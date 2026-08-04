Η επενδυτική κούρσα στην AI ξεπερνά το ένα τρισ. δολάρια από το 2023

Οι Amazon, Alphabet, Meta και Microsoft έχουν δαπανήσει 1,1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες από το 2023 για data centers, ημιαγωγούς και την ηλεκτρική ισχύ που απαιτεί η λειτουργία τους, σύμφωνα με υπολογισμούς των Financial Times. Για το 2026, οι τέσσερις όμιλοι αναμένεται να προσθέσουν άλλα 745 δισ. δολάρια.

Η κλίμακα αυτής της επενδυτικής περιόδου τοποθετεί τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στο επίκεντρο της στρατηγικής των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνολογίας. Παράλληλα, διευρύνει την πίεση για μετρήσιμες αποδόσεις από υπηρεσίες cloud, προϊόντα AI και νέες εμπορικές εφαρμογές, καθώς οι δαπάνες προηγούνται της πλήρους αξιοποίησης των εγκαταστάσεων.

Η κλίμακα των επενδύσεων

Οι δαπάνες καλύπτουν την κατασκευή και επέκταση κέντρων δεδομένων, την προμήθεια επεξεργαστών και εξοπλισμού δικτύωσης, καθώς και τις ενεργειακές υποδομές που χρειάζονται για τη λειτουργία τους. Η ζήτηση για πρόσθετη υπολογιστική ισχύ συνδέεται με την ανάπτυξη μοντέλων AI και με την επέκταση των υπηρεσιών που οι εταιρείες διαθέτουν σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η αυξημένη κατανάλωση από data centers επιβαρύνει τα δίκτυα ηλεκτρισμού στις ΗΠΑ, με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας να προχωρούν σε αναβαθμίσεις υποδομών. Υπολογίζεται ότι το κόστος αυτών των έργων έχει μεταφερθεί και σε άλλους καταναλωτές, ενισχύοντας την πολιτική και τοπική αντίδραση απέναντι σε νέα έργα data centers.

Πίεση σε ενέργεια και μνήμες

Η συζήτηση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας έχει οδηγήσει σε πρωτοβουλίες προστασίας των καταναλωτών από επιβαρύνσεις που συνδέονται με την επέκταση της υποδομής AI. Παράδειγμα αποτελεί η νομοθετική παρέμβαση στο Όρεγκον, όπου υψηλότερες χρεώσεις επιβλήθηκαν σε μεγάλους καταναλωτές ενέργειας, με στόχο τη μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά.

Η επένδυση επηρεάζει και την αγορά μνημών και αποθήκευσης. Η υψηλή ζήτηση για HBM, τον τύπο μνήμης που χρησιμοποιείται σε συστήματα AI, έχει οδηγήσει κατασκευαστές όπως οι Micron, Samsung και SK hynix να δίνουν προτεραιότητα σε προϊόντα υψηλότερης αξίας. Η μετατόπιση αυτή έχει περιορίσει την προσφορά καταναλωτικής μνήμης, με επιδράσεις σε υπολογιστές, αυτοκίνητα και smartphones.

Οι υποχρεώσεις και οι αποδόσεις

Οι Financial Times επισημαίνουν ακόμη μελλοντικές συμβατικές υποχρεώσεις περίπου 1,65 τρισ. δολαρίων, οι οποίες συνδέονται με εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που θα ενεργοποιηθούν όταν τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία τεθούν σε λειτουργία. Το ποσό αντιστοιχεί στο 122% του καταγεγραμμένου χρέους των τεσσάρων εταιρειών, στοιχείο που εντείνει τον έλεγχο γύρω από το πραγματικό βάρος των επενδύσεων.

Οι όμιλοι διαθέτουν, πάντως, ισχυρές ταμειακές ροές. Τα έσοδα της Microsoft, της Meta, της Alphabet και της Amazon στο τελευταίο τρίμηνο που επικαλείται η πηγή έφθασαν συνολικά σχεδόν τα 470 δισ. δολάρια. Το ερώτημα για τους επενδυτές αφορά πλέον την ταχύτητα με την οποία οι μεγάλες δαπάνες θα μετατραπούν σε διατηρήσιμα έσοδα και κέρδη.

Η Microsoft έχει ανακοινώσει ότι αναμένει επενδύσεις περίπου 190 δισ. δολαρίων το 2026, ενώ η Meta είχε τοποθετήσει το εύρος των φετινών κεφαλαιουχικών δαπανών της μεταξύ 125 και 145 δισ. δολαρίων. Η κούρσα για υπολογιστική ισχύ συνεχίζεται, με τις αγορές να αξιολογούν πλέον αυστηρότερα τη σύνδεση ανάμεσα στην επένδυση και την εμπορική απόδοση.