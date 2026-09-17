H MSTAT ανέπτυξε τη νέα mobile εφαρμογή της Καθημερινής

Η MSTAT ανακοινώνει την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της νέας mobile εφαρμογής της «Καθημερινής», ενός από τους πλέον εμβληματικούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς της χώρας, που εξελίσσεται διαρκώς, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της σύγχρονης ενημέρωσης.

Η νέα εφαρμογή σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει μια πιο προσωποποιημένη, γρήγορη και εύχρηστη εμπειρία ενημέρωσης, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες των αναγνωστών. Η ομάδα της MSTAT ανέλαβε τον σχεδιασμό του user experience, την ανάπτυξη της εφαρμογής και τη διασύνδεσή της με τα υφιστάμενα συστήματα της Καθημερινής, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό προϊόν υψηλών προδιαγραφών.

Μέσα από έξυπνες AI λειτουργίες, offline πρόσβαση σε άρθρα και προηγμένη διαχείριση ειδοποιήσεων, επιτρέπει στον αναγνώστη να ενημερώνεται με τον τρόπο που τον εξυπηρετεί περισσότερο, οποιαδήποτε στιγμή. Η ταχύτητα, η ευχρηστία και η εξατομίκευση αποτέλεσαν βασικούς πυλώνες του έργου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απρόσκοπτη λειτουργία, την υψηλή απόδοση και τη διαχείριση μεγάλου όγκου περιεχομένου. Η ανάπτυξη της εφαρμογής αποτελεί μια διαρκή διαδικασία, με τις μελλοντικές αναβαθμίσεις να διαμορφώνονται μέσα από τις ανάγκες, τις συνήθειες και το feedback των αναγνωστών και συνδρομητών, ώστε η εμπειρία χρήσης να γίνεται ολοένα και πιο πλούσια και ουσιαστική.

«Η νέα εφαρμογή της Καθημερινής αποτελεί ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ομάδα μας. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια εμπειρία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνήθειες κατανάλωσης περιεχομένου, προσφέροντας στον χρήστη ταχύτητα, προσωποποίηση και ευελιξία. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συνεργασία μας με την Καθημερινή και τη συμβολή μας στην περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής εμπειρίας που προσφέρει στους αναγνώστες της» δήλωσε ο Γιώργος Σολιδάκης, Apps & CX Director της MSTAT.

Η συνεργασία με την Καθημερινή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό έργο στο portfolio ψηφιακών εφαρμογών της MSTAT, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, καινοτομία και άριστη εμπειρία χρήστη. Η νέα εφαρμογή της Καθημερινής είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS και Android.