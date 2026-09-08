Η GCC Hellas αναγνωρίζεται ως Fortinet SASE Specialist Distributor

Καθώς οι επιχειρήσεις επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και η ανάγκη για ασφαλή πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα από οπουδήποτε καθιστά το Secure Access Service Edge (SASE) στρατηγική προτεραιότητα, η GCC Hellas ανακοινώνει την επίσημη αναγνώρισή της ως Fortinet SASE Specialist Distributor.

Η νέα αυτή πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη στρατηγική επένδυση της GCC Hellas στην ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, στην ενίσχυση των τεχνικών και εμπορικών της δυνατοτήτων, καθώς και στη δημιουργία υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για το δίκτυο συνεργατών της. Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο της εταιρείας ως στρατηγικού συνεργάτη του καναλιού, υποστηρίζοντας τους συνεργάτες της σε κάθε στάδιο του κύκλου πωλήσεων και υλοποίησης έργων FortiSASE.

Για τους συνεργάτες της GCC Hellas, η συγκεκριμένη αναγνώριση μεταφράζεται σε ουσιαστική επιχειρηματική αξία. Μέσα από τη συνεργασία με έναν εξειδικευμένο Fortinet SASE Specialist Distributor, αποκτούν πρόσβαση σε τεχνική τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου, υπηρεσίες presales consulting και solution design, εκπαιδευτικά προγράμματα, demo περιβάλλοντα, υποστήριξη Proof of Concept (PoC), καθώς και στοχευμένες δράσεις marketing και ανάπτυξης ζήτησης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συνεργάτες της GCC Hellas μπορούν να επιταχύνουν την υιοθέτηση λύσεων SASE, να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιό τους, να μειώσουν τον χρόνο υλοποίησης νέων έργων και να αξιοποιήσουν τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργεί η αυξανόμενη ζήτηση για cloud-delivered λύσεις ασφάλειας και δικτύωσης.

«Η αναγνώριση της GCC Hellas ως Fortinet SASE Specialist Distributor αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της στρατηγικής μας επένδυσης στην εξειδίκευση και στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρουμε στους συνεργάτες μας. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες του οικοσυστήματός μας να αναπτυχθεί σε μία αγορά με ιδιαίτερα υψηλή δυναμική. Στόχος μας δεν είναι απλώς να διανέμουμε τεχνολογία, αλλά να λειτουργούμε ως στρατηγικός συνεργάτης που μεταφέρει γνώση, τεχνογνωσία και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Μέσα από αυτή την πιστοποίηση μπορούμε να υποστηρίξουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τους συνεργάτες μας, ώστε να διαφοροποιηθούν στην αγορά, να επιταχύνουν την υλοποίηση των έργων τους και να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες τους», δήλωσε ο Ανδρέας Γερακανάκης, General Manager της GCC Hellas.

Η πιστοποίηση Fortinet SASE Specialist Distributor αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της GCC Hellas για συνεχή επένδυση στην εξειδίκευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη του οικοσυστήματος συνεργατών της.

Με γνώμονα τη δημιουργία πραγματικής επιχειρηματικής αξίας, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες, υπηρεσίες και εξειδικευμένη τεχνογνωσία, προσφέροντας στους συνεργάτες της τα εφόδια που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της νέας ψηφιακής εποχής.