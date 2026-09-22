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Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου

Ο Φώτης Αντωνόπουλος πιστοποιήθηκε ως ο πρώτος Έλληνας Certified Lovable Expert

infocomBy 1 Min Read Στελέχη
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Έχοντας δημιουργήσει με το Lovable πλήθος εφαρμογών, εργαλείων και ψηφιακών προϊόντων, ο Φώτης Αντωνόπουλος επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην πρώτη ομάδα των 90 experts από όλο τον κόσμο που συνεργάστηκαν με το Lovable για την υλοποίηση του Marketplace του.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, απέκτησε τις πιστοποιήσεις Certified Lovable Expert, Certified Expert App Builder και Certified Expert Website Builder.

Η δραστηριότητά του περιλαμβάνει την ανάπτυξη projects για eCommerce,  Internal & Operational Tools, Dashboards και Automations, με έμφαση στη δημιουργία εφαρμογών που επιλύουν πραγματικές επιχειρηματικές ανάγκες με τη χρήση ΑΙ.

Ο Φώτης Αντωνόπουλος είναι Digital Architect με εξειδίκευση στο Experimentation, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας ψηφιακές εμπειρίες, εργαλεία και εφαρμογές με επίκεντρο την τεχνολογία, το ΑΙ Enablement και την επιχειρηματική απόδοση, ενώ φέρει πιστοποιήσεις και από την Anthropic (AI Fluency for Builders και AI Fluency for Teaching).

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