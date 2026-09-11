Ο Δημήτρης Γεωργίου αναλαμβάνει Chief AI Architect του Noetic AI Lab του Ομίλου Softweb

Η SOFTWEB Adaptive I.T. Solutions A.E. ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων Chief AI Architect του Noetic AI Lab του Ομίλου Softweb από τον κ. Δημήτρη Γεωργίου, σε μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την τεχνολογική δομή του Ομίλου και σηματοδοτεί την ενδυνάμωση της παρουσίας του στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από τη νέα του θέση, ο κ. Γεωργίου αναλαμβάνει διευρυμένη ευθύνη για την τεχνολογική αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό των λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Noetic AI Lab, καθώς και για τη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και των αρχιτεκτονικών κατευθύνσεων που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξή του.

Η ενίσχυση του Noetic AI Lab εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου Softweb για τη συστηματική ανάπτυξη τεχνογνωσίας και εφαρμογών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το Noetic AI Lab αναπτύσσεται ως διακριτή και εξειδικευμένη τεχνολογική μονάδα, με σαφή προσανατολισμό στην έρευνα, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων και εφαρμογών AI.

Στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής, ο κ. Γεωργίου διατηρεί τη θέση και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ως Chief Security Officer (CSO) της Alphabit, εταιρείας του Ομίλου Softweb, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της στρατηγικής και της λειτουργίας της εταιρείας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, διατηρεί τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Softweb, συμβάλλοντας στον ευρύτερο στρατηγικό και τεχνολογικό σχεδιασμό του Ομίλου.

Ο Δημήτρης Γεωργίου διαθέτει σημαντική εμπειρία στους τομείς της κυβερνοασφάλειας, της τεχνολογικής αρχιτεκτονικής και των προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων. Από τη νέα του θέση θα έχει κομβικό ρόλο στην τεχνολογική κατεύθυνση και την εξέλιξη του Noetic AI Lab, συμβάλλοντας στη δημιουργία της απαραίτητης τεχνογνωσίας και των τεχνολογικών υποδομών για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του.

Η ανάληψη της νέας θέσης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την τεχνολογική και οργανωτική ενδυνάμωση του Ομίλου Softweb και αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή του να επενδύσει με διακριτή δομή, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σαφή διοικητική κατεύθυνση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.