Το Μουντιάλ 2026 ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της συνδεσιμότητας

Η συνδεσιμότητα αναδείχθηκε σε βασική λειτουργική υποδομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καλύπτοντας από την ψηφιακή εμπειρία των φιλάθλων έως τις μεταδόσεις, την ασφάλεια και τη διαιτησία, σύμφωνα με τη GSMA Intelligence. Σε ανακοίνωση του, ο οργανισμός χρησιμοποίησε την εμπειρία από ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό ως σημείο αναφοράς για την Ισπανία ενόψει της διοργάνωσης του 2030.

Η ανάλυση μεταφέρει το βάρος από την απλή ενίσχυση της χωρητικότητας στον σχεδιασμό υπηρεσιών που ακολουθούν τον φίλαθλο σε ολόκληρη τη διαδρομή του. Το 45% των πελατών συμβολαίου δηλώνει ενδιαφέρον για προγράμματα με συγκεκριμένες επιδόσεις, όπως υψηλότερες ταχύτητες αποστολής δεδομένων, προτεραιότητα πρόσβασης, προσωρινή ενίσχυση ταχύτητας και εγγυημένη χαμηλή καθυστέρηση. Το ποσοστό αποτυπώνει πρόθεση των καταναλωτών και όχι πραγματική υιοθέτηση τέτοιων προγραμμάτων.

Από την κάλυψη στις υπηρεσίες

Οι πάροχοι πρόσθεσαν υποδομές 5G και Wi-Fi και αναβάθμισαν τη χωρητικότητα σε γήπεδα, αεροδρόμια και πόλεις υποδοχής. Η GSMA Intelligence εντάσσει στην ίδια αλυσίδα τα δίκτυα 5G Standalone, τα ιδιωτικά δίκτυα, το edge computing και το Internet of Things, τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Στο ταξιδιωτικό σκέλος, η έρευνα καταγράφει ότι το 12% των διεθνών ταξιδιωτών που συμμετείχαν στην Global Consumer Survey 2025 χρησιμοποίησε eSIM στο εξωτερικό. Από αυτούς, πάνω από το 70% επέλεξε ταξιδιωτική eSIM από πάροχο κινητής. Η δυνατότητα ενεργοποίησης σύνδεσης πριν ή αμέσως μετά την άφιξη περιορίζει την τριβή για επισκέπτες που χρειάζονται πρόσβαση σε χάρτες, εισιτήρια και πληροφορίες μετακίνησης.

Η ευκαιρία για τους παρόχους εκτείνεται έτσι πέρα από την κάλυψη μέσα στο γήπεδο. Αρχίζει με την άφιξη του επισκέπτη στη χώρα, συνεχίζεται με την πλοήγηση στην πόλη και την είσοδο στον χώρο και φθάνει έως την παρακολούθηση του αγώνα και την πρόσβαση σε περιεχόμενο. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί ενιαίο σχεδιασμό για γήπεδα, αεροδρόμια, πόλεις και ζώνες φιλάθλων.

Οι αιχμές της κίνησης

Τα στοιχεία των αμερικανικών παρόχων αποτυπώνουν την κλίμακα της ζήτησης και δημοσιεύθηκαν χωριστά από την έκθεση της GSMA Intelligence. Η Verizon μετέφερε, κατά δήλωσή της, σχεδόν 500 TB δεδομένων στα γήπεδα της διοργάνωσης. Στον τελικό η κίνηση έφθασε τα 29,2 TB, ενώ οι αποστολές δεδομένων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 70% στο ημίχρονο, όταν οι θεατές δημοσίευαν και μετέδιδαν περιεχόμενο από τις εξέδρες.

Η AT&T ανακοίνωσε περίπου ένα petabyte κίνησης στις αμερικανικές πόλεις υποδοχής και αξιοπιστία άνω του 99% για υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είχε προετοιμάσει το δίκτυό της για φορτίο δύο έως τρεις φορές υψηλότερο από το κανονικό, με ενισχύσεις σε 146 σημεία, μεταξύ των οποίων γήπεδα, αεροδρόμια, fan festivals και προπονητικές βάσεις.

Δίκτυα για κρίσιμες λειτουργίες

Η έκθεση συνδέει τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές με λειτουργίες που ξεπερνούν τη χρήση smartphone από τους θεατές. VAR, ζωντανές μεταδόσεις, ψηφιακή σήμανση, συνδεδεμένες κάμερες, drones, διαχείριση πλήθους και συνδεδεμένα ασθενοφόρα απαιτούν σταθερή απόδοση και χαμηλή καθυστέρηση, ιδιαίτερα όταν η εμπορική κίνηση κορυφώνεται στον ίδιο χώρο και την ίδια στιγμή.

Ως παράδειγμα υπηρεσίας ενσωματωμένης στο δίκτυο, η GSMA Intelligence παραπέμπει στο Live Translation της T-Mobile US. Η υπηρεσία εκτελεί μετάφραση κλήσεων σε πραγματικό χρόνο μέσα από το δίκτυο, χωρίς ξεχωριστή εφαρμογή ή ειδικό εξοπλισμό στη συσκευή. Για διεθνείς διοργανώσεις, αυτή η προσέγγιση επεκτείνει τον ρόλο των παρόχων από την παροχή πρόσβασης στην παροχή ψηφιακών λειτουργιών.

Η επόμενη δοκιμή του 2030

Για την Ισπανία, το βασικό συμπέρασμα της GSMA Intelligence αφορά τον σχεδιασμό υποδομών με χρήση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διοργάνωση. Ο επικεφαλής της GSMA Intelligence, Peter Jarich, υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις πρέπει να εγγυώνται κρίσιμες υπηρεσίες, να καλύπτουν ολόκληρη τη διαδρομή του φιλάθλου και να αφήνουν μόνιμο ψηφιακό αποτύπωμα στις πόλεις, ώστε να αξιοποιούνται σε επόμενες μεγάλες εκδηλώσεις και στην ευρύτερη ψηφιακή οικονομία.

Στην πράξη, η σύσταση προς τους μελλοντικούς οικοδεσπότες συνδυάζει τρεις στόχους: αντοχή στις ακραίες αιχμές κίνησης, προτεραιότητα στις κρίσιμες λειτουργίες και υπηρεσίες με άμεση αξία για τους επισκέπτες. Η Ισπανία καλείται να αντιμετωπίσει τις σχετικές επενδύσεις ως υποδομή πολλαπλών χρήσεων για τις πόλεις και όχι ως προσωρινή ενίσχυση που εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ημέρες των αγώνων.