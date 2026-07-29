Close Menu
Τετάρτη, 29 Ιουλίου

Τα νέα γραφεία της TCL στην Αθήνα φιλοξενούν ένα showroom που αναδεικνύει το ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας της

infocomBy 1 Min Read Επιχειρήσεις
Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News!
Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.
Add as preferred source on Google

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά, η TCL Ελλάδος μεταφέρθηκε πρόσφατα σε έναν νέο, σύγχρονο χώρο γραφείων στην Αθήνα. Οι νέες εγκαταστάσεις φιλοξενούν το πρώτο showroom της εταιρείας στην Ελλάδα, έναν χώρο σχεδιασμένο για να αναδεικνύει το ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και τεχνολογιών της TCL μέσα από μια σύγχρονη, διαδραστική εμπειρία.

Σχεδιασμένο για να αναδεικνύει το ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και τεχνολογιών της TCL, το νέο showroom προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξερεύνησης των λύσεων της εταιρείας. Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες τηλεοράσεις, τις λύσεις κλιματισμού, τις οικιακές συσκευές και τις έξυπνες λύσεις της TCL, ανακαλύπτοντας πώς συνδυάζονται σε ένα ενιαίο οικοσύστημα που αναβαθμίζει την καθημερινή εμπειρία ψυχαγωγίας και έξυπνης διαβίωσης.

Το νέο showroom αποτελεί μια ακόμη επένδυση της TCL στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας τη φυσική παρουσία της εταιρείας στη χώρα και αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από τις τεχνολογίες και τις καινοτόμες λύσεις της.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!

Infocom Today
SmartTalks

Share.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Comments are closed.