Νέα επέκταση της Aboutnet με απορρόφηση της e-websitesolutions και παρουσία στη Χαλκιδική

Σε ακόμη μία κίνηση ανάπτυξης προχωρά η Aboutnet, η οποία ανακοινώνει την απορρόφηση του πελατολογίου και των στελεχών του digital agency e-websitesolutions, καθώς και την έναρξη λειτουργίας νέου γραφείου στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της σταθερής πορείας επέκτασης της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. Η επιλογή της Χαλκιδικής δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο δυναμικές τουριστικές αγορές της χώρας, με εκατοντάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την εστίαση.

Με την παρουσία της στη Νέα Καλλικράτεια, η Aboutnet επιδιώκει να βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες digital και ai marketing και ενισχύοντας την εξωστρέφειά τους σε μια περίοδο όπου η ψηφιακή παρουσία αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης.

Παράλληλα, η ένταξη της ομάδας της e-websitesolutions στο δυναμικό της Aboutnet διασφαλίζει τη συνέχεια στις συνεργασίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί, ενώ ενισχύει την εταιρεία με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την τοπική αγορά.

Σήμερα, η Aboutnet διαθέτει παρουσία, πέρα από την Αθήνα, σε Κοζάνη, Γρεβενά, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης και Χαλκίδα, ενώ με τη Χαλκιδική προσθέτει έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στο δίκτυό της, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις σε κάθε περιοχή της χώρας.

Η νέα αυτή επέκταση αποτυπώνει τη συνεχή ανάπτυξη της Aboutnet και τη στόχευσή της να υποστηρίζει έμπρακτα την ελληνική επιχειρηματικότητα, με λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.