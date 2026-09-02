Η Nova ανεβάζει έσοδα και επενδύσεις με το FTTH στο 30% της βάσης

Με αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας, περισσότερους από 300.000 συνδρομητές οπτικής ίνας και επενδύσεις 151 εκατ. ευρώ έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Nova.

Η ελληνική εταιρεία είχε τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των τεσσάρων βασικών τηλεπικοινωνιακών αγορών της United Group, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η τελευταία.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 531,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μετά τις μισθώσεις (Adjusted EBITDAaL) ανήλθαν σε 189,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 31%.

Αύξηση 13% καταγράφηκε και στο μέσο έσοδο ανά χρήστη (Average Revenue Per User – ARPU) των πελατών που εξυπηρετούνται μέσω του ιδιόκτητου σταθερού δικτύου.

Η Nova ξεπέρασε μέσα στο εξάμηνο τους 300.000 συνδρομητές οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home – FTTH), με τις συνδέσεις οπτικής ίνας να αντιστοιχούν πλέον στο 30% της πελατειακής βάσης.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες έφθασαν τα 151 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2% σε ετήσια βάση. Σε αντίθεση με τις περισσότερες αγορές του ομίλου, όπου οι επενδυτικές δαπάνες μειώθηκαν, στη Nova συνεχίστηκαν ο εκσυγχρονισμός του δικτύου κινητής και η ενίσχυση της χωρητικότητάς του.

Μέσα στο ίδιο διάστημα τέθηκαν σε εμπορική διάθεση οι υπηρεσίες Nova 5G Home Internet και Nova 5G Office Internet, για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντίστοιχα. Οι δύο υπηρεσίες βασίζονται σε τεχνολογία αυτόνομου δικτύου 5G (5G Standalone – 5G SA) και σταθερής ασύρματης πρόσβασης (Fixed Wireless Access – FWA).

Βασικοί άξονες του επενδυτικού σχεδίου των 2 δισ. ευρώ έως το 2027 είναι τα δίκτυα 5G και FTTH και η συνδρομητική τηλεόραση.

Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκε και η πώληση του 50% της Nova ICT στην Ireon Technologies του ομίλου Motor Oil. Το τίμημα για τη συμμετοχή ανήλθε σε 60,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Η πώληση εντάσσεται στη στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου που εφαρμόζει η United Group από το 2025. Ο όμιλος έχει διαχωρίσει τις δραστηριότητές του σε τηλεπικοινωνίες, μέσα ενημέρωσης και υποδομές και λοιπές επενδύσεις, δίνοντας μεγαλύτερη αυτονομία στις επιμέρους διοικητικές ομάδες και προχωρώντας σε αποεπενδύσεις από επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται πλέον στις προτεραιότητές του.

Σε επίπεδο United Group, τα έσοδα ανήλθαν σε 1,4526 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 11%, και το προσαρμοσμένο EBITDAaL σε 487,5 εκατ. ευρώ, με αύξηση 12%. Εξαιρουμένης της Nova ICT, η μεταβολή του συγκεκριμένου μεγέθους ήταν 8%.

Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDAaL διαμορφώθηκε σε 33,6%, από 33,3% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 14%, στα 293,1 εκατ. ευρώ.

Με την κερδοφορία αυξημένη και τις επενδυτικές δαπάνες μειωμένες, η μετατροπή των λειτουργικών κερδών σε ταμειακές ροές (cash conversion), όπως την υπολογίζει η εταιρεία, υπερδιπλασιάστηκε στα 194,5 εκατ. ευρώ από 95,2 εκατ. ευρώ.

Μέσα στο 2026 η United Group αναχρηματοδότησε ομολογίες υψηλής εξασφάλισης (senior secured notes) συνολικού ύψους 2,06 δισ. ευρώ μέσω τριών συναλλαγών τον Ιανουάριο, τον Μάιο και τον Ιούνιο, με τις νέες λήξεις να τοποθετούνται στο 2033.

Τον Αύγουστο εξοφλήθηκαν επιπλέον ομολογίες 300 εκατ. ευρώ που έληγαν το 2028. Ο όμιλος δεν έχει πλέον λήξεις ομολογιών πριν από το 2030, ενώ ο καθαρός δείκτης μόχλευσης μειώθηκε στις 4,59 φορές στο τέλος Ιουνίου, από 4,67 φορές στο τέλος Μαρτίου.

Η BC Partners κατέχει την πλειοψηφία της United Group από το 2019. Τα τελευταία χρόνια έχουν εξεταστεί επιλογές για την αξιοποίησή της, μεταξύ των οποίων η πώληση του ομίλου ή επιμέρους δραστηριοτήτων του.