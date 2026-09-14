Η Sleed αναλαμβάνει τη digital marketing στρατηγική της Omiros Dairies

Η Sleed ανέλαβε τη στρατηγική και τη διαχείριση του digital marketing της Omiros Dairies S.A., με στόχο την ενίσχυση του awareness σε B2B κοινό του εξωτερικού, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες αγορές. Η Omiros Dairies S.A., μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων, εμπιστεύτηκε τη Sleed για τον σχεδιασμό της digital προσέγγισης προσαρμοσμένης στις ανάγκες ενός εξειδικευμένου, διεθνούς B2B κοινού.

Μέσα από μια συνολική στρατηγική προσέγγιση, η Sleed συνδυάζει στοχευμένη awareness επικοινωνία σε επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων μέσω LinkedIn, με demand capture μέσω Google Search, προσαρμοσμένες ανά αγορά-στόχο.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ισχυρότερη αναγνωρισιμότητα της Omiros Dairies S.A. στις αγορές του εξωτερικού, ανάμεσα σε B2B κοινό που λαμβάνει αποφάσεις προμηθειών, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας ως αξιόπιστου προμηθευτή αυθεντικών ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ο Μάριος Καραμήτσος, Group Digital Director στη Sleed, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να χτίσουμε μια στρατηγική digital παρουσία που θα φέρει την Omiros Dairies S.A. πιο κοντά στους επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων σε νέες και υφιστάμενες αγορές. Συνδυάζοντας awareness και demand capture δράσεις, χτίζουμε μια προσέγγιση που μιλάει απευθείας στους decision makers που παίρνουν τις αποφάσεις προμηθειών.»