ΓΕΡΜΑΝΟΣ: 15% €πιστροφή για αγορές laptop με πιστωτικές κάρτες Eurobank

Φθηνότερα το αγαπημένο τους laptop με έως 48 άτοκες δόσεις και με 15% €πιστροφή μπορούν να αποκτήσουν αποκλειστικά στον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές. Μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά με 15% €πιστροφή για αγορές laptop αξίας 499€ και άνω με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Το όφελος είναι διπλό, καθώς παίρνουν και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση.

Ενδεικτικά, στον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν Back to School προσφορές σε laptops, όπως:

το LENOVO IdeaPad Slim 3 15.6’’ 512 GB , για κορυφαία εμπειρία χρήσης, με επεξεργαστή AMD Ryzen 3 30, μνήμη RAM 8GB υψηλής ταχύτητας και οθόνη IPS 16:10 με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light, στα 499€ (ισχύει έως 27/9). Επιπλέον, έως τις 30/9, αν το συνδυάσουν με επιλεγμένα LENOVO αξεσουάρ της επιλογής τους μπορούν να τα αποκτήσουν με -50% με ταυτόχρονη αγορά.

, για κορυφαία εμπειρία χρήσης, με επεξεργαστή AMD Ryzen 3 30, μνήμη RAM 8GB υψηλής ταχύτητας και οθόνη IPS 16:10 με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light, στα 499€ (ισχύει έως 27/9). Επιπλέον, έως τις 30/9, αν το συνδυάσουν με επιλεγμένα της επιλογής τους μπορούν να τα αποκτήσουν με με ταυτόχρονη αγορά. το HP 15.6’’ 15-fc1000nv 16/512GB , ιδανικό για καθημερινή χρήση, εργασία και ψυχαγωγία με οθόνη 15.6” Full HD και επεξεργαστή AMD Ryzen 5 7520U, στα 599€ (ισχύει έως 30/9).

, ιδανικό για καθημερινή χρήση, εργασία και ψυχαγωγία με οθόνη 15.6” Full HD και επεξεργαστή AMD Ryzen 5 7520U, στα 599€ (ισχύει έως 30/9). το APPLE MacBook Neo , σε 4 χρώματα, με πανίσχυρο εξαπύρηνο επεξεργαστή A18 Pro, οθόνη Liquid Retina IPS 13’’ και μνήμη RAM 8GB, από 699€ (ισχύει έως 12/9).

, σε 4 χρώματα, με πανίσχυρο εξαπύρηνο επεξεργαστή A18 Pro, οθόνη Liquid Retina IPS 13’’ και μνήμη RAM 8GB, από 699€ (ισχύει έως 12/9). το ASUS TUF Gaming 16” 16 / 512 GB , για να ζήσουν το απόλυτο gaming, με επεξεργαστή AMD Ryzen 7 170, μνήμη RAM 16GB και γραφικά NVIDIA GeForce RTX 4050, από 1.099€ στα 999€ (ισχύει έως 22/9).

, για να ζήσουν το απόλυτο gaming, με επεξεργαστή AMD Ryzen 7 170, μνήμη RAM 16GB και γραφικά NVIDIA GeForce RTX 4050, από 1.099€ στα 999€ (ισχύει έως 22/9). το APPLE MacBook Air, με πανίσχυρο επεξεργαστή M5 για κορυφαίες ταχύτητες, multitasking και εφαρμογές ΑΙ, οθόνη Liquid Retina και μπαταρία που λειτουργεί έως και 18 ώρες, από 1.299€ (ισχύει έως 12/9).

Στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν από μία σειρά ευέλικτων τρόπων πληρωμής (με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, με ΙRIS, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, με αντικαταβολή) και παράδοσης (παραγγελία online και παραλαβή από το κατάστημα ακόμα και μέσα σε μία ώρα, παραλαβή από BOX NOW locker 24/7, δωρεάν παράδοση στον χώρο τους σε 1-2 ημέρες για παραγγελίες άνω των 29€), ενώ υπάρχει και δυνατότητα για δωρεάν επιστροφές. Ακόμη, με κάθε αγορά στον ΓΕΡΜΑΝΟ, τα εγγεγραμμένα μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης ΓΕΡΜΑΝΟΣ, κερδίζουν πόντους, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν σε εκπτωτικά κουπόνια για επόμενες αγορές τους, σε προσφορές και δώρα.