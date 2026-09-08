Wonderful: ολοκλήρωσε τον τρίτο γύρο χρηματοδότησης για την ανάπτυξη λειτουργικού συστήματος ΑΙ

Η Wonderful, η εταιρεία που αναπτύσσει το Wonderful AI OS, ένα λειτουργικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου χρηματοδότησής της (Series C), ύψους 550 εκατ. δολαρίων, με την αποτίμησή της να φτάνει τα 5 δισ. δολάρια. Η Insight Partners ηγήθηκε του χρηματοδοτικού γύρου με τη συμμετοχή της Salesforce, καθώς και των υφιστάμενων επενδυτών Index Ventures, IVP, Vine Ventures, 9Yards και Bessemer Venture Partners.

Από τον δεύτερο γύρο χρηματοδότησης τον Μάρτιο του 2026 έως και σήμερα, η Wonderful επέκτεινε τη δραστηριότητά της σε περισσότερες από 35 αγορές, αυξάνοντας το δυναμικό της στους 650 εργαζομένους παγκοσμίως, ενώ παράλληλα μετέτρεψε την πλατφόρμα της σε ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI OS). Οι εταιρείες χρησιμοποιούν πλέον το Wonderful AI OS για να αυτοματοποιούν ολοκληρωμένες ροές εργασίας, να κατασκευάζουν και να αναπτύσσουν AI-native εφαρμογές και να συντονίζουν AI agents σε κάθε τμήμα τους. Η νέα χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη προϊόντων, θα διευρύνει τις ομάδες ανάπτυξης της Wonderful σε παγκόσμιο επίπεδο και θα καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση των επιχειρήσεων για το AI OS.

«Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή μετασχηματισμού για τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Bar Winkler, Διευθύνων σύμβουλος και Συνιδρυτής της Wonderful. «Όπως ακριβώς οι πλατφόρμες cloud καθιερώθηκαν ως πυλώνας της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, έτσι και τα λειτουργικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI OS) πρόκειται να αποτελέσουν τη βάση κάθε οργανισμού. Η εμπειρία των πελατών μας δείχνει ότι μόλις το AI ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία ενός τμήματος, επεκτείνεται άμεσα σε ολόκληρο τον οργανισμό. Χωρίς ένα κοινό λειτουργικό σύστημα, το AI ενέχει τον κίνδυνο να αναπαράγει τον κατακερματισμό των παραδοσιακών λογισμικών. Οι οργανισμοί χρειάζονται μια κοινή υποδομή AI που θα αποκτά μεγαλύτερη αξία μέσα από τη συνεχή χρήση της. Αυτό ακριβώς δημιουργούμε και η νέα αυτή χρηματοδότηση θα μας επιτρέψει να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε αυτή τη μετάβαση».

Το Wonderful AI OS αποτελεί ένα ενιαίο λειτουργικό επίπεδο που συντονίζει AI agents, ροές εργασίας, AI-native εφαρμογές, εταιρικό context, ενσωματώσεις και ασφαλή εκτέλεση διεργασιών σε ολόκληρο τον οργανισμό. Σχεδιασμένο ως μια ανοιχτή και model-agnostic πλατφόρμα, ενσωματώνεται απρόσκοπτα στα υφιστάμενα τεχνολογικά περιβάλλοντα. Έτσι, οι επιχειρήσεις υιοθετούν νέα μοντέλα και δυνατότητες καθώς εξελίσσεται ο κλάδος, αποφεύγοντας τις συνεχείς αλλαγές στις υποδομές τους ή τη δέσμευση σε έναν αποκλειστικό πάροχο. Τα εταιρικά δεδομένα, οι ενοποιήσεις, οι μηχανισμοί διακυβέρνησης και οι επαναχρησιμοποιήσιμες υποδομές, κεφαλαιοποιούνται με την πάροδο του χρόνου, διασφαλίζοντας ότι κάθε επόμενη ανάπτυξη εργαλείου AI θα εκτελείται ταχύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το AI OS περιλαμβάνει μια σειρά βασικών προϊόντων: ροές εργασίας που αυτοματοποιούν σύνθετες, διαδικασίες από την αρχή μέχρι το τέλος τους, AI agents παραγωγικότητας που υποστηρίζουν τους εργαζομένους και βελτιώνουν τη λήψη αποφάσεων, AI-native εφαρμογές που συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν παλαιότερα συστήματα λογισμικού, και conversational agents που βοηθούν τις επιχειρήσεις να εξυπηρετούν και να αναπτύσσουν την πελατειακή τους βάση. Τα προϊόντα αναπτύσσονται είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, με κοινούς κανόνες διακυβέρνησης, ασφάλειας και διαχείρισης σε όλη την πλατφόρμα.

«Σχεδιάσαμε το AI OS ώστε να είναι παραμετροποιήσιμο και ανοιχτό, γιατί οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να αντικαταστήσουν όλα όσα ήδη διαθέτουν για να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Roey Lalazar, Chief Technology Οfficer και Συνιδρυτής της Wonderful. «Οι πελάτες μπορούν να υιοθετήσουν όποια στοιχεία της πλατφόρμας ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, να τα ενσωματώσουν στα υπάρχοντα συστήματά τους, να επιλέξουν τα καταλληλότερα μοντέλα για κάθε εργασία και να διατηρήσουν την κυριότητα όλων όσων δημιουργούν. Αυτή η ευελιξία διατηρείς τις επιλογές των πελατών μας ανοιχτές, ενώ ταυτόχρονα, δεσμεύει κι εμας ώστε να παραμένουμε στην αιχμή της τεχνολογίας».

Οι μηχανικοί της Wonderful εργάζονται μαζί με τους πελάτες για να φέρουν την πρώτη εφαρμογή σε παραγωγική λειτουργία. Στη συνέχεια μεταφέρουν τη σχετική τεχνογνωσία ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν όλο και περισσότερο να αναπτύσσουν, να επεκτείνουν και να διαχειρίζονται την πλατφόρμα από μόνοι τους. Το AI OS μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον cloud, συμπεριλαμβανομένου του on-premise, προσφέροντας μέγιστη ευελιξία σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας και διακυβέρνησης κάθε οργανισμού.

«Η Wonderful τοποθετείται δυναμικά σε μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης του enterprise AI», δήλωσε ο Jeff Horing, Συνιδρυτής και Μanaging Director της Insight Partners. «Ενώ πολλές εταιρείες εφαρμόζουν το AI σε μεμονωμένα τμήματα ή επιμέρους περιπτώσεις χρήσης, η Wonderful αναπτύσσει το λειτουργικό υπόβαθρο που επιτρέπει τη συνολική επέκταση των δυνατοτήτων του σε επίπεδο ολόκληρου του οργανισμού. Έχουμε παρακολουθήσει την ομάδα να υλοποιεί αυτό το όραμα σε δεκάδες αγορές, με ιδιαίτερα επιτυχημένες πρώιμες εφαρμογές σε περιβάλλον παραγωγής σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου. Για εμάς αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την εταιρεία στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της».