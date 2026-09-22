Fortinet Security Day Greece 2026: περισσότεροι από 1.400 συμμετέχοντες

Με περισσότερους από 1.400 συμμετέχοντες, το Fortinet Security Day Greece 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στο Telekom Center Athens, σημείωσε για ακόμη μία χρονιά εντυπωσιακή επιτυχία, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες της τεχνολογίας, στελέχη επιχειρήσεων, εκπροσώπους του δημόσιου τομέα, συνεργάτες της Fortinet και ειδικούς της κυβερνοασφάλειας.

Ως μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα, το φετινό Fortinet Security Day αποτέλεσε βήμα ουσιαστικού διαλόγου γύρω από το ταχύτατα εξελισσόμενο τοπίο των κυβερνοαπειλών, τον μετασχηματιστικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη σύγκλιση δικτύωσης και ασφάλειας, και την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής ανθεκτικότητας επιχειρήσεων και οργανισμών.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος Κατερίνα Τσαμούρη, καθοδηγώντας τη ροή μιας ημέρας γεμάτης παρουσιάσεις, συζητήσεις και τοποθετήσεις κορυφαίων εκπροσώπων της αγοράς τεχνολογίας, της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής και διεθνούς κοινότητας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Λεωνίδας Τουγιαννίδης, Senior Director Regional Sales της Fortinet, ο οποίος αναφέρθηκε στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σύγχρονου τοπίου των κυβερνοαπειλών και στην ανάγκη οι οργανισμοί να αντιμετωπίζουν πλέον την κυβερνοασφάλεια ως στρατηγική επιχειρησιακή προτεραιότητα. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης, των ενοποιημένων αρχιτεκτονικών ασφάλειας και της συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη προστασία ολοένα πιο σύνθετων ψηφιακών περιβαλλόντων.

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της κυβερνοασφάλειας στον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και τη σημασία της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών και των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε η συμμετοχή της Πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα κας Kimberly Ann Guilfoyle, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση ενός ολοένα πιο σύνθετου παγκόσμιου τοπίου κυβερνοαπειλών. Η παρουσία της ανέδειξε, παράλληλα, τη στενή σύνδεση μεταξύ κυβερνοασφάλειας, εθνικής ανθεκτικότητας και οικονομικής ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, εξειδικευμένα στελέχη της Fortinet παρουσίασαν τις τεχνολογίες και τις στρατηγικές που διαμορφώνουν την επόμενη εποχή της κυβερνοασφάλειας. Ο Stephane Monboisset, Director SASE & DLP Sales Specialist της Fortinet, επικεντρώθηκε στην εξέλιξη του Secure Networking και στον ρόλο του Secure Access Service Edge (SASE) στην ενοποίηση δικτύωσης και ασφάλειας, με στόχο την προστασία χρηστών, εφαρμογών και δεδομένων, ανεξαρτήτως τοποθεσίας.

Ο Benjamin Meier, Director AI-Driven SecOps Sales Specialist της Fortinet, ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση μετασχηματίζουν τις λειτουργίες Security Operations, επιτρέποντας στους οργανισμούς να εντοπίζουν, να διερευνούν και να αντιμετωπίζουν ταχύτερα τις απειλές, ενισχύοντας παράλληλα τη συνολική επιχειρησιακή τους ανθεκτικότητα.

Στη σκηνή του Fortinet Security Day βρέθηκαν επίσης συνεργάτες της Fortinet, οι οποίοι μοιράστηκαν πρακτικές εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας και τη μεγιστοποίηση της αξίας των επενδύσεων των οργανισμών στην ασφάλεια.

Ξεχωριστή παρουσία στη φετινή διοργάνωση είχε το Vodafone Business, Diamond Sponsor του Fortinet Security Day Greece 2026. Ο Νίκος Κορωνέλλος, Vodafone Business Unit Director, ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες και ασφαλείς δικτυακές υποδομές μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, ενώ ο Δημήτρης Μπάρτζης, Head of Vodafone Business Technology Solutions, συμμετείχε στη συζήτηση με τίτλο «OT Security in the AI Era», με επίκεντρο τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες απαιτήσεις ασφάλειας που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι οργανισμοί. Το Vodafone Business είχε, επίσης, ενεργή παρουσία στο Workshop Session 1, όπου οι Δημήτρης Κλεάνθης, Vodafone Business Solution Manager, και Σοφία Κοντάκη, Vodafone Business Technology Services Manager, παρουσίασαν το workshop με τίτλο «From Connectivity to Confidence: Building the Secure Connected Enterprise», εστιάζοντας στη μετάβαση από τη συνδεσιμότητα σε ένα ασφαλές, ολοκληρωμένο και ανθεκτικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η απογευματινή ενότητα διεύρυνε τη συζήτηση πέρα από την τεχνολογία, εστιάζοντας στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και στις νέες προκλήσεις που αναδύονται όσο οι ψηφιακές τεχνολογίες συνεχίζουν να εξελίσσονται.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση του Λεωνίδα Τουγιαννίδη με τον Μιχαήλ Μπλέτσα, Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας της Ελλάδας / Διευθυντή Πληροφορικής, MIT Media Lab, ο οποίος μοιράστηκε τις απόψεις του για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την τεχνολογική καινοτομία και τις επιπτώσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών τα επόμενα χρόνια.

Η ημέρα κορυφώθηκε με τη συνέντευξη του Ναυάρχου James Stavridis (USN, ε.α.), πρώην Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή του ΝΑΤΟ και σήμερα Partner and Vice Chairman of Carlyle και Chair of the Board of Trustees του Rockefeller Foundation. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του σε θέσεις διεθνούς ηγεσίας και ασφάλειας, ο Ναύαρχος Stavridis ανέλυσε τις γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας και τον ολοένα πιο κρίσιμο ρόλο της κυβερνοασφάλειας στην εθνική ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα.

Το Fortinet Security Day Greece 2026 ολοκληρώθηκε με την απονομή των Fortinet Partner Awards, μέσα από την οποία αναγνωρίστηκε η σημαντική συμβολή των συνεργατών στην ανάπτυξη της αγοράς και στην επιτυχημένη υλοποίηση έργων κυβερνοασφάλειας κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς.

Ο Λεωνίδας Τουγιαννίδης, Senior Director Regional Sales της Fortinet, δήλωσε:

«Η συμμετοχή-ρεκόρ περισσότερων από 1.400 ανθρώπων στο Fortinet Security Day Greece 2026 στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η κυβερνοασφάλεια έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας τεχνολογικής προτεραιότητας και αποτελεί θεμελιώδη επιχειρησιακή και στρατηγική ανάγκη. Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει με ταχύτατους ρυθμούς τόσο το τοπίο των απειλών όσο και τον τρόπο με τον οποίο αμυνόμαστε απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις, οι οργανισμοί χρειάζονται μια ενοποιημένη προσέγγιση που συνδέει τη δικτύωση με την ασφάλεια και τους επιτρέπει να καινοτομούν με εμπιστοσύνη. Στη Fortinet είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που φέρνουμε κοντά πελάτες, συνεργάτες, εκπροσώπους του δημόσιου τομέα και την ευρύτερη κοινότητα κυβερνοασφάλειας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ανταλλαγής γνώσης και συνεργασίας για ένα ασφαλέστερο και πιο ανθεκτικό ψηφιακό μέλλον».

Με περισσότερους από 1.400 συμμετέχοντες, το Fortinet Security Day Greece 2026 κατέγραψε τη μεγαλύτερη συμμετοχή μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης της ελληνικής κοινότητας κυβερνοασφάλειας και τεχνολογίας.

Καθοριστική για την επιτυχία της διοργάνωσης ήταν και η συμβολή των χορηγών, συνεργατών και επίσημων διανομέων της Fortinet, οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος ανταλλαγής γνώσης, δικτύωσης και συνεργασίας. Δείτε την αναλυτική λίστα των χορηγών εδώ.