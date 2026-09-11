Η ODES SPACE στο ESA BIC Greece με πλατφόρμα προσομοίωσης διαστημικών αποστολών

Η ODES SPACE είναι η νέα startup που επιλέχθηκε για ένταξη στη θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στην Ελλάδα, το ESA BIC Greece. Η εταιρεία αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τα πρότυπα της ESA, που βοηθά ομάδες μηχανικών σε όλο τον κύκλο ζωής μιας διαστημικής αποστολής, να σχεδιάζουν, να δοκιμάζουν, να επικυρώνουν και να διαχειρίζονται διαστημικές αποστολές, από την αρχική σύλληψη και την ανάπτυξη ενός δορυφόρου έως τη λειτουργία του σε τροχιά και την ασφαλή ολοκλήρωση της αποστολής του.

Η πλατφόρμα βασίζεται σε τεχνολογία «ψηφιακού διδύμου», δηλαδή, ενός λεπτομερούς ψηφιακού μοντέλου του διαστημικού σκάφους, το οποίο επιτρέπει στους μηχανικούς να προσομοιώνουν τη συμπεριφορά και να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται το λογισμικό, τα ηλεκτρονικά και τα υπόλοιπα υποσυστήματά του. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα πριν από την εκτόξευση, να δοκιμαστούν διαφορετικά σενάρια λειτουργίας και να προβληθούν χειρισμοί ενώ ο δορυφόρος βρίσκεται ήδη σε τροχιά. Η ίδια υποδομή μπορεί να υποστηρίξει και την έγκαιρη διάγνωση βλαβών.

Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις γίνεται ολοένα πιο έντονη καθώς η αγορά του διαστήματος ανοίγει σε περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικές ομάδες και οργανισμούς. Η ανάπτυξη μικροδορυφόρων και νανοδορυφόρων έχει μειώσει το κόστος και τον χρόνο υλοποίησης μιας αποστολής, έχει όμως αυξήσει και την ανάγκη για αποτελεσματικές και προσιτές διαδικασίες ελέγχου. Είναι ενδεικτικό ότι περίπου το 40% των αποστολών νανοδορυφόρων δεν επιτυγχάνει πλήρως τους αρχικούς του στόχους, συχνά λόγω αποσπασματικών ή ανεπαρκών διαδικασιών επικύρωσης. Πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις, οι αποστολές που χάνουν τον έλεγχο, συμβάλλουν άμεσα στο αυξανόμενο πρόβλημα των διαστημικών απορριμμάτων.

Η ODES SPACE επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μετατρέποντας τον έλεγχο μιας αποστολής από μια διαδικασία που πραγματοποιείται κυρίως στα τελευταία στάδια ανάπτυξης σε μια συνεχή πρακτική, η οποία ξεκινά από τον αρχικό σχεδιασμό. Παράλληλα, η πλατφόρμα επιτρέπει στις ομάδες να λαμβάνουν υπόψη από νωρίς τον περιορισμό των διαστημικών απορριμμάτων και τον ασφαλή τερματισμό της ζωής ενός δορυφόρου.

«Η επιτυχία των αποστολών δεν κερδίζεται στην τροχιά. Κερδίζεται στη Γη, μέσα από τις χιλιάδες προσομοιώσεις και δοκιμές που μετατρέπουν την ελπίδα σε βεβαιότητα», δήλωσε ο Γιώργος Γαλανός, CEO και συνιδρυτής της ODES SPACE. «Στόχος μας είναι να δώσουμε σε κάθε ομάδα μηχανικών την ταχύτητα και την αυτοπεποίθηση να επικυρώνει σύνθετες αποστολές σε μέρες αντί για μήνες, και να καταστήσουμε την αξιοπιστία προσιτή για την εποχή του New Space».

Οι βασικές τεχνολογίες της πλατφόρμας έχουν ήδη εφαρμοστεί σε πραγματικά διαστημικά προγράμματα, για την ανάλυση αποστολών, την επικύρωση υποσυστημάτων και λογισμικού πτήσης, την επιχειρησιακή προσομοίωση και τον συντονισμό συχνοτήτων. Έχουν επίσης αξιοποιηθεί σε δραστηριότητες υποστήριξης και διάσωσης δορυφόρου σε τροχιά.

«Αυτό που κάνει την ODES διαφορετική είναι η ενοποίηση», αναφέρουν οι Ορέστης Ουσουλτζόγλου (CTO) και Ρωμανός Βουλγαράκης (CSO), συνιδρυτές της ODES SPACE. «Αντί να αναγκάζουμε τις ομάδες να επιλέξουν ανάμεσα στην τεχνική αυστηρότητα και την ταχύτητα ανάπτυξης, ενσωματώνουμε και τα δύο μέσα σε ένα πλαίσιο, ανεξάρτητο από προμηθευτές».

Μέσω της συμμετοχής της στο ESA BIC Greece, η ODES SPACE επιδιώκει να ολοκληρώσει τη μετάβασή της από την πιλοτική εφαρμογή ερευνητικών καινοτομιών σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία λογισμικού για την παγκόσμια διαστημική αγορά. Η υποστήριξη της θερμοκοιτίδας θα της προσφέρει χρηματοδότηση, τεχνική και επιχειρηματική καθοδήγηση, καθώς και πρόσβαση στο ευρωπαϊκό διαστημικό δίκτυο.

«Το ESA BIC Greece προσφέρει ακριβώς τον συνδυασμό που χρειαζόμαστε σε αυτό το στάδιο: χρηματοδότηση για να ολοκληρώσουμε την πλατφόρμα μας, τεχνική και επιχειρηματική καθοδήγηση για να επιταχύνουμε την είσοδό μας στην αγορά, καθώς και πρόσβαση στο ευρωπαϊκό διαστημικό δίκτυο και την αξιοπιστία της σφραγίδας ESA BIC», προσθέτει ο Γιώργος Γαλανός.

Το ESA BIC Greece είναι η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων της ESA στην Ελλάδα. Πρωταρχικός στόχος της θερμοκοιτίδας είναι η ενίσχυση του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος με την εισαγωγή πέντε νέων επιτυχημένων startups που σχετίζονται με το διάστημα κάθε χρόνο. Το ESA BIC Greece αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου δικτύου διαστημικής καινοτομίας στον κόσμο. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης με 80.000€ σε μετρητά, πρόσβαση σε προνόμια ύψους πάνω από 100.000€, επιχειρηματική καθοδήγηση, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δικτύωση, εκπαίδευση, δικαίωμα χρήσης του λογότυπου ESA BIC, πρόσβαση σε γραφειακούς χώρους και υποδομές, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο υποστηρικτών.

Το ESA BIC Greece λειτουργεί από το Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και περισσότερων από 100 άλλων οργανισμών που έχουν προσδιορίσει τη δημιουργία του ESA BIC Greece ως βασικό στοιχείο στο σχέδιο ανάπτυξης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας.

H επόμενη προθεσμία εκκίνησης αξιολόγησης αιτήσεων στην Μόνιμη Ανοικτή Πρόσκληση του ESA BIC Greece είναι στις 19 Οκτωβρίου 2026. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα (όχι άνω των 5 ετών), και από φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν με άδεια εργασίας στην Ελλάδα με υποχρέωση ίδρυσης νομικής οντότητας στην Ελληνική επικράτεια.

Το ESA BIC Greece δεν είναι μόνο απαραίτητο για την υποστήριξη επιχειρηματιών και startups από την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας έως την πλήρη εμπορευματοποίηση, αλλά στηρίζει επίσης τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την ενίσχυση του διαστημικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, συμβάλλει στις εθνικές στρατηγικές καινοτομίας και διαστήματος, ενθαρρύνει την περαιτέρω υιοθέτηση διαστημικών υπηρεσιών, υποστηρίζει τη μεταφορά τεχνολογιών από ή προς τον διαστημικό τομέα, και δημιουργεί θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.