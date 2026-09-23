Πως να φτιάξεις το πρώτο σου YouTube βίντεο με ή χωρίς ΑΙ

Θέλεις να φτιάξεις το πρώτο σου βίντεο αλλά δεν ξέρεις από που να αρχίσεις και που να τελειώσεις; Μην ανησυχείς. Σε αυτό το άρθρο θα βρεις όλα τα βασικά που χρειάζεται να γνωρίζεις για να αποφύγεις τα λάθη αλλά κυρίως… για να γλυτώσεις χρόνο.

Ο εξοπλισμός (προαιρετικός)

Green screen για να αλλάζεις το φόντο στο μοντάζ.

για να αλλάζεις το φόντο στο μοντάζ. Δύο λάμπες που φωτίζουν το φόντο, ώστε να μην μένουν σκιές όταν αφαιρείς το πράσινο background.

που φωτίζουν το φόντο, ώστε να μην μένουν σκιές όταν αφαιρείς το πράσινο background. Τρίποδο για το κινητό ώστε να ρυθμίσεις το ύψος και τη γωνία λήψης.

ώστε να ρυθμίσεις το ύψος και τη γωνία λήψης. Μικρόφωνο για καλό ήχο.

για καλό ήχο. Το κινητό σου για να ξεκινήσεις. (δεν χρειάζεται να έχεις μία super κάμερα)

Τα εργαλεία

ChatGPT: ιδέες, προσχέδια σεναρίου, τίτλοι και περιγραφές

ιδέες, προσχέδια σεναρίου, τίτλοι και περιγραφές NotebookLM: για να μαζέψεις πληροφορίες για το θέμα σου

για να μαζέψεις πληροφορίες για το θέμα σου Canva: για να φτιάξεις τα thumbnails.

για να φτιάξεις τα thumbnails. Pixabay και Βιβλιοθήκη Ήχου του YouTube: δωρεάν εικόνες, βίντεο και μουσική χωρίς προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων.

δωρεάν εικόνες, βίντεο και μουσική χωρίς προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων. Audacity και Camtasia: επεξεργασία ήχου και μοντάζ.

επεξεργασία ήχου και μοντάζ. VeedIO: ελληνικοί υπότιτλοι και αυτόματα B-rolls.

ελληνικοί υπότιτλοι και αυτόματα B-rolls. Teleprompter (εφαρμογή κινητού): διαβάζεις το σενάριο κοιτώντας την κάμερα.

διαβάζεις το σενάριο κοιτώντας την κάμερα. MailerLite: λίστα email και προγραμματισμός καμπανιών.

Η διαδικασία σε 10 βήματα

Θέμα: Με τη βοήθεια του ChatGPT κάνε brainstorming για να βρεις ένα βίντεο που θα είναι συνεπές με το κανάλι και τη θεματολογία σου. Σενάριο: Βρες πληροφορίες σχετικές με τη θεματολογία σου χρησιμοποιώντας το NotebookLM. Γύρισμα: Στήσε τον εξοπλισμό σου και ενημέρωσε την οικογένεια πως δεν πρέπει να σε διακόψουν. Βάλε το κινητό σου σε λειτουργία πτήσης. Προετοιμασία μοντάζ: Επεξεργάσου τον ήχο του βίντεο, επίλεξε εικόνες και μουσική για να συνοδέψεις την αφήγηση, δινοντας προσοχή ώστε να μη σκεπάζει η μουσική τη φωνή σου. Μοντάζ: Συγχρόνισε τον ήχο και την εικόνα, αφαίρεσε το πράσινο φόντο και πρόσθεσε εφέ. Βάλε υπότιτλους και B-rolls. Τίτλος και thumbnail: Ζήτησε από το ChatGPT να σου δώσει ιδέες και φτιάξε τρία thumbnails για δοκιμή. Περιγραφή και email Φτιάξε την περιγραφή του βίντεο αν θα το ανεβάσεις στο YouTube. Φτιάξε επίσης το περιεχόμενο ενός email που θα αναφέρεται στο βίντεο που έφτιαξες, για να το στείλεις σε όλο το mailing list σου (αν έχεις). Προγραμμάτισε τη δημοσίευση του βίντεο στο κανάλι σου αλλά και την ημερομηνία που θα στείλεις την καμπάνια στο mailing list σου. Επικοινωνία με το κοινό: απάντησε σε όλα σχόλια που θα λάβεις στο βίντεό σου ώστε να χτίσεις εμπιστοσύνη.

Λάθη που είναι καλύτερα να αποφύγεις

Μην ξεχάσεις να κάνεις τακτικό save κατά την διάρκεια του μοντάζ.

κατά την διάρκεια του μοντάζ. Σιγουρέψου πως έχεις πατήσεις record πριν αρχίσεις να μιλάς.

πριν αρχίσεις να μιλάς. Να τσεκάρεις πως έχεις αρκετή μπαταρία στο κινητό.

στο κινητό. Φρόντισε να μην σε διακόψουν άνθρωποι γύρω σου.

Βάλε το κινητό σου σε λειτουργία πτήσης

Επίλογος

Ξεκίνα αμέσως με ό,τι έχεις. Το κινητό σου είναι υπεραρκετό. Δεν υπάρχει το τέλειο βίντεο. Κάνε το πρώτο σου βίντεο και μετά άρχισε να βελτιώνεσαι σιγά σιγά. Την εμπιστοσύνη του κοινού την κερδίζεις με ποιοτικό περιεχόμενο και όχι με ένα εντυπωσιακό φόντο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δες αυτό το βίντεο στο οποίο θα βρεις και έναν δωρεάν οδηγό PDF με αναλυτικές βήμα προς βήμα οδηγίες.