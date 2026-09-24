Ο Αλέξανδρος Κόσσυβας αναλαμβάνει Chief Creative Officer της Sleed

Η Sleed προχωρά σε νέο οργανωτικό βήμα, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο του Creative στη σύγχρονη digital-first επικοινωνία. Ο Αλέξανδρος Κόσσυβας, Partner της εταιρείας, αναλαμβάνει τη θέση του Chief Creative Officer, με πλήρη εποπτεία του Creative και Social Media τμήματος της Sleed.

Ο Αλέξανδρος Κόσσυβας μετρά 10 χρόνια παρουσίας στη Sleed σε διάφορους managerial ρόλους, ηγούμενος μεγάλων ομάδων και διαμορφώνοντας ολοκληρωμένες digital στρατηγικές για δεκάδες brands. Στο νέο του ρόλο, αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη του creative πυλώνα της εταιρείας, με στόχο την ανάπτυξη ενός ενιαίου creative μοντέλου που συνδυάζει στρατηγική σκέψη, περιεχόμενο και παραγωγή.

Ο Στέλιος Ηλιάκης, CEO της Sleed, δήλωσε: «Ο Αλέξανδρος είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν διαμορφώσει τη Sleed όπως την ξέρουμε σήμερα και ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου. Με βαθιά κατανόηση τόσο της στρατηγικής όσο και της δημιουργικής διαδικασίας, είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να οδηγήσει τον creative πυλώνα της εταιρείας στο επόμενο level.»

Ο Αλέξανδρος Κόσσυβας, Chief Creative Officer της Sleed, δήλωσε: «Το creative και ευρύτερα το content, δεν είναι το διακοσμητικό στοιχείο μιας καμπάνιας, είναι ο πυρήνας της. Σε μία digital-first εποχή, για οποιοδήποτε σύγχρονο brand, η creative διαδικασία πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα, είτε το objective είναι το branding είτε είναι το performance Στόχος μου είναι να χτίσουμε ένα ευέλικτο και άμεσο creative department που παράγει έργο με στρατηγικό, native και μετρήσιμο αντίκτυπο.»

Η κίνηση αυτή έρχεται ως φυσική συνέχεια της διάκρισης της Sleed με το TikTok Agency Badge, μία διάκριση που αναγνωρίζει agencies με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και υψηλές επιδόσεις στο TikTok.

Ως TikTok Agency Partner, η Sleed μπορεί να βοηθά brands να σχεδιάζουν και να βελτιστοποιούν high-performing TikTok campaigns, αξιοποιώντας την εμπειρία στην πλατφόρμα και μια ισχυρή ιστορία επιτυχημένων TikTok-first στρατηγικών σε πολλούς κλάδους.