Η LG Electronics φέρνει την καινοτόμο τεχνολογία LED στη Sunel Arena, έδρα της ΑΕΚ BC

Η LG Electronics ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του νέου LG LED Cube στη SUNEL Arena, έδρα της AEK BC, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία στους φιλάθλους και επισκέπτες του γηπέδου.

Η νέα εγκατάσταση αποτελεί μία προηγμένη λύση LED Display, ειδικά σχεδιασμένη για τις απαιτήσεις σύγχρονων επαγγελματικών αθλητικών εγκαταστάσεων, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα εικόνας, εξαιρετική φωτεινότητα και εντυπωσιακή οπτική απόδοση.

Το νέο LG LED Cube, το οποίο δεσπόζει στο κέντρο της SUNEL Arena, διαθέτει συνολική επιφάνεια προβολής 112 τ.μ., τεχνολογία Fine Pixel Pitch 3.91mm και φωτεινότητα 3.500 nits, εξασφαλίζοντας υψηλή ευκρίνεια και εξαιρετική ορατότητα από κάθε σημείο του γηπέδου. Η προηγμένη τεχνολογία του επιτρέπει την προβολή αγωνιστικού περιεχομένου, στατιστικών στοιχείων, replays, animations και άλλου δυναμικού οπτικοακουστικού υλικού σε πραγματικό χρόνο.

Μέσα από το LG LED Cube, η τεχνολογία ενσωματώνεται με τρόπο φυσικό στην εμπειρία του αγώνα, προσφέροντας στους φιλάθλους μια πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης και συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία μιας σύγχρονης ψηφιακής ταυτότητας για τη SUNEL Arena. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση ενισχύει, παράλληλα, τις δυνατότητες του γηπέδου ως σύγχρονου αθλητικού και ψυχαγωγικού κέντρου προσφέροντας ένα premium ψηφιακό μέσο για την προβολή περιεχομένου και την επικοινωνία με το κοινό.

Η συνεργασία της LG με την ΑΕΚ BC εντάσσεται στη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας να επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και στην εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες, με στόχο τη δημιουργία καλύτερων και πιο ουσιαστικών εμπειριών. Μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία, η LG φέρνει την τεχνολογία της στο επίκεντρο ενός από τα σημαντικότερα αθλητικά κέντρα της χώρας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας των φιλάθλων και των επισκεπτών της SUNEL Arena, με κοινό όραμα τη σύνδεση της τεχνολογίας και της καινοτομίας με τη δυναμική και τις αξίες του αθλητισμού.

«Η συνεργασία μας με την ΑΕΚ BC και τη SUNEL Arena αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία σε έναν σύγχρονο αθλητικό χώρο. Στην LG Electronics επενδύουμε σταθερά σε καινοτόμες επαγγελματικές λύσεις που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και εντυπωσιακή οπτική εμπειρία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, μέσα από την εγκατάσταση του νέου LG LED Cube, συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ακόμη πιο σύγχρονου και δυναμικού περιβάλλοντος για τους φιλάθλους και τους επισκέπτες της SUNEL Arena», δήλωσε ο Γιάννης Μαντάς, Head of Business Solutions Department της LG Electronics Hellas.

Ο Commercial Director της AEK BC, κ. Χρήστος Λιαράκος, δήλωσε: «Στην ΑΕΚ BC και στο «σπίτι» μας, τη Sunel Arena κάθε χρόνο ανεβάζουμε τον πήχη όλο και πιο ψηλά. Ευχαριστούμε θερμά την LG Electronics που βρίσκεται δίπλα μας και με τη στήριξη της προχωράμε σε μια νέα εποχή για την ομάδα μας και για το ελληνικό μπάσκετ. Το CUBΕ που κοσμεί ήδη το γήπεδο μας, είναι τελευταίας τεχνολογίας και αποκαλύπτει την εξέλιξη των στρατηγικών επενδύσεων, οι οποίες θα κορυφωθούν το επόμενο διάστημα. Μετά την τοποθέτηση του, η ατμόσφαιρα του αγωνιστικού χώρου έχει ήδη εντυπωσιάσει τους φιλάθλους της Ομάδας μας και όχι μόνο».