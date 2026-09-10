OroraTech και Eutelsat στέλνουν 96 θερμικές κάμερες στο διάστημα

Η Eutelsat και η OroraTech ανακοίνωσαν σήμερα μια στρατηγική συνεργασία για την εγκατάσταση θερμικών, υπέρυθρων αισθητήρων της OroraTech στη μελλοντική δορυφορική υποδομή χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO) OneWeb της Eutelsat. Βάσει της συμφωνίας, η OroraTech έχει δεσμεύσει χωρητικότητα για 48 αισθητήρες, με δυνατότητα προσθήκης ακόμη 48. Τα συνολικά 96 αυτά όργανα θα εκτοξευθούν στο διάστημα με δορυφόρους της Eutelsat τα επόμενα χρόνια. Με αυτή τη συμφωνία, η χωρητικότητα της OroraTech θα πενταπλασιαστεί, ενισχύοντας τον ήδη μεγαλύτερο αστερισμό εμπορικών θερμικών αισθητήρων στο διάστημα.

Η συνεργασία αυτή συνδυάζει τις γαλλικές και γερμανικές τεχνολογικές δυνάμεις. Από τη μία πλευρά, η Eutelsat προσφέρει την τεράστια ευρωπαϊκή δορυφορική υποδομή της (το προηγμένο δίκτυο χαμηλής τροχιάς OneWeb), εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο χώρο στο διάστημα. Από την άλλη, η OroraTech εισφέρει την κορυφαία τεχνογνωσία της σε εξειδικευμένους θερμικούς αισθητήρες και προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI), τα οποία αναλύουν αυτόματα τις εικόνες σε πραγματικό χρόνο για την άμεση έκδοση κρίσιμων προειδοποιήσεων.

«Αυτή η συνεργασία αφορά τη μετάβαση από τους απλούς δορυφόρους στις ολοκληρωμένες υποδομές», δήλωσε ο Martin Langer, Διευθύνων Σύμβουλος της OroraTech. «Η Eutelsat έχει κατασκευάσει μια μοναδική ευρωπαϊκή υποδομή LEO, ενώ η OroraTech προσφέρει την κορυφαία παγκοσμίως τεχνογνωσία στην παρακολούθηση θερμικών δεδομένων. Συνδυάζοντάς τα, δημιουργούμε μια αξιόπιστη πορεία προς τη συνεχή θερμική ευφυΐα παγκόσμιας κλίμακας και χαμηλής υστέρησης – υλοποιημένη στο πλαίσιο της γαλλογερμανικής συνεργασίας και ανεπτυγμένη από ευρωπαϊκές εταιρείες για την ευρωπαϊκή κυριαρχία».

Για την OroraTech, η συμφωνία προσφέρει τρία βασικά στρατηγικά πλεονεκτήματα:

Κλιμάκωση του αστερισμού: Ο τρέχων στόλος των περίπου 20 δορυφόρων θα επεκταθεί σε μια υποδομή βιομηχανικής κλίμακας με περίπου 120 αισθητήρες σε τροχιά. Αυτό αυξάνει θεαματικά τη συχνότητα με την οποία ένας δορυφόρος «βλέπει» ξανά το ίδιο σημείο της Γης (revisit rate) και μειώνει δραστικά τον χρόνο απόκρισης και ανίχνευσης (detection latency).

Ο τρέχων στόλος των περίπου 20 δορυφόρων θα επεκταθεί σε μια υποδομή βιομηχανικής κλίμακας με περίπου 120 αισθητήρες σε τροχιά. Αυτό αυξάνει θεαματικά τη συχνότητα με την οποία ένας δορυφόρος «βλέπει» ξανά το ίδιο σημείο της Γης (revisit rate) και μειώνει δραστικά τον χρόνο απόκρισης και ανίχνευσης (detection latency). Οικονομική ανάπτυξη: Η φιλοξενία των αισθητήρων πάνω στους δορυφόρους της Eutelsat επιτρέπει στην OroraTech να μεγαλώσει το δίκτυό της χωρίς να χρειάζεται να χρηματοδοτεί και να εκτοξεύει ξεχωριστό, αποκλειστικό δορυφόρο για κάθε νέο αισθητήρα.

Η φιλοξενία των αισθητήρων πάνω στους δορυφόρους της Eutelsat επιτρέπει στην OroraTech να μεγαλώσει το δίκτυό της χωρίς να χρειάζεται να χρηματοδοτεί και να εκτοξεύει ξεχωριστό, αποκλειστικό δορυφόρο για κάθε νέο αισθητήρα. Ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία: Η κίνηση αυτή διαφοροποιεί τον αστερισμό της OroraTech σε πολλαπλές πλατφόρμες, διασφαλίζοντας ότι ένα τεράστιο μέρος της μελλοντικής της επέκτασης βασίζεται σε ευρωπαϊκές υποδομές.

Επειδή οι αισθητήρες της OroraTech συλλέγουν συνεχώς θερμικά δεδομένα σε παγκόσμια κλίμακα, η ίδια υποδομή μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα πολλαπλούς πελάτες και εφαρμογές – από την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών και την περιβαλλοντική παρατήρηση έως την επιτήρηση κρίσιμων υποδομών, τη ναυτιλιακή ασφάλεια και άλλες εφαρμογές ασφαλείας και διπλής χρήσης. Έτσι, κάθε επιπλέον αισθητήρας προσθέτει αξία σε ολόκληρο το δίκτυο, αντί να εξυπηρετεί μεμονωμένα έναν πελάτη ή μια περιοχή.

Η ανακοίνωση, που έγινε στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα στο Παρίσι, υπογραμμίζει επίσης την αυξανόμενη στρατηγική σημασία της γαλλογερμανικής συνεργασίας στον τομέα του διαστήματος. Συνδυάζοντας τις μεγάλες ευρωπαϊκές δορυφορικές υποδομές με την τεχνολογία αυτόνομης ανίχνευσης, οι δύο εταιρείες δείχνουν τον δρόμο για το πώς η Ευρώπη μπορεί να αναπτύξει κρίσιμες ικανότητες μέσα από τη βιομηχανική συνεργασία, αποφεύγοντας τον διπλασιασμό δαπανών για την ανάπτυξη αποσπασματικών, αυτόνομων συστημάτων.