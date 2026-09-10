Η Aboutnet από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που προσφέρουν υπηρεσίες ChatGPT Ads

Η Aboutnet διευρύνει τις υπηρεσίες Digital Marketing που προσφέρει, εντάσσοντας πλέον στο portfolio της τη δημιουργία και διαχείριση διαφημιστικών καμπανιών στο ChatGPT, ένα από τα νεότερα και πιο ενδιαφέροντα διαφημιστικά κανάλια που ανοίγουν για τις επιχειρήσεις.

Η εταιρεία είχε ξεκινήσει την προετοιμασία της αρκετά πριν από τη διάθεση των ChatGPT Ads στην ελληνική αγορά. Η Performance Marketing ομάδα της Aboutnet παρακολούθησε σχετική εκπαίδευση και προετοιμάστηκε πάνω στις δυνατότητες της νέας πλατφόρμας, τη στόχευση, τη δημιουργία καμπανιών και τη μέτρηση της απόδοσής τους.

Έτσι, με την ενεργοποίηση της δυνατότητας διαφήμισης στην Ελλάδα, η Aboutnet είναι από τις πρώτες εταιρείες της ελληνικής αγοράς που είναι έτοιμες να προσφέρουν ολοκληρωμένη υπηρεσία ChatGPT Ads στους πελάτες τους.

Η νέα υπηρεσία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της στρατηγικής, τη δημιουργία και το στήσιμο των campaigns, την επιλογή των κατάλληλων κοινών και context signals, το conversion tracking, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των καμπανιών.

Η σημασία του νέου καναλιού δεν βρίσκεται μόνο στο μέγεθος του ChatGPT, το οποίο έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες την εβδομάδα παγκοσμίως, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται. Όλο και περισσότεροι χρήστες αξιοποιούν εργαλεία AI για να αναζητήσουν πληροφορίες, να συγκρίνουν λύσεις και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες.

Για τις επιχειρήσεις αυτό δημιουργεί ένα νέο σημείο επικοινωνίας με τον δυνητικό πελάτη, το οποίο έρχεται να προστεθεί στα Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads και LinkedIn Ads.

«Παρακολουθούσαμε εδώ και καιρό την εξέλιξη των ChatGPT Ads και θέλαμε, όταν η δυνατότητα γινόταν διαθέσιμη στην Ελλάδα, η ομάδα μας να είναι ήδη έτοιμη και όχι να αρχίσει τότε να μαθαίνει την πλατφόρμα. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα νέο διαφημιστικό κανάλι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλουμε οι πελάτες μας να έχουν τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουν από την αρχή», αναφέρει ο Σπύρος Ανδριόπουλος, CEO της Aboutnet.

Η Aboutnet έχει ήδη ξεκινήσει να προσφέρει την υπηρεσία ChatGPT Ads σε επιχειρήσεις που θέλουν να δοκιμάσουν έγκαιρα το νέο κανάλι και να αποκτήσουν παρουσία και δεδομένα πριν αυξηθεί σημαντικά ο ανταγωνισμός.

Τα ChatGPT Ads είναι εδώ. Και για τις επιχειρήσεις που θέλουν να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά, τώρα είναι η στιγμή να τα γνωρίσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία ChatGPT Ads, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της Aboutnet.