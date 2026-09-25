QnR Group: ισχυρές επιδόσεις στο Α’ εξάμηνο 2026 και παρουσίαση του Growth Path to 2030 στο επενδυτικό κοινό

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε ο Όμιλος QnR κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, συνεχίζοντας με αυξημένη δυναμική την αναπτυξιακή του πορεία και ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική του θέση.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €13,90 εκατ., αυξημένος κατά 60,8%, ενώ η μητρική QnR κατέγραψε έσοδα €9,50 εκατ., αυξημένα κατά 36,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €3,16 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 52%, ενώ το Adjusted EBITDA ανήλθε σε €3,56 εκατ., αυξημένο κατά 71%.

Παράλληλα, το Gross Profit αυξήθηκε κατά 83,5%, στα €5,8 εκατ., τα κέρδη προ φόρων κατά 87,9%, στα €2,04 εκατ., ενώ ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα €1,45 εκατ., μειωμένος κατά 36%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή λειτουργική επίδοση και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου.

Ένα Growth Model που επιβεβαιώνεται στην πράξη

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου αποτυπώνουν ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο: τη δυναμική του Growth Model που το QnR Group χτίζει συστηματικά τα τελευταία χρόνια.

Η στρατηγική του Ομίλου ξεκινά από την ικανότητα να εντοπίζει έγκαιρα τις δομικές τάσεις της αγοράς και τα επόμενα growth pools, να επενδύει επιλεκτικά στις εταιρείες, τις τεχνολογίες και τα capabilities που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών και να τα εντάσσει σε ένα ενιαίο, συμπληρωματικό technology ecosystem.

Στόχος δεν είναι απλώς η προσθήκη μεγέθους, αλλά η δημιουργία capabilities που ενισχύουν το σύνολο του Ομίλου και πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης κάθε εταιρείας ξεχωριστά.

Η ανάπτυξη της μητρικής και των εταιρειών του Group, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση κοινών πελατών, τεχνογνωσίας και τεχνολογιών, δημιουργεί νέες δυνατότητες για cross-selling, integrated solutions, revenue synergies, διεθνή επέκταση και recurring revenues.

Με αυτόν τον τρόπο, το QnR Group – Technology platform μετατρέπεται σταδιακά σε έναν scalable growth engine, όπου η ανάπτυξη των επιμέρους εταιρειών ενισχύει τον Όμιλο και, αντίστροφα, η ισχύς και το εύρος του Ομίλου δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης για κάθε εταιρεία.

Stronger companies build a stronger Group. And a stronger Group enables every company to grow faster.

Live Webcast: από τα αποτελέσματα στο QnR Growth Path to 2030

Σήμερα, στο QnR Group Live Webcast, ο Dr. Παναγιώτης Πασχαλάκης – CEO, η Ειρήνη Νικολοπούλου – Vice President BOD, και ο Νίκος Σαμωνάκης – Group CFO, ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό και τους θεσμικούς επενδυτές για τις οικονομικές επιδόσεις του Α’ εξαμήνου 2026 και παρουσιάζουν τη στρατηγική ανάπτυξης και τις προτεραιότητες του Ομίλου για την επόμενη περίοδο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το QnR Growth Path to 2030 και η μετάβαση από τη φάση δημιουργίας της πλατφόρμας στη φάση πολλαπλασιασμού της αξίας της, μέσα από την οργανική ανάπτυξη, την περαιτέρω ενεργοποίηση των συνεργειών και του cross-selling, την αύξηση των recurring revenues, την ανάπτυξη own IP & platforms και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας.

Η στρατηγική κατεύθυνση είναι σαφής: η αξιοποίηση της πλατφόρμας και των συμπληρωματικών capabilities που έχουν ήδη δημιουργηθεί, ώστε ο Όμιλος να επιταχύνει την ανάπτυξή του, να διευρύνει τη διεθνή του παρουσία και να δημιουργήσει περισσότερες, επαναλαμβανόμενες και διατηρήσιμες πηγές αξίας.