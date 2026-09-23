Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην κλίνη του ασθενούς

Εκδήλωση αφιερωμένη στην εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην υγεία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, σε διοργάνωση του Ωνασείου και της Dyania Health, σε συνεργασία με την Endeavor Greece. Συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες, στελέχη του χώρου της τεχνολογίας, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτείας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αφορμή αποτέλεσε η παρουσία στην Αθήνα του διακεκριμένου καρδιοχειρουργού Dr. Lars G. Svensson, επικεφαλής του Heart, Vascular & Thoracic Institute της Cleveland Clinic και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Dyania Health, καθώς και του Cedric Steenbeke, Global Lead for Digital Health Product Development Relations της NVIDIA. Στο επίκεντρο τέθηκε το ερώτημα τι προσφέρει σήμερα η ΤΝ στην κλίνη του ασθενούς και ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται ώστε να προσφέρει περισσότερα. Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Ιωάννης Μπολέτης.

Η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Dyania Health, Ειρήνη Σλόσερ, παρουσίασε το σύστημα ΤΝ της εταιρείας, Synapsis AI: μια μηχανή κλινικής συλλογιστικής που «διαβάζει» σε κλάσματα δευτερολέπτου το σύνολο του ιατρικού φακέλου του ασθενούς (δομημένα και αδόμητα δεδομένα). Με τον τρόπο αυτό εντοπίζει ασθενείς που χρειάζονται διάγνωση ή θεραπευτική παρέμβαση, αλλά έως σήμερα διαφεύγουν της προσοχής του συστήματος υγείας. Στόχος της εταιρείας, όπως ανέφερε, είναι να καλυφθούν αυτά τα κενά φροντίδας, ώστε κάθε ασθενής να λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα την κατάλληλη στιγμή με απώτερο στόχο να σωθούν ζωές.

Η πρώτη συζήτηση επικεντρώθηκε στην καρδιομεταβολική νόσο και την παχυσαρκία, από τις οποίες προέρχεται μεγάλο μέρος του μελλοντικού καρδιαγγειακού, νεφρικού και μεταβολικού φορτίου. Τέθηκαν ζητήματα εντοπισμού των ασθενών υψηλού κινδύνου, τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και οι αλλαγές που επιφέρει στην πράξη η αξιοποίηση ολόκληρου του ιατρικού ιστορικού. Τη συζήτηση συντόνισε ο Αλέξανδρος Νούσιας, διευθύνων σύμβουλος του Envolve Entrepreneurship, ενώ συμμετείχαν η Άννα Τρεπεκλή, MD, MBA, συνιδρύτρια της Hey Nouri, και ο Chase Wehrle, MD, του Digestive Disease AI Center of Excellence της Cleveland Clinic.

Η δεύτερη συζήτηση, με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία», κάλυψε ολόκληρη τη διαδρομή, από τις εθνικές υποδομές ψηφιακής υγείας και την κυρίαρχη (sovereign) υπολογιστική ισχύ έως την εφαρμογή της ΤΝ στην κλινική πράξη. Εξετάστηκαν οι προϋποθέσεις ώστε η τεχνολογία να φτάσει σε κλίμακα στους ασθενείς, με τις ΗΠΑ να λειτουργούν ως γέφυρα προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες που ανοίγει η αξιοποίηση των δεδομένων των ιατρικών φακέλων στο ελληνικό σύστημα υγείας: έγκαιρος εντοπισμός των ασθενών που χρειάζονται φροντίδα, πρόληψη επιπλοκών και, τελικά, ζωές που σώζονται. Στο πάνελ συμμετείχαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η Ειρήνη Σλόσερ, ο Cedric Steenbeke της NVIDIA και η Dr. Αφροδίτη Σεβαστή, διευθύνουσα σύμβουλος του PHAROS AI Factory, υπό τον συντονισμό του Παναγιώτη Καραμπίνη, διευθύνοντος συμβούλου του Endeavor Greece.

Ακολούθησε συζήτηση για τα κενά φροντίδας στην καρδιαγγειακή χειρουργική, με τη συμμετοχή του Dr. Lars G. Svensson και του Dr. Δημητρίου Αυγερινού, καρδιοχειρουργού και αναπληρωτή διευθυντή του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Μέσα από παραδείγματα της Cleveland Clinic παρουσιάστηκε πώς, χάρη στη συνεργασία με την Dyania Health, η ΤΝ εντοπίζει τους ασθενείς που χρειάζονται καρδιοχειρουργική επέμβαση τη σωστή στιγμή της διαδρομής τους στη φροντίδα, με καλύτερη έκβαση για την υγεία τους.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορύφωση του Docathon, που διοργάνωσε η Dyania Health από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την ιατρική εκδοχή του Hackathon: ιατροί, ειδικευόμενοι και φοιτητές αναμετρώνται με το ιατρικά εξειδικευμένο Synapsis AI, δημιουργώντας ρεαλιστικά περιστατικά από κλινικές σημειώσεις και απαντώντας, κόντρα στον χρόνο, σε ακριβείς ιατρικές ερωτήσεις που προκύπτουν από αυτές, το ίδιο έργο, με παράλληλη βαθμολόγηση ανθρώπου και μηχανής. Παράλληλα, μεικτές ομάδες ιατρών και μηχανικών ανέπτυξαν λύσεις ΤΝ για την υγεία. Στην εκδήλωση οι φιναλίστ παρουσίασαν τις προτάσεις τους, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της σύγκρισής τους με το Synapsis AI και απονεμήθηκαν τα βραβεία στους νικητές.

Από την πλευρά του Ωνασείου Νοσοκομείου επισημάνθηκε ότι η ΤΝ αντιμετωπίζεται ως εργαλείο υποστήριξης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης του νέου Νοσοκομείου στις ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές.

Η εκδήλωση ανέδειξε ότι η ΤΝ μπορεί ήδη σήμερα να κάνει ουσιαστική διαφορά για τους ασθενείς, όταν αξιοποιεί με ασφάλεια τα δεδομένα των ιατρικών φακέλων. Για να συμβεί αυτό σε κλίμακα, απαιτούνται σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, στενή συνεργασία ιατρικής επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτείας, και σαφής προσανατολισμός στις πραγματικές ανάγκες της κλινικής πράξης.”