Η Revolut εξασφαλίζει υπό όρους έγκριση για άδεια λειτουργίας εθνικής τράπεζας στις ΗΠΑ

Η Revolut, η παγκόσμια fintech εταιρεία με περισσότερους από 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε υπό όρους έγκριση από το Γραφείο του Ελεγκτή του Νομίσματος των ΗΠΑ (Office of the Comptroller of the Currency – OCC) για την απόκτηση άδειας λειτουργίας εθνικής τράπεζας στις ΗΠΑ. Η εταιρεία συνεχίζει πλέον τη διαδικασία για την εξασφάλιση των υπολειπόμενων εγκρίσεων από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC), τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve), καθώς και την τελική έγκριση του OCC, με στόχο την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας της προτεινόμενης τράπεζας το 2027.

Ο Nik Storonsky, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Revolut, αναφέρει: «Η υπό όρους έγκριση από το OCC αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την ίδρυση της προτεινόμενης Revolut Bank US. Μας δίνει τη βάση για να αναπτυχθούμε στη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά του κόσμου και να προσφέρουμε την πλήρη εμπειρία της Revolut σε εκατομμύρια Αμερικανούς.»

Ο Cetin Duransoy, Διευθύνων Σύμβουλος της Revolut στις ΗΠΑ, σημειώνει: «Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τον ανοιχτό και διαφανή διάλογο που είχαμε με το OCC καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το OCC αξιολόγησε την αίτησή μας με συνέπεια αλλά και ταχύτητα, επιτρέποντάς μας να παραμείνουμε εντός του χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας της προτεινόμενης εθνικής μας τράπεζας το 2027.»

Η υπό όρους έγκριση από το OCC αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Revolut προς την υλοποίηση του οράματός της να εξελιχθεί στην πρώτη πραγματικά παγκόσμια τράπεζα. Με την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, η Revolut θα μπορεί να προσφέρει απευθείας στους πελάτες της στις ΗΠΑ ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών, όπως δάνεια, πιστωτικές κάρτες, καταθέσεις που καλύπτονται από την ασφάλιση της FDIC, καθώς και πρόσβαση σε stablecoins και κρυπτονομίσματα, προσφέροντας την πλήρη εμπειρία της Revolut που αναμένουν εδώ και καιρό οι Αμερικανοί καταναλωτές.

Η έναρξη λειτουργίας της προτεινόμενης τράπεζας στις ΗΠΑ βασίζεται στη διαρκώς διευρυνόμενη παρουσία της Revolut στην αμερικανική ήπειρο. Η εταιρεία επιταχύνει την επέκτασή της στη Λατινική Αμερική, εξασφαλίζοντας τραπεζικές άδειες και αναπτύσσοντας τις δραστηριότητές της σε ολόκληρη την περιοχή. Πρόσφατα εγκαινίασε τη λειτουργία της Revolut Bank Mexico, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες αδειοδότησης στη Βραζιλία, την Κολομβία, το Περού και την Αργεντινή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα ενιαίο χρηματοοικονομικό δίκτυο σε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο.

Πέρα από την αμερικανική ήπειρο, η Revolut συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της το 2026, αποκτώντας τραπεζικές άδειες στη Γαλλία, την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και άδεια παροχής υπηρεσιών πληρωμών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ προχωρά με την αίτηση για τραπεζική άδεια στη Νότια Αφρική. Η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου των 100 εκατομμυρίων πελατών έως τα μέσα του 2027.