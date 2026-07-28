Η ALTUS-LSA και η Shield AI ενώνουν τεχνολογίες αιχμής για την επόμενη γενιά μη επανδρωμένων συστημάτων αεροσκαφών

Η ALTUS-LSA και η Shield AI ανακοινώνουν μια στρατηγική συνεργασία, ενώνοντας κορυφαίες τεχνολογίες μη επανδρωμένων συστημάτων με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρησιακών δυνατοτήτων για τις σύγχρονες ανάγκες άμυνας και ασφάλειας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το ελληνικό KMB Hunter και το M3NTOR Unmanned Command-and-Control (C2) System της ALTUS-LSA θα ενσωματωθούν στο V-BAT UAS και την πλατφόρμα αυτονομίας Hivemind της Shield AI, δημιουργώντας μια νέα γενιά προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών υψηλών δυνατοτήτων.

Με τη συνεργασία αυτή, η ALTUS-LSA και η Shield AI φιλοδοξούν να δημιουργήσουν νέες προοπτικές ανάπτυξης και να ενισχύσουν την παρουσία τους σε στρατηγικές διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής αμυντικής καινοτομίας και τον αυξανόμενο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ελληνικές εταιρείες στο παγκόσμιο οικοσύστημα αμυντικής τεχνολογίας.

Σε τεχνολογικό επίπεδο, το V-BAT και το Hivemind της Shield AI προσφέρουν δυνατότητες για συνεχές ISR (Information, Surveillance, Reconnaissance), αυτόνομη ιχνηλάτηση στόχων και προηγμένη αυτονομία. Το KMB Hunter και το M3NTOR της ALTUS-LSA προσθέτουν δυνατότητες εμπλοκής εναέριων και επίγειων στόχων, καθώς και προηγμένη λειτουργικότητα διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων συστημάτων. Η ενσωμάτωσή τους στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής μη επανδρωμένων συστημάτων που συνδυάζει ενισχυμένες δυνατότητες επιτήρησης, εντοπισμού, διοίκησης και επιχειρησιακής απόκρισης σε ένα ενιαίο οικοσύστημα.

Για την ALTUS-LSA, η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη διεθνή της πορεία. Από τα Χανιά έως τις διεθνείς αποστολές που υποστηρίζουν το NATO, τη FRONTEX και την EMSA, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον δυναμικούς εκπροσώπους της ελληνικής αμυντικής τεχνολογίας, αναπτύσσοντας προηγμένες λύσεις UAV με ελληνικό αποτύπωμα και διεθνείς προοπτικές.

Η Shield AI συγκαταλέγεται στις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες διεθνώς στον χώρο των μη επανδρωμένων συστημάτων και αμυντικών τεχνολογιών. Μέσω του V-BAT και της πλατφόρμας αυτονομίας Hivemind, η εταιρεία έχει αναπτύξει δυνατότητες σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σύγχρονων επιχειρησιακών περιβαλλόντων, συμπεριλαμβανομένων συνθηκών περιορισμένων επικοινωνιών και GPS-denied operations.

Ο Zacharias Sarris, Chief Executive Officer of ALTUS-LSA, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με τη Shield AI αποτελεί μια στρατηγική σύμπραξη που ενώνει συμπληρωματικές τεχνολογίες, επιχειρησιακή εμπειρία και κοινή προσήλωση στην καινοτομία. Για την ALTUS-LSA, αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι η ελληνική τεχνογνωσία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς μη επανδρωμένων συστημάτων για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη».

Ο James Lythgoe, Regional Director for Eastern and Southeast Europe της Shield AI, δήλωσε:

«Η δέσμευση της Shield AI στην Ελλάδα δεν είναι μια δήλωση προθέσεων, αλλά μια υπόσχεση που σκοπεύουμε να τηρήσουμε. Η ALTUS-LSA εκπροσωπεί ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η ελληνική βιομηχανία: ταχύτητα, ευελιξία και απόλυτη προσήλωση στην παροχή λύσεων για τους πελάτες της, ακριβώς τα χαρακτηριστικά που αναζητούμε σε ένα συνεργάτη. Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη αυτονομία της Shield AI με την τεχνογνωσία μηχανικής της ALTUS-LSA, δημιουργούμε μια δυνατότητα που όχι μόνο υποστηρίζει τις αμυντικές προτεραιότητες της Ελλάδας, αλλά προσφέρει αξία στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς».