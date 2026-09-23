Dreamforce 2026: AI agents με σύνθετες δυνατότητες, ανοιχτές αρχιτεκτονικές και διεύρυνση στρατηγικών συνεργασιών

Σημαντικές ανακοινώσεις, διεύρυνση συνεργασιών και εξελίξεις γύρω από την Tεχνητή Nοημοσύνη μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, για ακόμα μία χρονιά, στο Dreamforce 2026, το ετήσιο συνέδριο της Salesforce, που ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Σαν Φρανσίσκο.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρέθηκε η εξέλιξη του enterprise AI και ο τρόπος με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται πλέον βαθύτερα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Από μια νέα γενιά AI agents που μπορούν να αναλαμβάνουν αυτόνομα σύνθετες εργασίες, μέχρι ανοιχτές αρχιτεκτονικές, νέα reasoning models και στρατηγικές συνεργασίες που συνδέουν διαφορετικά οικοσυστήματα AI, το Dreamforce 2026 ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι, AI agents, δεδομένα, εφαρμογές και μοντέλα ΑΙ λειτουργούν όλο και περισσότερο ως ενιαίο, διασυνδεδεμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Η εξέλιξη των AI agents: Περισσότερη αυτονομία, συνεργασία και εξειδίκευση

Στο πλαίσιο του διευρυμένου ρόλου των AI agents ως ψηφιακών συνεργατών που μπορούν να αναλαμβάνουν και να ολοκληρώνουν σύνθετες εργασίες, η Salesforce παρουσίασε ένα νέο portfolio από εξειδικευμένους Agentforce agents, για άμεση χρήση σε όλο το φάσμα λειτουργίας μιας επιχείρησης, όπως σε πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, εμπόριο, HR, IT και εφοδιαστική αλυσίδα.

Συνδεδεμένοι με το Customer 360, αυτοί οι agents έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται σε μακροπρόθεσμους στόχους, να αξιοποιούν το context και τις εταιρικές διαδικασίες του πελάτη, να προσαρμόζουν το πλάνο τους όταν αλλάζουν τα δεδομένα και να συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω του Multi-Agent Orchestration. Με τα AI Skills, οι εργαζόμενοι μπορούν να μεταφέρουν στους agents τον τρόπο με τον οποίο εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες, ενώ το Agent Optimizer υποστηρίζει τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της απόδοσής τους.

Η ίδια λογική περνά και στο Slack: Το Slackforce Surfaces επιτρέπει στους εργαζόμενους να μετατρέψουν το εργασιακό τους πλαίσιο σε μια ζωντανή, διαδραστική διεπαφή. Το Slackbot μπορεί να δημιουργήσει γρήγορα και εύκολα live dashboards, αναφορές και παρουσιάσεις απευθείας μέσα στο Slack, ενώ το νέο Slack Code δημιουργεί ένα κοινό περιβάλλον όπου developers και AI coding agents μπορούν από κοινού να γράφουν, να ελέγχουν και να εξελίσσουν κώδικα.

Διεύρυνση συνεργασιών για ένα πιο ανοιχτό και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα AI

Κοινό σημείο των φετινών ανακοινώσεων ήταν η αυξημένη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών μοντέλων AI, agents, δεδομένων και υποδομών cloud, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία των επιχειρήσεων στις τεχνολογίες που επιλέγουν.

Η Salesforce και η Anthropic παρουσίασαν το Claudeforce, το οποίο συνδέει τις δυνατότητες συλλογιστικής του Claude με τα δεδομένα, τις ροές εργασίες και τους μηχανισμούς διακυβέρνησης της Salesforce, τροφοδοτώντας ενέργειες που εκτελούνται μέσω ΑΙ σε κάθε περιβάλλον εργασίας.

Η διευρυμένη στρατηγική συνεργασία με τη Google Cloud, με τα μοντέλα Gemini στο Agentforce, το Hyperforce στο Google Cloud και τη βαθύτερη σύνδεση μεταξύ Data 360 και BigQuery, επιτρέπει τον συλλογισμό και την εκτέλεση ενεργειών από AI agents σε πολλαπλές πλατφόρμες, χωρίς να απαιτούνται προσαρμοσμένες ενοποιήσεις.

Η επέκταση της συνεργασίας μεταξύ της Salesforce και της AWS βοηθά τις επιχειρήσεις να κλείνουν συμφωνίες και να επιλύουν άμεσα ζητήματα πελατών. Νέες ενσωματώσεις αντλούν δεδομένα, περιεχόμενο και ενέργειες από το Salesforce στο Amazon Quick, παρέχουν AWS agents στο Slack και υποστηρίζουν το Agent2Agent (A2A) για αμφίδρομη φωνητική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του Agentforce Voice και του Amazon Connect Customer, ενώ οι πελάτες του Agentforce αποκτούν πρόσβαση στα frontier models του Amazon Bedrock.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ανακοινώθηκε επίσης ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία της Salesforce με τη Siemens: Συνδυάζοντας το Agentforce με το Teamcenter Service Lifecycle Management (SLM) της Siemens, οι δύο στρατηγικοί συνεργάτες βοηθούν βιομηχανικές εταιρείες να εξελιχθούν σε agentic επιχειρήσεις, μεταφέροντας απαντήσεις επιπέδου μηχανικού (engineering grade) απευθείας στις ροές εργασίας πωλήσεων, service και πελατών.

Δημόσιος Τομέας & ΑΙ

Παράλληλα, η Salesforce ανακοίνωσε τις νέες δυνατότητες του Missionforce για κυβερνητικούς οργανισμούς. Μέσω του Salesforce Government Cloud, τα μοντέλα της OpenAI θα ενσωματωθούν στις λύσεις για τον δημόσιο τομέα μέσω του Amazon Bedrock., ενώ οι εφαρμογές και οι ροές εργασίας του Missionforce θα είναι διαθέσιμες και μέσω του ChatGPT.

Επίσης, η ενσωμάτωση των μοντέλων και της υπολογιστικής ισχύος της NVIDIA στο Missionforce θα επιτρέπει σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερα ευαίσθητους κλάδους να εκπαιδεύουν, να προσαρμόζουν και να αναπτύσσουν μοντέλα ειδικά για την αποστολή τους.

Εκπαίδευση, κοινωνική προσφορά και ενίσχυση δεξιοτήτων

Στο πλαίσιο Dreamforce, η Salesforce ανακοίνωσε επίσης νέες επιχορηγήσεις ύψους 27 εκατομμυρίων δολαρίων για την εκπαίδευση στις ΗΠΑ, εκ των οποίων τα 18 εκατομμύρια κατευθύνονται άμεσα σε δημόσια σχολεία σε πόλεις όπως το Σαν Φρανσίσκο, η Νέα Υόρκη και το Σικάγο. Η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύεται από την επέκταση του προγράμματος «Adopt-a-School» σε περισσότερα από 25 δημόσια σχολεία, ως μέρος μιας ευρύτερης δέσμευσης της εταιρείας και των Marc και Lynne Benioff οι οποίοι έχουν συνεισφέρει συνολικά πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην περιοχή του Bay Area τα τελευταία 27 χρόνια.

Παράλληλα, η κοινότητα Trailblazer της Salesforce συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια. Πρόκειται για την κινητήριο δύναμη του οικοσυστήματος της εταιρείας, καθώς αποτελείται από ανθρώπους που αναπτύσσουν, προσαρμόζουν και διαχειρίζονται την τεχνολογία της Salesforce σε οργανισμούς και επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο, επιταχύνοντας την επαγγελματική εξέλιξη και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.