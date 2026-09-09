Η DOTSOFT αναλαμβάνει έργο του Δήμου Δράμας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

Η DOTSOFT Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου του Δήμου Δράμας με τίτλο «Δράσεις αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας», μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης με κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, που στοχεύει στην υποστήριξη νοικοκυριών και ευάλωτων ομάδων που πλήττονται ή κινδυνεύουν να πληγούν από την ενεργειακή φτώχεια.

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021–2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο δράσεων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, υποβοήθησης και δικτύωσης, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής γνώσης των πολιτών και την παροχή πρακτικής υποστήριξης σε όσους αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια για στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συλλόγους γονέων, καθώς και ανοικτές εκδηλώσεις με αντικείμενο την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν ψηφιακές εκστρατείες ενημέρωσης για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών συσκευών, τις εναλλακτικές μορφές θέρμανσης και ψύξης, τα μέτρα χαμηλού κόστους και τις αλλαγές καθημερινής συμπεριφοράς που μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης προς ευάλωτα νοικοκυριά και κοινωνικές ομάδες, με την παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης και συμβουλών. Οι δράσεις θα απευθύνονται σε ωφελούμενους που θα υποδεικνύονται από τις αρμόδιες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του Δήμου Δράμας, όπως το Κέντρο Κοινότητας, το ΚΑΠΗ και το ΚΗΦΗ.

Κεντρικό στοιχείο του έργου αποτελεί η λειτουργία Συμβουλευτικού Κόμβου για την Ενεργειακή Φτώχεια, μέσω του οποίου θα παρέχεται επιτόπια υποστήριξη και ενημέρωση στους πολίτες. Ο κόμβος θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, θέρμανσης και ψύξης, καθώς και για τις δυνατότητες αξιοποίησης διαθέσιμων προγραμμάτων και μέτρων υποστήριξης.

Σημαντικό μέρος της παρέμβασης αποτελεί επίσης η πραγματοποίηση 100 πιλοτικών ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κατοικίες ευάλωτων νοικοκυριών, με στόχο την καλύτερη αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών και τη διαμόρφωση χρήσιμων κατευθύνσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Παράλληλα, η DOTSOFT θα αναπτύξει ένα σύγχρονο Online Help Tool, το οποίο θα λειτουργεί ως ψηφιακό σημείο ενημέρωσης και υποστήριξης για τους πολίτες. Μέσω της εφαρμογής θα παρέχεται πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό και πρακτικές πληροφορίες για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, την εξοικονόμηση ενέργειας, τα ενεργειακά δικαιώματα, τη συμμετοχή σε προγράμματα στήριξης και άλλες δυνατότητες που σχετίζονται με τη μετάβαση σε πιο αποδοτικές και βιώσιμες ενεργειακές επιλογές.

Το έργο περιλαμβάνει ακόμη δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών και των εργαζομένων πρώτης γραμμής, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητά τους να εντοπίζουν περιπτώσεις ενεργειακής ευαλωτότητας και να κατευθύνουν αποτελεσματικότερα τους πολίτες προς διαθέσιμες λύσεις και μηχανισμούς υποστήριξης.

Παράλληλα, μέσα από δράσεις δικτύωσης τοπικών φορέων και μεταφοράς τεχνογνωσίας, επιδιώκεται η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η σύνδεση της τοπικής προσπάθειας με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Με την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου, η DOTSOFT αξιοποιεί την εμπειρία της στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, στην υλοποίηση έργων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον σχεδιασμό δράσεων ενημέρωσης και δικτύωσης και στη δημιουργία ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Η συνεργασία με τον Δήμο Δράμας εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική της DOTSOFT για την αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εργαλείου με μετρήσιμο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της ενεργειακής ενημέρωσης και της βιώσιμης ανάπτυξης.