CBS & Dell Technologies: χτίζοντας τις υποδομές ΤΝ για την Ελλάδα του 2030

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ΔΕΘ, η εκδήλωση της Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την Dell Technologies για τις Υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης της Ελλάδας του 2030, στο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, της αγοράς τεχνολογίας και της παραγωγικής οικονομίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη η Ελλάδα να περάσει από τις επιμέρους ψηφιακές εφαρμογές σε ολοκληρωμένες, ασφαλείς, κλιμακούμενες και βιώσιμες υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το fireside chat με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, στο οποίο συζητήθηκαν ο ρόλος του κράτους, οι εθνικές ψηφιακές υποδομές, οι προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Παράλληλα σε σύντομο χαιρετισμό ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, έδωσε το στίγμα της επιρροής της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και τις επιπτώσεις από την ραγδαία επέκταση της εφαρμογής της.

Στην πρώτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Εθνική Στρατηγική AI: Από το Ψηφιακό Κράτος στο AI-enabled Κράτος», συμμετείχαν ο Νικόλαος Τζόλλας, Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΚΜ, ο Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο Aleksander Preradovic, General Manager & Chairman της Dell Technologies, και ο Αλέξανδρος Κούρτης, Sales Director Public Sector της Cosmos Business Systems. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μετάβαση από το ψηφιακό κράτος στο κράτος που αξιοποιεί ενεργά την Τεχνητή Νοημοσύνη προς όφελος του πολίτη, της διοίκησης και της οικονομίας.

Η δεύτερη ενότητα, με θέμα «Η Τεχνολογική Βάση της Τεχνητής Νοημοσύνης: Compute, Data Centers, Cloud & Cybersecurity», ανέδειξε τις κρίσιμες τεχνολογικές προϋποθέσεις της νέας εποχής. Στο πάνελ συμμετείχαν ο Δημήτρης Κατσιάνης, Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, ο Γιώργος Σελελιάδης, Operations Executive της FHL I. KYRIAKIDIS, ο Χρήστος Γεωργίου, Director of Information Technologies της Τράπεζας BSTDB και ο Κώστας Αγγελακόπουλος, Advisory Systems Engineer της Dell Technologies. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η υπολογιστική ισχύς, τα data centers, το cloud, η κυβερνοασφάλεια και η ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν πραγματικά AI workloads σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Στην τρίτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Πανεπιστήμια, Έρευνα και Παραγωγική Οικονομία: Το Ελληνικό AI Ecosystem του 2030», συμμετείχαν ο Δρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο Δρ. Κωνσταντίνος Διαμαντάρας, Αντιπρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου, ο Δρ. Γρηγόριος Τσουμάκας, Καθηγητής Πληροφορικής με ειδίκευση στο AI στο ΑΠΘ, και ο Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος & CEO της Cosmos Business Systems. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης πανεπιστημίων, έρευνας, επιχειρήσεων και τεχνολογικών συνεργατών για τη δημιουργία ενός ισχυρού ελληνικού οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και την ανάγκη κοινού βηματισμού της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και της παραγωγής νέων ταλαντούχων επιστημόνων, που θα στηρίξουν την νέα εποχή.

Μέσα από την εκδήλωση αναδείχθηκε η δυναμική της Cosmos Business Systems ως ελληνικού και κυπριακού τεχνολογικού ομίλου με ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των υποδομών της νέας εποχής. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο μέσω της θυγατρικής της Novelcosmos, όσο και μέσα από λύσεις και έργα σε υποδομές, HPC, Data Centers, Cloud και Cybersecurity.

Η συνεργασία της Cosmos Business Systems με τη Dell Technologies και η αξιοποίηση τεχνολογιών NVIDIA την οποία αντιπροσωπεύει, διαμορφώνουν ένα ισχυρό πλαίσιο για την ανάπτυξη λύσεων υψηλής υπολογιστικής ισχύος και προηγμένων AI υποδομών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Κεντρικό συμπέρασμα της εκδήλωσης ήταν ότι η Ελλάδα του 2030 δεν χρειάζεται μόνο εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά τις κρίσιμες υποδομές που θα επιτρέψουν στην ΤΝ να λειτουργήσει με ασφάλεια, αξιοπιστία, διαφάνεια και πραγματικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, καθώς και επιχειρήσεις και επιστήμονες, έτοιμους να υποστηρίξουν την αγορά και την κοινωνία στην νέα τεχνολογική εποχή.