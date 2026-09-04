Ο Γιάννης Βιτζηλαίος αναλαμβάνει Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ

Τον ρόλο του Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ αναλαμβάνει από την 1η Οκτωβρίου 2026 ο Γιάννης Βιτζηλαίος, με άμεση αναφορά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου OTE, Κώστα Νεμπή. O κ. Βιτζηλαίος μέχρι σήμερα ασκούσε καθήκοντα Chief Information Technology Officer (CITO) του Ομίλου, τα οποία θα συνεχίσει να ασκεί σε προσωρινή βάση.

Διαθέτοντας περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Γιάννης Βιτζηλαίος αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη για τις δραστηριότητες Β2Β του Ομίλου OTE. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στην αγορά των εταιρικών πελατών και τη βαθιά γνώση του ICT, θα εστιάσει στην ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων που δημιουργούν ουσιαστική αξία για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης σε ψηφιακές λύσεις με εστίαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του Ομίλου OTE ως κορυφαίου τεχνολογικού συνεργάτη για επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς δραστηριότητας του Ομίλου, αξιοποιώντας την ισχυρή τεχνογνωσία και εμπειρία του σε σύνθετα έργα ICT για ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου OTE, Κώστας Νεμπής, δήλωσε: «Εκ μέρους όλης της διοικητικής ομάδας του Ομίλου ΟΤΕ, συγχαίρω τον Γιάννη Βιτζηλαίο για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του. Ο Γιάννης συνδυάζει βαθιά γνώση της επιχειρηματικής αγοράς και των αναγκών των πελατών, με ισχυρή εμπειρία στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στοιχεία που θα συμβάλουν καθοριστικά στην καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ICT δραστηριοτήτων του Ομίλου σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Είμαι βέβαιος ότι, μαζί με την ισχυρή ομάδα Β2Β του Ομίλου ΟΤΕ, θα ενισχύσει τη θέση του ΟΤΕ ως κορυφαίου τεχνολογικού συνεργάτη για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς.»

Ο Γιάννης Βιτζηλαίος διαθέτει 25ετή εμπειρία στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, με σημαντική πορεία στο Β2Β, το ICT και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Εντάχθηκε στον Όμιλο OTE το 2016 ως Customer Systems Director, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε και τον ρόλο του DigITech Tribe Lead. Μέσα από την υιοθέτηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη των πελατοκεντρικών συστημάτων πληροφορικής (CRM systems) και των ψηφιακών καναλιών για τις υπηρεσίες του Ομίλου. Τον Ιούλιο του 2024 ανέλαβε τη θέση του Chief Information Technology Officer Ομίλου OTE, έχοντας έκτοτε τον κύριο ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής IT και καινοτομίας του Ομίλου, στην υποστήριξη του τεχνολογικού μετασχηματισμού της εταιρείας και στην επιτάχυνση της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο τον οργανισμό.

Πριν από την ένταξή του στον Όμιλο OTE, εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης στην Oracle και την Accenture, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στο Β2Β και το ICT και ηγούμενος έργων και πρωτοβουλιών για την ελληνική και τη διεθνή αγορά τηλεπικοινωνιών.

Ο κ. Βιτζηλαίος είναι πτυχιούχος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA από το Athens Laboratory of Business Administration (ALBA).