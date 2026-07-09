Η Lenovo τεχνολογικός partner του προγράμματος της Humanis σε συνεργασία με το Yale

Η Lenovo, με σταθερή δέσμευση στην καινοτομία και την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, στήριξε ως τεχνολογικός partner την πρωτοβουλία της Humanis «Leading with Wisdom in the Age of AI», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Yale School of Management Executive Education.

Η διήμερη εκπαιδευτική πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε, στο The Ellinikon Experience Centre, στο The Ellinikon, και απευθύνθηκε σε senior leaders, C–level στελέχη, CEOs και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, με στόχο να προσφέρει ένα ουσιαστικό πλαίσιο κατανόησης και υπεύθυνης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στη σύγχρονη ηγεσία.

Η συμμετοχή της Lenovo στη δράση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον διάλογο γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη νέα εποχή της ηγεσίας. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες, η εταιρεία ταυτίζεται ενεργά στη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και στην ενδυνάμωση των στελεχών που καλούνται να οδηγήσουν τους οργανισμούς τους στο μέλλον της τεχνολογίας.

Με αφορμή τη συνεργασία, ο Παναγιώτης Μακρυνιώτης. Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Η διατήρηση της κορυφαίας θέσης της Lenovo τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβεβαιώνει ότι η συνέπεια στη στρατηγική μας αποδίδει έμπρακτα. Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά στην καινοτομία και στην ποιότητα, όχι μόνο δημιουργώντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, αλλά και στηρίζοντας δράσεις, όπως αυτή της Humanis σε συνεργασία με το Yale, που αναδεικνύουν τον ρόλο της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επόμενη ημέρα της επιχειρηματικής ηγεσίας».