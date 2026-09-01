Η LG Electronics κερδίζει 17 βραβεία στα IDEA 2026

Η LG Electronics απέσπασε συνολικά 17 βραβεία, μεταξύ των οποίων 5 χάλκινα βραβεία και 12 διακρίσεις Finalist, στα International Design Excellence Awards (IDEA) 2026, έναν διεθνή διαγωνισμό σχεδιασμού που διοργανώνεται από την καταξιωμένη Industrial Designers Society of America (IDSA).Τα IDEA θεωρούνται ένας από τους τρεις σημαντικότερους και πιο διακεκριμένους διαγωνισμούς σχεδιασμού παγκοσμίως, μαζί με τα Red Dot Design Award και iF Design Award. Έχοντας ήδη κερδίσει συνολικά 55 βραβεία στα Red Dot Design Award και iF Design Award, η LG πρόσθεσε ακόμη 17 διακρίσεις στα IDEA 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την παγκόσμιας κλάσης σχεδιαστική της ανταγωνιστικότητα.

Κάθε χρόνο, τα IDEA αξιολογούν τις συμμετοχές με βάση την καινοτομία στον σχεδιασμό, τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και τη βιωσιμότητα από επιχειρηματική άποψη, επιλέγοντας νικητές σε 20 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων οι Home, Consumer Technology, Commercial & Industrial Products και Packaging.

Φέτος, η LG απέσπασε 5 χάλκινα βραβεία, επιβεβαιώνοντας τις ξεχωριστές σχεδιαστικές της δυνατότητες. Στις βραβευμένες συμμετοχές περιλαμβάνονται η LG OLED evo AI W6, μια ασύρματη τηλεόραση με εξαιρετικά λεπτό σώμα πάχους περίπου εννέα χιλιοστών, η σειρά εσωτερικών μονάδων LG Therma V, μια αντλία θερμότητας αέρα-νερού (AWHP) σχεδιασμένη ώστε να ενσωματώνεται αρμονικά στους εσωτερικούς χώρους, η LG UltraFine evo, μια επαγγελματική οθόνη υψηλής ανάλυσης με λεπτό πλαίσιο και στις τέσσερις πλευρές, η LG Smart Monitor Swing, με ευέλικτη βάση που επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν εύκολα την οθόνη, καθώς και η LG PuriCare AeroMini, ένας καθαριστής αέρα σχεδιασμένος για εξοικονόμηση χώρου.

Επιπλέον, 12 προϊόντα αναδείχθηκαν ως Finalists, μεταξύ των οποίων το LG CLOiD, ένα οικιακό ρομπότ που βοηθά στις καθημερινές δουλειές του σπιτιού και αλληλοεπιδρά με τους χρήστες μέσω διαφορετικών εκφράσεων του προσώπου, ανταποκρινόμενο στη φωνή και τις χειρονομίες τους· το LG PuriCare System Air Purifier, ένας επιτοίχιος/οροφής καθαριστής αέρα σχεδιασμένος για τη μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου· και το LG gram Pro, ένας εξαιρετικά ελαφρύς φορητός υπολογιστής κατασκευασμένος από Aerominum, ένα νέο υλικό που αναπτύχθηκε για πιο φορητό, ανθεκτικό και premium σχεδιασμό. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι τα LG CLOiD, LG OLED evo AI W6, η σειρά εσωτερικών μονάδων LG Therma V, LG PuriCare System Air Purifier, LG gram Pro και LG xboom Mini & Stage 501 έλαβαν φέτος διακρίσεις και στα IDEA, Red Dot Design Award και iF Design Award, ολοκληρώνοντας έτσι την «τριπλή κορώνα» των βραβείων σχεδιασμού.

Η LG απέσπασε επίσης βραβεία στην κατηγορία Packaging για τη σειρά xboom, προϊόντα ήχου που απευθύνονται στον σύγχρονο τρόπο ζωής, καθώς και για το LG Sound Suite, ένα premium σύστημα οικιακού ήχου. Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν τις σχεδιαστικές δυνατότητες της LG όχι μόνο σε επίπεδο μεμονωμένων προϊόντων, αλλά και σε επίπεδο συνολικής εμπειρίας του brand.

«Αυτή η αναγνώριση αντικατοπτρίζει τις σχεδιαστικές δυνατότητες της LG στη δημιουργία προϊόντων που ενσωματώνονται αρμονικά στους χώρους διαβίωσης των πελατών, ενώ παράλληλα ενισχύουν την άνεση και την αισθητική», δήλωσε ο Chung Wook-jun, επικεφαλής του Corporate Design Center της LG Electronics. «Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε μια διαφοροποιημένη εμπειρία στους πελάτες μας μέσα από καινοτόμο σχεδιασμό με επίκεντρο τον καταναλωτή».