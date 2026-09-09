ChatGPT: 20 ΝΕΕΣ φανταστικές χρήσεις που θα εύχεσαι να ήξερες νωρίτερα

Πόσες φορές έχεις υπογράψει έναν όρο χρήσης χωρίς καν να τον διαβάσεις, έχεις προσπαθήσει να βγάλεις νόημα με τους ακατανόητους όρους ενός λογαριασμού ή έχεις πάει απροετοίμαστος σε μια συνέντευξη εργασίας; Το ChatGPT μπορεί να γίνει ο προσωπικός σου βοηθός σε όλες αυτές τις καθημερινές στιγμές — αρκεί να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις σωστά. Σε αυτό το άρθρο θα δεις 20 πρακτικές εφαρμογές που μπορείς να δοκιμάσεις σήμερα κιόλας.

Πριν ξεκινήσεις, δύο βασικοί κανόνες: μην ανεβάζεις ποτέ έγγραφα με προσωπικά δεδομένα και θυμήσου ότι το ChatGPT κάνει λάθη («hallucinations»), οπότε πάντα να διασταυρώνεις τις απαντήσεις που σου δίνει.

Μερικές από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές του ChatGPT είναι οι εξής:

Περίληψη όρων χρήσης: Ζήτα να σου κάνει μία περίληψη σε bullet points, των terms & conditions σε διάφορες πλατφόρμες όπως το YouTube, το Facebook ή ακόμα και στην τράπεζά σου, πριν πατήσεις «αποδοχή».

Ανάλυση λογαριασμών και εξώδικων: Ανέβασε έναν πολύπλοκο λογαριασμό (ΔΕΗ, νοσοκομείο, δικαστική απαίτηση) και ζήτα να σου κάνει μία αναλυτική εξήγηση.

Έλεγχος ασφαλιστηρίων συμβολαίων: Μάθε τί ακριβώς καλύπτει η ασφάλεια σπιτιού ή υγείας σου — και συζήτησέ το με τον ασφαλιστή σου.

Προσομοίωση συνέντευξης εργασίας: Δώσε context για τη θέση και την εταιρεία που σε ενδιαφέρει και ζήτα του να αναλάβει το ρόλο του εξεταστή που θα αξιολογεί τις απαντήσεις σου.

Ταίριασμα του βιογραφικού σου με μία αγγελία εργασίας, ώστε να περνάει τους πρώτους ελέγχους από τα bots που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για το πρώτο ξεσκαρτάρισμα των μαζικών βιογραφικών που λαμβάνουν.

Να θυμάσαι πως το ChatGPT δεν αντικαθιστά ειδικούς — γιατρούς, δικηγόρους, ασφαλιστές ή ψυχολόγους. Είναι όμως ένας πολύτιμος «προσωπικός βοηθός» που μπορεί να σου εξοικονομήσει χρόνο, να σε βοηθήσει να καταλάβεις πληροφορίες που κανονικά θα προσπερνούσες και να σε προετοιμάσει καλύτερα για σημαντικές στιγμές της καθημερινότητάς σου. Το κλειδί είναι να το χρησιμοποιείς με μέτρο, κριτική σκέψη και πάντα με διασταύρωση.

Για τις 5 παραπάνω χρήσεις αλλά και 15 επιπλέον άμεσα εφαρμόσιμες δυνατότητες του ChatGPT, δες αυτό το βίντεο.