Η Forscope ξεπερνά το ορόσημο των 500.000 πωλήσεων αδειών λογισμικού

Ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της πέτυχε η Forscope, ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός πάροχος λύσεων διαχείρισης και μεταπώλησης λογισμικού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ξεπερνώντας τις 500.000 πωλήσεις αδειών λογισμικού από την ίδρυσή της το 2016. Η συνολική αξία των πωλήσεων αυτών ανέρχεται σε περίπου €25,6 εκατ., προσφέροντας στους πελάτες της τεκμηριωμένη εξοικονόμηση που ξεπερνά τα €41 εκατ. σε σύγκριση με την αγορά αντίστοιχων νέων αδειών.

Σε μια περίοδο που οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στους προϋπολογισμούς IT εξαιτίας των περιοριστικών συνδρομητικών μοντέλων, η δευτερογενής αγορά λογισμικού αναδεικνύεται σε στρατηγική εναλλακτική. Πρόκειται για μόνιμες (perpetual) άδειες που δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους αρχικούς τους κατόχους, αλλά μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες άλλων επιχειρήσεων με απόλυτη νομική ασφάλεια. Οι λύσεις αυτές προσφέρουν πλήρη λειτουργικότητα με σημαντικά μειωμένο κόστος – τυπικά χαμηλότερο κατά 60% έως 70% σε σύγκριση με το καινούργιο λογισμικό.

Αλλαγή προτεραιοτήτων στο IT και το λογισμικό ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο

Η στροφή προς τις δευτερογενείς άδειες συμβαδίζει με την προτεραιότητα των CFOs για τη βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO) και των λειτουργικών εξόδων. Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι τα παγιωμένα έξοδα συνδρομών συχνά περιορίζουν τα διαθέσιμα κεφάλαια, απορροφώντας πόρους που θα μπορούσαν να επενδυθούν σε κρίσιμα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνητής νοημοσύνης.

«Το ορόσημο των μισού εκατομμυρίου αδειών αποτελεί απόδειξη ότι οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιμετωπίζουν το λογισμικό εξίσου ορθολογικά με τα υπόλοιπα περιουσιακά τους στοιχεία – εξετάζοντας την πραγματική του χρήση, το μακροπρόθεσμο κόστος και τη δυνατότητα μεταπώλησης. Δεν χρειάζονται όλοι οι χρήστες την ακριβότερη συνδρομή cloud ή την πιο πρόσφατη έκδοση. Στόχος είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εταιρείας, περιορίζοντας δραστικά τα έξοδα», δηλώνει ο Jakub Sulak, CEO της Forscope. «Συγκριτικά με την αγορά νέων αδειών, έχουμε βοηθήσει τους πελάτες μας να εξοικονομήσουν περισσότερα από 41 εκατ. ευρώ, κεφάλαια που μπορούν να διοχετεύσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους»

Νομική θωράκιση και κυκλική οικονομία

Η νομιμότητα της αγοράς δευτερογενούς λογισμικού, εδράζεται σε πάγιες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – όπως η νόμιμη αρχική απόκτηση εντός ΕΕ/ΕΟΧ, ο μόνιμος χαρακτήρας (perpetual) της άδειας και η οριστική απεγκατάστασή της από τον προηγούμενο κάτοχο. Οι αξιόπιστοι πάροχοι παρέχουν πλήρη τεκμηρίωση και ιχνηλασιμότητα, διασφαλίζοντας τις επιχειρήσεις σε τυχόν ελέγχους συμμόρφωσης (audits).