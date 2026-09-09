Η TrendAI κατακτά την πρώτη θέση στο benchmark κυβερνοασφάλειας Agentic AI του CyberGym με ποσοστό επιτυχίας 97%

Η agentic μηχανή εξάλειψης και αποκατάστασης ευπαθειών της TrendAI, με την κωδική ονομασία «AESIR», κατέκτησε την πρώτη θέση στο CyberGym, ένα ανεξάρτητο benchmark αξιολόγησης εργαλείων κυβερνοασφάλειας, που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Με ποσοστό επιτυχίας 97%, η TrendAI ξεπέρασε όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον πίνακα κατάταξης, ποσοστό το οποίο είναι σχεδόν 4 μονάδες υψηλότερο από την προηγούμενη κορυφαία επίδοση, η οποία ήταν 93,2% στις 8 Αυγούστου 2026.

Το CyberGym, ένα benchmark του Πανεπιστημίου Berkeley της Καλιφόρνια, αξιολογεί εργαλεία ασφάλειας AI απέναντι σε 1.507 επιβεβαιωμένες ευπάθειες, οι οποίες προέρχονται από 188 μεγάλα έργα λογισμικού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Η Rachel Jin, Chief Platform, Business Officer και επικεφαλής της TrendAI, δήλωσε: «Η επικύρωση από το CyberGym αλλάζει τα δεδομένα για τις επιχειρήσεις που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη. Το ζητούμενο δεν είναι να εντοπίσουμε πρώτοι τις ευπάθειες, αλλά να κλείσουμε το παράθυρο έκθεσης. Η κυβερνοασφάλεια χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να καλυφθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα το διάστημα μεταξύ της ανακάλυψης μιας ευπάθειας και της εκμετάλλευσής της. Στόχος μας είναι να εκμηδενίσουμε ουσιαστικά αυτή την απόσταση, μειώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τον χρόνο έκθεσης. Το πλεονέκτημά μας έγκειται στην ταχύτερη μετατροπή της επικυρωμένης πληροφορίας για τις ευπάθειες σε ουσιαστική μείωση του κινδύνου.»

Η TrendAI αξιοποιεί επτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από τέσσερις παρόχους (Anthropic, DeepSeek, Google και OpenAI) με στόχο τη μεγιστοποίηση της ακρίβειας στον εντοπισμό και την αποκατάσταση ευπαθειών. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί γύρω από έναν βασικό στόχο: να μειώνει το παράθυρο έκθεσης ταχύτερα από όσο μπορούν οι επιτιθέμενοι να εκμεταλλευτούν τις ευπάθειες. Η διαδικασία ξεκινά με την ανακάλυψη, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό αδύναμων σημείων σε κλίμακα που οι στατικές προσεγγίσεις δεν μπορούν να εντοπίσουν. Στη συνέχεια, κάθε εύρημα επικυρώνεται και μετατρέπεται σε λειτουργικό proof of concept (PoC), ώστε οι ομάδες ασφάλειας να κατανοούν την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης και τον επιχειρηματικό κίνδυνο προτού ο όγκος των ειδοποιήσεων επισκιάσει τα σημαντικά ευρήματα. Μόνο τότε η TrendAI προχωρά στην ταχεία μείωση του κινδύνου, μετατρέποντας την επικυρωμένη πληροφορία για τις ευπάθειες σε μηχανισμούς ανίχνευσης και virtual patches, χωρίς να απαιτείται αναμονή για τον συνήθη κύκλο εγκατάστασης ενημερώσεων ασφαλείας.

Αυτό το τελευταίο βήμα είναι που διαφοροποιεί την προσέγγιση και τη χρήση του agentic security. Η δυνατότητα αυτή βασίζεται σε περισσότερα από 20 χρόνια έρευνας για ευπάθειες και exploit intelligence από την TrendAI ZDI, προσφέροντας στο σύστημα μια βαθιά βάση γνώσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτονται, επικυρώνονται και αξιοποιούνται οι ευπάθειες στην πραγματική ζωή. Η τεχνητή νοημοσύνη συμπιέζει τον χρόνο από την ανακάλυψη μιας ευπάθειας έως την εκμετάλλευσή της, επομένως η μείωση του κινδύνου πρέπει να κινείται ταχύτερα από τον κύκλο εγκατάστασης patches και όχι να περιμένει να ολοκληρωθεί. Μετατρέποντας την επικυρωμένη πληροφορία σε virtual patching, η TrendAI περιορίζει το παράθυρο έκθεσης από εβδομάδες σε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μηδέν, μετατρέποντας τη διαχείριση ευπαθειών από μια αντιδραστική διαδικασία εγκατάστασης patches σε προληπτική άμυνα.

Η agentic μηχανή εξάλειψης και αποκατάστασης ευπαθειών της TrendAI υποστηρίζει επίσης τη δυναμική ανακάλυψη απειλητικών παραγόντων (threat actors) που εκμεταλλεύονται ενεργά ευπάθειες στην πράξη, παρέχοντας στις ομάδες ασφάλειας ορατότητα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με ενεργές επιθέσεις και εκμεταλλεύσεις. Το επίπεδο threat intelligence που βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό: τη μείωση της έκθεσης πριν προλάβουν οι επιτιθέμενοι να εκμεταλλευτούν τις ευπάθειες. Η TrendAI έχει δημοσιεύσει τεχνικό άρθρο σχετικά με τη μεθοδολογία του CyberGym.