EPSILONΝET: βασικά οικονομικά μεγέθη 2025

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILONNET, συνέχισε και το 2025 την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδιασμού, με σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών του, η οποία αποτυπώνει την κυρίαρχη θέση του στον τομέα του Business Software στην Ελλάδα & την σταδιακή επέκτασή του στις αγορές της Κύπρου και της Ρουμανίας.

Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου EPSILONNET για το οικονομικό έτος 2025 έχουν ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01/01/2025-31/12/2025 01/01/2024-31/12/2024 Μεταβολή ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €) Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 135.317 116.819 15,83% Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων 29.302 20.660 41,83% EBITDA 42.646 32.091 32,89% EBITDA margin 31,52% 27,47% +4,1 pp

Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 15,83%, τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατά 41,83%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 32,89%, ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου (margin) EBITDA το οποίο διαμορφώθηκε στο 31,52% επί του Κύκλου Εργασιών έναντι του 27,47% το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,1 μονάδες.

Το σημαντικό ποσοστό αύξησης στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, προήλθε κατά 93,7% από οργανική ανάπτυξη, ενώ το υπόλοιπο 6,3% ήταν αποτέλεσμα στοχευμένων εξαγορών που συμβάλουν στον στρατηγικό στόχο της Διοίκησης του Ομίλου για προϊόντα και υπηρεσίες all in one solution, συνεχή διεύρυνση μεριδίου αγοράς και επίτευξη υψηλών επιδόσεων τελικής κερδοφορίας.

Περαιτέρω, ο Όμιλος συνεχίζει να διαθέτει σημαντική ρευστότητα, έχοντας συνολικά ταμειακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσης 31,24 εκ. ευρώ (αύξηση κατά 9,2 εκ. ευρώ έναντι του 2024), ενώ συνεχίζει να έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους 13,54 εκ. ευρώ, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, αντανακλώντας τη δυνατότητα του Ομίλου να πραγματοποιεί επενδύσεις, διατηρώντας παράλληλα την υγιή χρηματοοικονομική του διάρθρωση.

Επιπλέον, κατά το 2025 ενισχύθηκαν σημαντικά και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου (+26,31%) τα οποία ανήλθαν σε 95,92 εκατ. ευρώ.

Οικονομικά στοιχεία Ομίλου 31.12.2025 31.12.2024 Μακροπρόθεσμος δανεισμός 9.849.120,03 5.960.007,19 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 6.718.172,34 4.706.588,97 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 2.754.719,84 7.675.955,93 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 1.882.747,77 1.719.441,01 Χρηματικά διαθέσιμα & ισοδύναμα (31.242.185,90) (22.019.839,64) Καθαρός δανεισμός (10.037.425,92) (1.957.846,54) Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου (3.504.118,86) (3.430.689,57) Συνολικός καθαρός δανεισμός (13.541.544,78) (5.388.536,11) Συντελεστής Μόχλευσης Ομίλου 31.12.2025 31.12.2024 Καθαρός δανεισμός (10.037.425,92) (1.957.846,54) Συνολικά Ίδια Κεφάλαια 95.916.563,59 75.937.310,99 Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 85.879.137,67 73.979.464,45 Συντελεστής Μόχλευσης -0,1169 -0,0265

Ο Όμιλος συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή της επιχειρηματικής του στρατηγικής σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της αποτελεσματικότητάς του ενώ υλοποιεί σημαντικής κλίμακας νέες επενδύσεις ειδικά στους τομείς του CLOUD και της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και στους τομείς του Fintech και των λύσεων Business Software για κάθετες αγορές.

Κομβικό σημείο στη στρατηγική του Ομίλου αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση, εκπαίδευση & εξέλιξη του προσωπικού καθώς και η ενίσχυση της παραγωγικότητάς του. Σημαντικό βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί και η ολοκλήρωση της μεταφοράς των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι οποίες διαθέτουν ολοκληρωμένες υποδομές ΙΤ και υψηλές προδιαγραφές security εξασφαλίζοντας στο προσωπικό ένα άρτιο περιβάλλον εργασίας ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Ομίλου στην Θεσσαλονίκη ενώ τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά η μετακίνηση του προσωπικού των Αθηνών στο νέο κτιριακό συγκρότημα γραφείων στην Μεταμόρφωση Αττικής και σε αυτόνομο κτίριο στην Λεωφόρο Συγγρού.

Η διοίκηση του Ομίλου, με βάση και τα θετικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2026 εκτιμά ότι και στην τρέχουσα χρήση θα επιτευχθούν οι στόχοι τόσο στο επίπεδο των πωλήσεων όσο και στην ενίσχυση της κερδοφορίας του, αξιοποιώντας την ηγετική θέση του Ομίλου στην αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού, τις σημαντικές δυνατότητες οργανικής ανάπτυξης και την περαιτέρω μεγέθυνση μέσω στοχευμένων εξαγορών.