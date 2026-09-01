Η D-Marin επενδύει πάνω από 20 εκατ. ευρώ στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μαρινών

Η D-Marin συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μαρινών, έχοντας διαθέσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ σε ψηφιακές υποδομές τα τελευταία χρόνια. Με επίκεντρο την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών, η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνολογία για να απλοποιεί τις καθημερινές διαδικασίες, να περιορίζει την περιττή γραφειοκρατία και να δίνει στο προσωπικό των μαρινών περισσότερο χρόνο και καλύτερη πληροφόρηση, ώστε να εστιάζουν στην προσωπική εξυπηρέτηση που οι πελάτες εκτιμούν περισσότερο.

Σήμερα, περισσότερα από 3.000 Smart Pedestals και 10.000 Smart Sensors λειτουργούν σε όλο το δίκτυο της D-Marin, δίνοντας στους ιδιοκτήτες σκαφών τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το σκάφος και τη θέση ελλιμενισμού τους. Παράλληλα, η τεχνολογία αυτή παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό των μαρινών καλύτερη και πιο άμεση πληροφόρηση, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν εγκαίρως πότε και πού απαιτείται υποστήριξη.

«Για εμένα, εκεί κρίνεται τελικά η επιτυχία ενός ψηφιακού μετασχηματισμού: όχι πόση τεχνολογία εφαρμόζουμε, αλλά πόσο αποτελεσματικά βοηθά τους ανθρώπους μας να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία στους πελάτες μας και, τελικά, να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης και αφοσίωσης που η τεχνολογία από μόνη της δεν θα μπορούσε ποτέ να δημιουργήσει», αναφέρει ο Michal Maslowski, Chief Digital and Information Officer της D–Marin.

Η τεχνολογία απλοποιεί τις διαδικασίες και αφήνει περισσότερο χρόνο για ουσιαστική εξυπηρέτηση.

Οι νέες τεχνολογίες για τις μαρίνες εξελίσσονται με ταχύτατο ρυθμό και δημιουργούν μια πιο απρόσκοπτη εμπειρία για όσους φτάνουν για ελλιμενισμό ή παραμονή κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Σήμερα, οι ιδιοκτήτες σκαφών αναμένουν μια εμπειρία πολύ πιο ψηφιακή και απρόσκοπτη από ό,τι πριν από μια δεκαετία. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα μια λιγότερο προσωπική εμπειρία.

Όταν η διαδικασία ελλιμενισμού δεν είναι ομαλή, οι περιττές καθυστερήσεις και τα επιπλέον βήματα επιβαρύνουν σημαντικά την εμπειρία του πελάτη. Στην D-Marin, οι ψηφιακές υπηρεσίες συμβάλλουν στη μείωση των περιττών βημάτων και κάνουν τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις στη μαρίνα ταχύτερες και ευκολότερες. Στόχος δεν είναι απλώς η ψηφιοποίηση μεγαλύτερου μέρους της διαδρομής του πελάτη, αλλά η τεχνολογία να αναλαμβάνει τις τυπικές και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, δίνοντας στο προσωπικό των μαρινών περισσότερο χρόνο να επικεντρώνονται εκεί όπου η ανθρώπινη επαφή έχει τη μεγαλύτερη αξία.

Σύμφωνα με έκθεση της Research and Markets για το 2025, ο παγκόσμιος κλάδος των μαρινών αναμένεται να φτάσει σε αξία τα 25,12 δισ. δολάρια έως το 2030, από 18,99 δισ. δολάρια, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τις επενδύσεις σε έξυπνες τεχνολογίες, αυτοματοποιημένη διαχείριση και ψηφιακά συστήματα κρατήσεων και πληρωμών.

Δεν πρόκειται για μια περιορισμένη τάση, αλλά για την κατεύθυνση προς την οποία κινείται συνολικά ο κλάδος. Οι εταιρείες διαχείρισης μαρινών που θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη δεν θα είναι απαραίτητα εκείνες που επενδύουν περισσότερο στην τεχνολογία, αλλά εκείνες που την αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά, με στόχο να αναβαθμίσουν την εμπειρία των πελατών τους.

Ο Francesco Antolini, ιδιοκτήτης ενός Sunseeker Manhattan 68 που ελλιμενίζεται στην D-Marin Punta Faro, ασχολείται με το yachting εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Έχει βιώσει προσωπικά πόσο έχει αλλάξει η τεχνολογία των μαρινών σε αυτό το διάστημα και τι μπορεί πλέον να προσφέρει στους σημερινούς ιδιοκτήτες σκαφών:

«Η διαφορά ανάμεσα σε μια μαρίνα που αξιοποιεί ουσιαστικά την τεχνολογία και σε μία που δεν το κάνει είναι εμφανής από την πρώτη στιγμή. Το να μπορώ να διαχειρίζομαι το σκάφος μου εξ αποστάσεως, να παρακολουθώ τα πάντα από το κινητό μου και να φτάνω γνωρίζοντας ότι όλα έχουν ήδη τακτοποιηθεί αλλάζει την ποιότητα ολόκληρης της εμπειρίας. Η D–Marin ανεβάζει τον πήχη κάθε χρόνο και αυτό έχει μεγάλη σημασία για κάποιον που βρίσκεται στη θάλασσα τόσο συχνά όσο εγώ. Η τεχνολογία δεν είναι πλέον ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Είναι ένας από τους λόγους που συνεχίζω να επιλέγω τη D–Marin.»

Η εμπειρία της μαρίνας στην ψηφιακή εποχή πρέπει να παραμένει προσωπική

Πρόσφατη έκθεση ανέφερε ότι η παγκόσμια αγορά λογισμικού διαχείρισης μαρινών προβλέπεται σχεδόν να διπλασιαστεί έως το 2035, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,54%, λόγω της αυξανόμενης ψηφιοποίησης και της ζήτησης για λειτουργική αποδοτικότητα.

Η βαθύτερη αλλαγή δεν αφορά μεμονωμένα τις εφαρμογές ή τους αισθητήρες. Αφορά το πόσο αποτελεσματικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα μαρίνας βοηθά τους ανθρώπους της να προσφέρουν μία καλύτερη εμπειρία.

Στην D-Marin, το 93% των επισκεπτών χρησιμοποιεί την εφαρμογή D-Marin για να διασφαλίζει εξ αποστάσεως τη θέση ελλιμενισμού του και να έχει ζωντανή πρόσβαση στα δεδομένα των Smart Sensors κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Έτσι, οι ιδιοκτήτες σκαφών μπορούν να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια, ακόμη και όταν δεν βρίσκονται κοντά στο σκάφος τους. Τα δεδομένα της D-Marin μπορούν να εντοπίσουν ένα ζήτημα πριν κλιμακωθεί, επιτρέποντας στην ομάδα να το αντιμετωπίσει άμεσα. Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάτι χρειάζεται προσοχή, όμως είναι οι άνθρωποι της D-Marin εκείνοι που παρεμβαίνουν, λύνουν το πρόβλημα και καθησυχάζουν τον πελάτη.

Η Grand View Research αναφέρει ότι το 71% των επισκεπτών προτιμά πλέον να πραγματοποιεί τις κρατήσεις του μέσω smartphone. Αυτή η προσέγγιση στη διαχείριση μαρινών, με προτεραιότητα στο κινητό, είναι κάτι που επισκέπτες και ιδιοκτήτες σκαφών θεωρούν πλέον δεδομένο.

Ωστόσο, η ευκολία από μόνη της δεν δημιουργεί πιστότητα. Οι καλύτερες εμπειρίες μαρίνας συνδυάζουν την ψηφιακή ευκολία με τη σιγουριά, την τεχνογνωσία και την προσωπική φροντίδα μιας έμπειρης ομάδας. Στην D-Marin, ο συνδυασμός αυτός αποτυπώνεται σε Net Promoter Score (NPS) 62.

Το μέλλον της εμπειρίας στη μαρίνα δεν είναι επιλογή ανάμεσα στην τεχνολογία και τους ανθρώπους. Οι πιο επιτυχημένες εταιρείες διαχείρισης μαρινών θα συνδυάσουν και τα δύο: θα χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για να απλοποιούν τις διαδικασίες, να κάνουν τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις απρόσκοπτες και να εντοπίζουν τα προβλήματα έγκαιρα, δίνοντας παράλληλα στο προσωπικό τους περισσότερο χρόνο για τις στιγμές όπου η προσωπική εξυπηρέτηση έχει τη μεγαλύτερη σημασία.