Η Visa αναβαθμίζει τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας καθώς οι οργανισμοί προσαρμόζονται στην εποχή της ΤΝ

Η Visa (NYSE: V) ανακοίνωσε την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου λύσεων κυβερνοασφάλειάς της, με στόχο να βοηθήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.

Παρουσιάζοντας την επόμενη γενιά του Visa Vulnerability Agentic Harness (VVAH) του open-source και model-agnostic πλαισίου της, η Visa βοηθά τους οργανισμούς να μειώσουν σημαντικά τον Μέσο Χρόνο Προσαρμογής (Mean Time to Adapt, MTTA), δηλαδή το διάστημα από τον εντοπισμό έως την αποκατάσταση των διαδρομών επίθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρόνος επίλυσης περιορίζεται από εβδομάδες σε λίγες μόνο ώρες.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες προκλήσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον απειλών, η Visa διευρύνει τον τομέα συμβουλευτικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας της Visa Consulting & Analytics (VCA), προσφέροντας νέες υπηρεσίες σχεδιασμένες να υποστηρίζουν επιχειρήσεις και οργανισμούς στην αξιολόγηση των κινδύνων, την ιεράρχηση των ενεργειών αντιμετώπισης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στις εξελισσόμενες απειλές.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μειώνει δραστικά τον χρόνο ανάμεσα στον εντοπισμό μιας ευπάθειας και στην εκμετάλλευσή της. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί χρειάζονται έναν ταχύτερο και πιο αξιόπιστο τρόπο αντιμετώπισης», δήλωσε ο Rajat Taneja, Πρόεδρος του τομέα Τεχνολογίας της Visa. «Εξελίσσοντας το VVAH και διευρύνοντας τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, βοηθάμε τους οργανισμούς να μετατρέπουν τα ευρήματα σε επαληθευμένες ενέργειες αποκατάστασης, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητά τους σε ένα περιβάλλον απειλών που επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη».

Η εξέλιξη του VVAH

Το VVAH παρουσιάστηκε αρχικά μετά τη συμμετοχή της Visa στο Project Glasswing, την πρωτοβουλία της Anthropic για την κυβερνοασφάλεια με Τεχνητή Νοημοσύνη αιχμής. Το project κατέδειξε πώς η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες ασφάλειας να εντοπίζουν ευπάθειες, να αξιολογούν κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια επίθεση και να παράγουν δομημένα ευρήματα. Η νεότερη έκδοση διευρύνει αυτή τη διαδικασία πέρα από τον εντοπισμό ευπαθειών, καλύπτοντας πλέον και την αποκατάσταση και επαλήθευσή τους μέσα από μία ενιαία, δομημένη ροή εργασιών.

Νέες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας

Αξιοποιώντας την εμπειρία της Visa στην ασφάλεια και στις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, η Visa Consulting & Analytics παρουσιάζει τρεις νέες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας:

Εκπαίδευση Ηγεσίας στην Κυβερνοασφάλεια με Τεχνητή Νοημοσύνη:

Εξειδικευμένα εργαστήρια για στελέχη, εκπαιδευτικά προγράμματα και πιστοποιημένα μαθήματα του Visa University, τα οποία υλοποιούνται από ειδικούς της Visa στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Τα προγράμματα αυτά αξιοποιούν την εμπειρία της Visa από την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών AI στην κυβερνοασφάλεια, βοηθώντας τους ηγέτες των οργανισμών να προετοιμαστούν για ένα ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλον απειλών που διαμορφώνεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αξιολόγηση ωριμότητας κυβερνοασφάλειας βάσει VVAH:

Βοηθά τους οργανισμούς να αξιοποιούν το πλαίσιο VVAH για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών ευπαθειών, την κατανόηση των περιοχών κινδύνου και την ιεράρχηση των ενεργειών αποκατάστασης.

Ιεράρχηση κυβερνοκινδύνων και στρατηγικός σχεδιασμός βάσει VVAH:

Παρέχει στρατηγική καθοδήγηση, ώστε οι οργανισμοί να αξιολογούν τα ευρήματα, να ιεραρχούν τις ενέργειες αποκατάστασης και να αναπτύσσουν έναν μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας.

«Καθώς η ΤΝ επιταχύνει τόσο τις κυβερνοεπιθέσεις όσο και τον εντοπισμό νέων κινδύνων κυβερνοασφάλειας, οι οργανισμοί χρειάζονται σαφή εικόνα των απειλών, αλλά και πρακτικές ενέργειες που επιταχύνουν την αντιμετώπισής τους», δήλωσε ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα. «Οι αναβαθμισμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας που προσφέρουμε συνδυάζουν τα ευρήματα από το Project Glasswing, τα εργαλεία ανοικτού κώδικα του VVAH και τη βαθιά τεχνογνωσία μας στον τομέα των πληρωμών στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθάμε τους οργανισμούς να επικεντρώνονται στους κρισιμότερους κινδύνους, να ενισχύουν τις δυνατότητες απόκρισής τους και την ανθεκτικότητά τους, ώστε να ανταποκρίνονται σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον απειλών που διαμορφώνεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Αυξανόμενη απήχηση στην κοινότητα κυβερνοασφάλειας

Από τη διάθεσή του ως λογισμικό ανοικτού κώδικα τον Ιούνιο του 2026, δεκάδες χιλιάδες προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο έχουν κατεβάσει το VVAH, γεγονός που αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την πρακτική διαχείριση ευπαθειών με τη βοήθεια της AI. Πρόσφατα, η Visa συμμετείχε επίσης σε κλαδικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν την ανάπτυξη ασφαλών, αξιόπιστων και ανοικτών πρακτικών, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται. Στο πλαίσιο της Open Secure AI Alliance της NVIDIA, η Visa διαθέτει το VVAH ως πλαίσιο ανεξάρτητο από συγκεκριμένο μοντέλο. Παράλληλα, μέσω της πρωτοβουλίας Project Lightwell της IBM και της Red Hat, συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς για την ενίσχυση της ασφάλειας του λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Visa Vulnerability Agentic Harness στο GitHub ή μάθετε περισσότερα εδώ για τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας της Visa.