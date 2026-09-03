Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΙΤΕ και OHB

Μνημόνιο συνεργασίας στρατηγικής σημασίας υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), της γερμανικής εταιρείας OHB SE και της θυγατρικής της στην Ελλάδα OHB-Hellas, στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, παρουσία του κ. Σταύρου Αρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης, του κ. Κωνσταντίνου Καράντζαλου, Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εκ μέρους του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, και του Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. Andreas Kindl.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Δρ. Markus Moeller, Διευθυντής Στρατηγικής OHB SE, τη Δρ. Αικατερίνη Πανοπούλου Διευθύνουσα Σύμβουλο OHB Hellas, και τον Καθ. Βασίλη Χαρμανδάρη, Πρόεδρο του ΙΤΕ.

Η OHB είναι ένας από τους κορυφαίους ομίλους της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, με 45 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων διαστημικών συστημάτων και έργων. Διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 1,3 δισ. ευρώ, απασχολεί σχεδόν 4.000 εργαζομένους και πρόσφατα ανέλαβε σύμβαση ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη και παραγωγή δεκαοκτώ δορυφορικών πλατφορμών στο πλαίσιο του Προγράμματος Ασφαλούς Συνδεσιμότητας IRIS² της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την παρατήρηση της Γης, την πλοήγηση, τις τηλεπικοινωνίες, την αναγνώριση και την εξερεύνηση, η OHB υλοποιεί απαιτητικές αποστολές για εθνικούς και διεθνείς πελάτες, καλύπτοντας όλο το φάσμα των σχετικών υποδομών — από δορυφόρους και συστήματα εκτόξευσης έως επίγεια τμήματα και ανάλυση δεδομένων.

Το ΙΤΕ αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, με 10 ερευνητικά Ινστιτούτα, με διεθνή παρουσία και ευρύτατο έργο στην επιστημονική́ έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών στην Κρήτη, και αποτελεί ορόσημο στις κοινές προσπάθειες των δυο οργανισμών, για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα.

Ο Δρ. Markus Moeller, CSO της OHB, δήλωσε:

«Μέσω αυτής της συμφωνίας, το ΙΤΕ και η OHB θέτουν τα θεμέλια για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της εκπαίδευσης. Μαζί, φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε καινοτόμες διαστημικές λύσεις, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να συμβάλουμε περαιτέρω στην ανάδειξη της Κρήτης σε αναδυόμενο κόμβο για το διάστημα και τις τεχνολογίες αιχμής.»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της OHB Hellas, Δρ. Κατερίνα Πανοπούλου, δήλωσε:

«Η Κρήτη διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να εξελιχθεί στο κορυφαίο διαστημικό νησί της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσα από την επέκταση της OHB Hellas και τη συνεργασία μας με το ΙΤΕ και το τοπικό οικοσύστημα, θέτουμε τις βάσεις για τη δημιουργία μιας νέας βιομηχανικής διαστημικής δυναμικής στην Ελλάδα, με επίκεντρο την ανάπτυξη, την κατασκευή, την ολοκλήρωση και τη δοκιμή προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων και διαστημικών συστημάτων. Αξιοποιώντας την έρευνα αιχμής και μετατρέποντάς την σε προϊόντα με εξαγωγικό προσανατολισμό, στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών πελατών, καθώς και όσων δραστηριοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία, να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και να καθιερώσουμε την Κρήτη ως αναγνωρισμένο κέντρο για τις μελλοντικές διαστημικές αποστολές.»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ, καθ. Βασίλης Χαρμανδάρης, εξέφρασε την ικανοποίησή του γι’ αυτή τη συνεργασία και δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας επισφραγίζει τη γόνιμη και ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στο ΙΤΕ και την ΟΗΒ, και πρόκειται να λειτουργήσει καταλυτικά για την προώθηση επενδύσεων, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Κρήτη, σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης προστιθέμενης αξίας, προς όφελος της οικονομίας και της ασφάλειας της χώρας μας.»

Ακολούθησε ξενάγηση σε ερευνητικά εργαστήρια του ΙΤΕ, στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα στα Ανώγεια.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο Δρ. Γιώργος Καλουτσάκης, Επίτιμος Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο Ηράκλειο, ο Δρ. Εμμανουήλ Ράμμος, Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), η κα Sabine von der Recke, Επικεφαλής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της OHB SE, ο Mathieu Bernou, Διευθύνων Σύμβουλος και Τεχνικός Διευθυντής της OHB Hellas και ο Καθηγητής Παναγιώτης Τσακαλίδης, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και η καθ. Βασιλική Παυλίδου, Διευθύντρια Ινστιτούτου Αστροφυσικής.

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί τη συνέχεια της εδραιωμένης συνεργασίας του ΙΤΕ με την OHB-Hellas, και της μεγάλης επιτυχίας του έργου «SPACE-Crete», σε συνεργασία με τη γερμανική DLR και τη γαλλική CEA, το οποίο κατετάγη 1ο στην Ελλάδα και 2ο σε ολόκληρη την Ευρώπη, με χρηματοδότηση 15 εκ.€ από την Ε.Ε.. Στόχος του «SPACE-Crete» είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας στην Κρήτη, το οποίο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας με προοπτική πλήρους οικονομικής αυτοδυναμίας, μέσω της ανάπτυξης νέων διαστημικών τεχνολογιών, της συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς και της παροχής υπηρεσιών προς την Πολιτεία και ιδιώτες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των Ινστιτούτων Πληροφορικής, Αστροφυσικής και Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ.

Οι ερευνητικές προτεραιότητες του Κέντρου θα επικεντρωθούν στα ευφυή διαστημικά συστήματα, την Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων σε τροχιά (Orbital High Performance Computing), τις οπτικές και κβαντικές επικοινωνίες από το έδαφος προς το διάστημα, καθώς και τους κβαντικούς αισθητήρες, με εφαρμογές που εκτείνονται και σε τεχνολογίες διττής χρήσης.

Το ΙΤΕ θα φιλοξενήσει το Κέντρο στις νέες του κτηριακές εγκαταστάσεις στο Ηράκλειο, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με χρηματοδότηση 25 εκ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Η επιτυχία του SPACE-Crete, η συνεργασία με την OHB- εταιρία κολοσσό στις διαστημικές τεχνολογίες, η διεθνής αναγνώριση του ΙΤΕ και οι προοπτικές συνεισφοράς του στην ανάπτυξη τεχνολογιών διττής χρήσης, τοποθετούν την Κρήτη και την Ελλάδα δυναμικά στον ευρωπαϊκό διαστημικό χάρτη, και δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος και αναπτυξιακής προοπτικής για το νησί.