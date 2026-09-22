Huawei: πώς αλλάζουν οι ψηφιακές υποδομές στην εποχή του agentic AI

Τις βασικές τεχνολογικές κατευθύνσεις που αναμένεται να καθορίσουν την ανάπτυξη του Intelligent World έως το 2035 παρουσίασε η Huawei στη νέα έκθεση Intelligent World 2035: Turning Vision into Action. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ταχεία εξέλιξη του agentic AI και οι αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί σε υπολογιστική ισχύ, δίκτυα, αποθήκευση, cloud υποδομές και ασφάλεια.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ετήσια παγκόσμια κατανάλωση tokens αναμένεται να αυξηθεί κατά 100.000 φορές έως το 2035, ενώ περισσότερο από το 90% της σχετικής κίνησης θα προέρχεται από AI agents.

Παράλληλα, η έκθεση Global Digitalization and Intelligence Index 2026 προβλέπει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει σωρευτική οικονομική αξία άνω των 27 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

«Το agentic AI αποτελεί μία από τις βασικές μεταβλητές αυτού του μετασχηματισμού. Για να μπορέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη να αλλάξει τα επιχειρησιακά μοντέλα, τους όρους του ανταγωνισμού και τη δυναμική των κλάδων, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη, όμως η μετατροπή του οράματος σε πραγματικότητα απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτό ακριβώς βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής έκθεσης», αναφέρει ο David Wang, Deputy Chairman of the Board και Rotating Chairman της Huawei.

Οι βασικές κατευθύνσεις έως το 2035

Η έκθεση “Intelligent World 2035: Turning Vision into Action” εστιάζει για πρώτη φορά σε 10 τομείς που συνδέονται με την εξέλιξη του AI και των υποδομών που θα απαιτηθούν για την υποστήριξή του. Οι βασικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη AI με μεγαλύτερη αυτονομία, την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος με χαμηλότερο κόστος, νέα συστήματα αποθήκευσης και μνήμης, δίκτυα και λειτουργικά συστήματα σχεδιασμένα για AI agents, καθώς και πιο αποδοτικά chips.

Παράλληλα, αφορούν την ευρύτερη ενσωμάτωση του AI σε συσκευές και στην έξυπνη οδήγηση, την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ενέργειας και ψύξης των AI data centers, καθώς και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικότητας.

Για την υποστήριξη αυτών των αναγκών, η Huawei προτείνει την ανάπτυξη μιας end-to-end έξυπνης υποδομής με επίκεντρο τα tokens, που περιλαμβάνει SuperPoDs και ανοικτά οικοσυστήματα, έξυπνες υποδομές συνδεσιμότητας και agent-native cloud πλατφόρμες.

Επενδύσεις άνω των 4 τρισ. δολαρίων έως το 2030

Η δεύτερη έκθεση, Global Digitalization and Intelligence Index 2026, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού από τη Huawei και το Institute of Economics του Πανεπιστημίου Tsinghua, αξιολογεί την ψηφιακή και ευφυή ανάπτυξη 90 χωρών. Οι χώρες κατατάσσονται σε τρία στάδια ανάπτυξης – Builder, Adopter και Frontrunner – με στόχο κάθε αγορά να μπορεί να εντοπίζει τις δικές της προτεραιότητες και ανάγκες.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην κατηγορία Adopter, παρουσιάζοντας επιδόσεις πάνω από τον μέσο όρο στους τομείς Data Creation, Data Processing & Storage, Green Energy και Policy. Είναι στον μέσο όρο στο Data Transfer, ενώ εμφανίζει επιδόσεις κοντά στο μέσο όρο στους τομείς Data Application και Talent & Ecosystem, αναδεικνύοντας τα πεδία στα οποία υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι παγκόσμιες επενδύσεις σε ψηφιακές και ευφυείς υποδομές αναμένεται να αυξάνονται με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 19,14%, ξεπερνώντας τα 4 τρισ. δολάρια έως το 2030. Ως βασικοί παράγοντες ανάπτυξης αναγνωρίζονται τα δεδομένα, το ανθρώπινο δυναμικό ICT και οι ψηφιακές και ευφυείς τεχνολογίες.

Όπως αναφέρει ο David Wang: «Τα οράματα αποτυπώνονται με λόγια, αλλά κρίνονται από τις πράξεις. Η Huawei είναι έτοιμη να συνεργαστεί με πελάτες και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο, μετατρέποντας κάθε πρακτικό βήμα που κάνουμε σήμερα σε ουσιαστική πρόοδο προς τον Ευφυή Κόσμο του 2035».

Οι δύο εκθέσεις παρουσιάστηκαν στη διαδικτυακή εκδήλωση της Huawei “Act Today. Shape Tomorrow.”, ένα μήνυμα που αποτυπώνει την προσέγγιση της εταιρείας για την επόμενη φάση της Τεχνητής Νοημοσύνης: τη μετάβαση από το όραμα στην πράξη, μέσα από συστηματική έρευνα και συνεχή επένδυση σε κρίσιμες τεχνολογίες και υποδομές.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία θέτει πέντε βασικές αρχές: την υιοθέτηση μακροπρόθεσμης και συστημικής προσέγγισης, τη διατήρηση του ανθρώπου στο επίκεντρο, την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας και την προσήλωση στη συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, η Huawei επιδιώκει να μετατρέψει την τεχνολογική καινοτομία σε ουσιαστική πρόοδο για τους κλάδους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ευρεία και ασφαλή αξιοποίηση του AI.