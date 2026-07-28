Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΣΕΒ Τεχνικής Ακαδημίας και του CSR Hellas

Η ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Ευθύνη – CSR HELLAS υπέγραψαν νέο Μνημόνιο Συνεργασίας, ανανεώνοντας τη στρατηγική τους σύμπραξη στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της εταιρικής υπευθυνότητας, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΒ Τεχνικής Ακαδημίας, Κωνσταντίνος Κεσεντές, και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR HELLAS, Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται η υλοποίηση κοινών ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων για τη βιωσιμότητα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών προς τις επιχειρήσεις, καθώς και η αναζήτηση χρηματοδότησης και η από κοινού συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Μέσα από τη συνεργασία τους, οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά την προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις βιωσιμότητας και στη διαμόρφωση ενός περισσότερο ανταγωνιστικού, υπεύθυνου και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου.

Η Πρόεδρος του CSR HELLAS, Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, δήλωσε:

«Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων προϋποθέτει γνώση, συνεργασία και συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων. Με το νέο Μνημόνιο ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τη ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για νέες δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική κοινότητα και στην κοινωνία».

Ο Πρόεδρος της ΣΕΒ Τεχνικής Ακαδημίας, Κωνσταντίνος Κεσεντές, ανέφερε:

«Η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο απαιτεί επενδύσεις όχι μόνο σε τεχνολογίες και διαδικασίες, αλλά πρωτίστως στους ανθρώπους. Τα τεχνικά επαγγέλματα και οι σύγχρονες δεξιότητες που τα συνοδεύουν αποτελούν βασικό πυλώνα βιωσιμότητας της ελληνικής βιομηχανίας και κρίσιμο παράγοντα για την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξή της. Μέσα από τη συνεργασία μας με το CSR HELLAS ενισχύουμε τις δράσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας.».

Η συνεργασία των δύο φορέων θα βασίζεται στις αρχές της ηθικής, της ειλικρίνειας, του σεβασμού και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με διακριτούς ρόλους και κοινό σχεδιασμό των δράσεων και των προγραμμάτων που θα υλοποιούνται.