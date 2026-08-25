Revolut Research: το νέο ερευνητικό τμήμα AI της Revolut

Η Revolut, παγκόσμιος ηγέτης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με περισσότερους από 80 εκατομμύρια ιδιώτες πελάτες, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη λειτουργίας της Revolut Research. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη μονάδα στο πλαίσιο του ευρύτερου Τμήματος Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να πρωτοπορήσει στην ανάπτυξη αρχιτεκτονικής μηχανικής μάθησης νέας γενιάς για τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Σχεδιασμένη να λειτουργεί σε συνεργασία με κορυφαία ακαδημαϊκά και τεχνολογικά ιδρύματα, η μονάδα δημιουργεί ένα ενιαίο θεμέλιο για τις ιδιόκτητες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και τις πρωτοβουλίες μηχανικής μάθησης της Revolut.

Ο παγκόσμιος τραπεζικός κλάδος έρχεται αντιμέτωπος με ένα τεχνολογικό αδιέξοδο, καθώς οι παραδοσιακοί οργανισμοί επιχειρούν να προσαρμόσουν υποδομές δεκαετιών στις σύγχρονες απαιτήσεις μέσω έτοιμων λύσεων λογισμικού που λειτουργούν πάνω σε παλαιότερες υποδομές. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος για τους οργανισμούς, αφήνοντας ταυτόχρονα τους καταναλωτές αντιμέτωπους με πολύπλοκες και δυσλειτουργικές εφαρμογές, και βασικά chatbot που λειτουργούν ουσιαστικά ως γραμμές αναζήτησης. Η Revolut ακολουθεί διαφορετική στρατηγική, ενσωματώνοντας εγγενή νοημοσύνη, που αναπτύσσεται εσωτερικά, απευθείας στον πυρήνα της χρηματοοικονομικής της μηχανής, μετατρέποντας τα δεδομένα των τοπικών αγορών σε ένα διαρκώς ενισχυόμενο παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Revolut Research αποτελεί τον κινητήριο μηχανισμό πίσω από το PRAGMA, το ιδιόκτητο θεμελιώδες μοντέλο της Revolut, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη NVIDIA. Σχεδιασμένο ειδικά για την αποκωδικοποίηση σύνθετων χρηματοοικονομικών συμπεριφορών, το PRAGMA υποστηρίζει την αξιολόγηση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, τη λειτουργία της πλατφόρμας και την παροχή εξατομικευμένων προτάσεων προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, η Revolut ανασχεδιάζει εξ ολοκλήρου την αρχιτεκτονική Τεχνητής Νοημοσύνης της, βασίζοντάς την σε ένα ενιαίο θεμέλιο και ένα κοινό επίπεδο συμπεριφορικής νοημοσύνης.

Ο Επικεφαλής της Revolut Research, Anton Repushko, έχει ήδη παρουσιάσει βασικά ερευνητικά ευρήματα σε σημαντικά διεθνή συνέδρια κατά τη διάρκεια του έτους, μεταξύ των οποίων και το ICML στη Σεούλ. Οι πρώτες εφαρμογές του PRAGMA σε ιστορικά δεδομένα κατέδειξαν σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τα παραδοσιακά μοντέλα αναφοράς:

Ανώτερη ακρίβεια στην αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου: έως και 2,3 φορές υψηλότερη ακρίβεια στον εντοπισμό κινδύνου αθέτησης πιστωτικών υποχρεώσεων

έως και στον εντοπισμό κινδύνου αθέτησης πιστωτικών υποχρεώσεων Εξυπνότερη πρόληψη απάτης: εντοπισμός 65% περισσότερων περιστατικών απάτης , με 17% μεγαλύτερη ακρίβεια στις σχετικές ειδοποιήσεις

εντοπισμός , με στις σχετικές ειδοποιήσεις Υπερ-εξατομίκευση υπηρεσιών: 41% μεγαλύτερη συνάφεια στις προτάσεις προϊόντων για ιδιώτες και επαγγελματικούς λογαριασμούς

Στην καρδιά αυτού του τεχνολογικού πλεονεκτήματος βρίσκεται ένα μοναδικό παγκόσμιο σύνολο δεδομένων. Εξυπηρετώντας 80 εκατομμύρια πελάτες σε περισσότερες από 40 αγορές, η Revolut επεξεργάζεται δισεκατομμύρια διασυνοριακές συναλλαγές και ποικίλα μοτίβα χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα αυτά τροφοδοτούν τα μοντέλα της Revolut Research, δημιουργώντας έναν αυτοενισχυόμενο κύκλο μάθησης και διαμορφώνοντας μια νέα «γλώσσα» χρηματοοικονομικών συμπεριφορών. Καθώς ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται, τα μοντέλα γίνονται εκθετικά πιο αποτελεσματικά στον εντοπισμό απάτης, στην αξιολόγηση κινδύνου και στην πρόβλεψη των αναγκών των χρηστών, δημιουργώντας ένα ιδιόκτητο πλεονέκτημα νοημοσύνης που οι παραδοσιακά δομημένες τράπεζες δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν.

«Για να ηγηθείς στο μέλλον της ευφυούς τραπεζικής, δεν μπορείς να βασίζεσαι σε τεχνολογικά πρότυπα τρίτων», δήλωσε ο Pavel Nesterov, Επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης της Revolut. «Δημιουργήσαμε τη Revolut Research για να θεσμοθετήσουμε τη φιλοσοφία μας «χτίζουμε, δεν προσθέτουμε απλώς». Εκπαιδεύοντας εγγενή θεμελιώδη μοντέλα πάνω στα παγκόσμια λειτουργικά μας δεδομένα, παρέχουμε στις ομάδες μηχανικών μας ένα πρωτοφανές εργαλείο για την ταχύτερη ανάπτυξη πιο έξυπνων λειτουργιών, την εξάλειψη συστημικών τριβών και την προσφορά μιας ασφαλέστερης και δραστικά καλύτερης χρηματοοικονομικής εμπειρίας στους πελάτες μας.»

«Η Revolut Research ιδρύθηκε με σκοπό να αναπτύξει υπεύθυνα χρηματοοικονομική νοημοσύνη στο βαθύτερο επίπεδό της, αντί να συνδυάζει αποσπασματικά εξειδικευμένα μοντέλα περιορισμένου εύρους», δήλωσε ο Anton Repushko, Επικεφαλής της Revolut Research. «Με το PRAGMA αναπτύσσουμε ένα ενιαίο, ενοποιημένο θεμελιώδες μοντέλο ικανό να κατανοεί τις πραγματικές ιδιαιτερότητες της χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνολογία βρίσκεται στο DNA της Revolut και, μέσω συνεργασιών με κορυφαίους παγκόσμιους τεχνολογικούς φορείς, η νέα αυτή μονάδα αναπτύσσει ιδιόκτητες δυνατότητες που μας διαφοροποιούν από τις παραδοσιακές τράπεζες.»

Πέρα από το PRAGMA, τα προηγμένα μοντέλα ασφάλειας της Revolut εξετάζουν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο συναλλαγές κάθε μήνα για την προληπτική αποτροπή δόλιων δραστηριοτήτων, ενώ διασυνδεδεμένες μηχανές Τεχνητής Νοημοσύνης υποστηρίζουν λειτουργίες που απευθύνονται στους πελάτες, όπως το AIR, τον ενσωματωμένο ψηφιακό βοηθό της Revolut, ο οποίος εκτελεί σύνθετες χρηματοοικονομικές εργασίες σε ένα μόνο βήμα (προς το παρόν διαθέσιμο μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Revolut Research σχεδιάζει να δημοσιεύει σε τακτική βάση τα επιστημονικά της ευρήματα και να υποστηρίζει ένα ανοικτό οικοσύστημα ανάπτυξης. Παράλληλα, η ομάδα της Revolut Research θα συμμετέχει ενεργά σε κορυφαία συνέδρια της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, όπως το NVIDIA GTC Berlin τον Οκτώβριο και το ICAIF τον Νοέμβριο, ενώ θα διοργανώνει τριμηνιαίες συναντήσεις για την επιστημονική κοινότητα στα γραφεία της Revolut. Για αναλυτικά τεχνικά αποτελέσματα αξιολόγησης, μπορείτε να μελετήσετε την περίπτωση της NVIDIA.