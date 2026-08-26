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Τετάρτη, 26 Αυγούστου

ChatGPT Canvas: Το μυστικό όπλο που ελάχιστοι γνωρίζουν – Οδηγός 2026 

Γεώργιος ΓρηγοράκηςBy 2 Mins Read AI
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Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε το ChatGPT σαν ένα απλό chat box: γράφουμε κάτι, παίρνουμε μια απάντηση, και αν θέλουμε αλλαγή, το εργαλείο ξαναγράφει το κείμενο από την αρχή. Υπάρχει όμως ένας πολύ πιο δυνατός τρόπος δουλειάς, και λέγεται ChatGPT Canvas. Σε αυτό το άρθρο θα δεις τι είναι, πώς ενεργοποιείται και πώς μπορείς να το αξιοποιήσεις — χωρίς να γράψεις ούτε μία γραμμή κώδικα.

Τι είναι το ChatGPT Canvas

Το Canvas χωρίζει την οθόνη σε δύο μέρη: αριστερά δίνεις οδηγίες, δεξιά βλέπεις το κείμενο (ή τον κώδικα) σου να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Αντί να ξαναγράφεται όλο το κείμενο κάθε φορά, το εργαλείο τροποποιεί μόνο ό,τι του ζητάς, κρατώντας όλα τα υπόλοιπα ως έχουν.

Μερικά βασικά σημεία που πρέπει να ξέρεις:

  • Ενεργοποίηση: Γίνετια είτε γράφοντας ρητά «άνοιξέ το σε canvas», είτε πατώντας το κουμπί «plus» και επιλέγοντας Canvas, είτε αυτόματα όταν το κρίνει το ίδιο το σύστημα
  • Επεξεργασία σε επίπεδο παραγράφου ή ενότητας, χωρίς να χάνεται το υπόλοιπο κείμενο
  • Έτοιμες συντομεύσεις: προσθήκη emoji, αλλαγή μήκους κειμένου, αλλαγή τόνου/επιπέδου ανάγνωσης, «τελική πινελιά» για γραμματική και ύφος
  • Διαθεσιμότητα: μόνο σε desktop/tablet (Ιανουάριος 2026), σε όλες τις εκδόσεις
  • Χρήση σε projects: μπορείς να οργανώσεις πολλαπλά canvas κάτω από ένα έργο, ώστε να χτίζεις σταδιακά ένα πλήρες πακέτο.

Τρεις πρακτικές εφαρμογές που ξεχωρίζουν

  • Repurposing περιεχομένου: ένα post 1.000 λέξεων γίνεται σε δευτερόλεπτα newsletter, LinkedIn post, Instagram caption ή σειρά από threads στο X — χωρίς να ξαναγράφεις τίποτα από την αρχή
  • Προετοιμασία για εξετάσεις: ανεβάζοντας ένα PDF με ύλη, το Canvas φτιάχνει flash cards, ασκήσεις, quiz, ολόκληρο workbook σε PDF, ακόμα και μια διαδραστική εφαρμογή τεστ με άμεση ανατροφοδότηση
  • Launch νέου προϊόντος: μέσα σε ένα project μπορείς να φτιάξεις στρατηγικό πλάνο, περιγραφή προϊόντος, email καμπάνια, περιεχόμενο social media και ένα πλήρες HTML landing page

Το συμπέρασμα

Το ChatGPT Canvas δεν είναι απλώς μια νέα λειτουργία — είναι μια διαφορετική φιλοσοφία δουλειάς με το AI, όπου δουλεύεις πάνω σε ένα «ζωντανό» έγγραφο αντί να ξεκινάς από το μηδέν κάθε φορά. Είτε είσαι δημιουργός περιεχομένου, μαθητής, είτε επιχειρηματίας, τα παραδείγματα δείχνουν πόσο χρόνο μπορείς να κερδίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δεις πως να χρησιμοποιήσεις το Canvas βήμα-βήμα παρακολούθησε το συνοδευτικό βίντεο.

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Ο Γεώργιος Γρηγοράκης είναι μηχανικός πληροφορικής και πιστοποιημένος Life Coach με ειδίκευση στην οργάνωση και την παραγωγικότητα. Είναι ιδρυτής της «Στοχοθεσίας», μιας διαδικτυακής παρουσίας με περιεχόμενο γύρω από την ευζωία, την αποτελεσματικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Εργάζεται ως Scrum Master στην EASA, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα την Κολωνία της Γερμανίας, ενώ παράλληλα καλλιεργεί το πάθος του για τη γνώση και τη συνεχή εξέλιξη. Πρόσφατα ανακάλυψε τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, τον οποίο προσεγγίζει με τη φιλοσοφία των «3 Δ»: Διάβασμα, Δοκιμή, Διδασκαλία.

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