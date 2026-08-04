Η Kaspersky μοιράζεται χρήσιμες συμβουλές για πιο έξυπνα και ασφαλή ταξίδια

Οι ταξιδιώτες βασίζονται πλέον ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές πλατφόρμες σε κάθε στάδιο του ταξιδιού τους, γεγονός που τους καθιστά συχνότερα στόχο των κυβερνοεγκληματιών. Τον τελευταίο χρόνο, οι λύσεις της Kaspersky κατέγραψαν σχεδόν 270.000 απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων που αξιοποιούσαν το όνομα δημοφιλών ταξιδιωτικών brands ως δόλωμα. Για να βοηθήσει τους ταξιδιώτες να εξερευνούν τον κόσμο με μεγαλύτερη σιγουριά, η Kaspersky παρουσιάζει τον πρακτικό οδηγό Kaspersky Safe Travel Insights, με χρήσιμες συμβουλές για αξέχαστα αλλά και ασφαλή ταξίδια.

Εργαζόμενοι της Kaspersky από περισσότερες από 20 χώρες μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες και προτείνουν μέρη και εμπειρίες που αξίζει να ανακαλύψει κανείς στις πατρίδες τους. Παράλληλα, παρέχουν χρήσιμες συμβουλές για τους ψηφιακούς κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ταξιδιώτες όταν επισκέπτονται αυτούς τους προορισμούς.

Οι εταιρείες μετακίνησης στο επίκεντρο των κυβερνοεπιθέσεων

Σήμερα, η οργάνωση ενός ταξιδιού προϋποθέτει τη χρήση εφαρμογών μετακίνησης, ιστοσελίδων αεροπορικών εταιρειών και online ταξιδιωτικών πρακτορείων. Συχνά, οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν πολλές πλατφόρμες ταυτόχρονα, σε διαφορετικές καρτέλες και συσκευές, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή προσφορά πριν αυτή εξαφανιστεί. Ο συνδυασμός της πίεσης χρόνου, της εμπιστοσύνης σε γνωστά brands και της συνεχούς εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για τους κυβερνοεγκληματίες, οι οποίοι δημιουργούν ιστοσελίδες phishing, ψεύτικες εφαρμογές και παραπλανητικές προσφορές που μιμούνται νόμιμες υπηρεσίες μετακίνησης και ταξιδιών.

Οι ερευνητές της Kaspersky ανέλυσαν τις κυβερνοαπειλές που διακινούνταν μεταμφιεσμένες ως κορυφαία brands μετακίνησης. Κατά την περίοδο από το β’ τρίμηνο του 2025 έως το α’ τρίμηνο του 2026, οι λύσεις της Kaspersky κατέγραψαν 262.663 ανιχνεύσεις που αφορούσαν τα συγκεκριμένα brands. Οι επιθέσεις που μιμούνταν την Emirates αντιστοιχούσαν στο 61% του συνόλου των ανιχνεύσεων που συνδέονταν με εταιρείες μετακίνησης, ενώ ακολουθούσε η Uber με 37%. Η συντριπτική πλειονότητα της κακόβουλης δραστηριότητας στην κατηγορία αυτή βασιζόταν στην κατάχρηση της εικόνας των δύο αυτών ιδιαίτερα αναγνωρίσιμων brands, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι επιτιθέμενοι στοχεύουν δημοφιλείς υπηρεσίες με μεγάλο αριθμό χρηστών και συχνές ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Τα Trojans ήταν ο πιο συνηθισμένος τύπος απειλής που εντοπίστηκε σε αρχεία και αντικείμενα που σχετίζονταν με brands μεταφορών, αντιπροσωπεύοντας το 30,5% των ανιχνεύσεων. Ακολουθούσαν τα Trojan-Bankers, με ποσοστό 22,5%. Το συγκεκριμένο είδος κακόβουλου λογισμικού έχει σχεδιαστεί για την υποκλοπή τραπεζικών διαπιστευτηρίων και στοιχείων πληρωμών. Με άλλα λόγια, οι κυβερνοεγκληματίες που υποδύονται γνωστά brands μεταφορών δεν στοχεύουν μόνο στα στοιχεία κρατήσεων των ταξιδιωτών – στις περισσότερες περιπτώσεις επιδιώκουν να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Μεταξύ των περιστατικών που εντόπισαν οι ερευνητές της Kaspersky συγκαταλέγεται και μια κλασική απάτη με το μήνυμα ότι δήθεν «δικαιούστε αποζημίωση» από τη Ryanair. Τα θύματα λαμβάνουν ένα μήνυμα που ισχυρίζεται ότι δικαιούνται αποζημίωση για κάποια πτήση και στη συνέχεια καλούνται είτε να εισαγάγουν τα στοιχεία πρόσβασης στον λογαριασμό τους είτε να καταβάλουν ένα μικρό «τέλος διεκπεραίωσης», προκειμένου να αποδεσμευτούν τα χρήματα. Η απάτη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία μιας αίσθησης επείγοντος, δίνοντας στα θύματα μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργήσουν πριν από την υποτιθέμενη λήξη της προσφοράς. Η έντονη αυτή χρονική πίεση αποτελεί σαφή ένδειξη απάτης: οι νόμιμες διαδικασίες διεκδίκησης αποζημίωσης δεν επιβάλλουν ποτέ προθεσμίες που απαιτούν από τους χρήστες να λάβουν απόφαση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ καμία αεροπορική εταιρεία δεν ζητά προκαταβολική πληρωμή για την επεξεργασία επιστροφής χρημάτων.

Πλατφόρμες κρατήσεων και ταξιδιωτικές υπηρεσίες: Μικρότερος, αλλά υπαρκτός κίνδυνος

Πέρα από τα brands του τομέα των μεταφορών, η Kaspersky ανέλυσε επίσης απειλές που διακινούνταν μεταμφιεσμένες ως ταξιδιωτικές υπηρεσίες και πλατφόρμες κρατήσεων καταλυμάτων. Κατά την περίοδο από το β’ τρίμηνο του 2025 έως το α’ τρίμηνο του 2026, οι λύσεις της εταιρείας κατέγραψαν 5.414 απόπειρες επιθέσεων που αφορούσαν τα συγκεκριμένα brands. Οι συχνότερες απειλές στην κατηγορία αυτή ήταν τα Trojans, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 54,6% των συνολικών ανιχνεύσεων.

Οι λογαριασμοί σε ταξιδιωτικές πλατφόρμες και υπηρεσίες κρατήσεων περιέχουν συχνά στοιχεία πληρωμών, προσωπικά δεδομένα, ιστορικό κρατήσεων και συνομιλίες με καταλύματα ή παρόχους ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικούς στόχους για τους κυβερνοεγκληματίες. Κακόβουλα αρχεία ή ιστοσελίδες που μιμούνται γνωστές ταξιδιωτικές πλατφόρμες μπορεί να έχουν σχεδιαστεί για να υποκλέψουν στοιχεία σύνδεσης, να αποσπάσουν δεδομένα πληρωμών, να εγκαταστήσουν επιπλέον κακόβουλο λογισμικό ή να παρέχουν στους επιτιθέμενους πρόσβαση στη συσκευή του θύματος.

Σε μία ακόμη απάτη που μιμείται το Booking.com, τα θύματα οδηγούνται σε μια ιδιαίτερα πειστική ψεύτικη σελίδα κρατήσεων, όπου καλούνται να καταχωρήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία πληρωμής τους, προκειμένου να ολοκληρώσουν μια κράτηση που φαίνεται απολύτως έγκυρη. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν λαμβάνουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Δεν αποστέλλεται email επιβεβαίωσης, δεν πραγματοποιείται καμία κράτηση και τα χρήματα καταλήγουν απευθείας στους απατεώνες. Επειδή η παραποιημένη σελίδα αντιγράφει με μεγάλη ακρίβεια τη διαδικασία ολοκλήρωσης κράτησης του πραγματικού Booking.com, πολλά θύματα αντιλαμβάνονται ότι έχουν εξαπατηθεί μόνο όταν φτάσουν στον προορισμό τους και διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει καταχωρημένη κράτηση στο όνομά τους.

«Τα ταξιδιωτικά brands βρίσκονται στο σημείο όπου συναντώνται η εμπιστοσύνη των χρηστών, η αίσθηση του επείγοντος και οι ηλεκτρονικές πληρωμές, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά ελκυστικούς στόχους για τους κυβερνοεγκληματίες που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν αυτή την εμπιστοσύνη. Όσοι κλείνουν μια πτήση ή μια διαδρομή βρίσκονται συνήθως υπό πίεση χρόνου, συγκρίνουν τιμές σε πολλές καρτέλες και είναι πιο πιθανό να κάνουν κλικ σε οτιδήποτε μοιάζει με καλή προσφορά ή ειδοποίηση για κάποιο πρόβλημα στον λογαριασμό τους. Αυτό που ξεχωρίζει στα δεδομένα μας για τον τομέα των μεταφορών είναι ότι τα brands που στοχοποιούνται περισσότερο καλύπτουν εντελώς διαφορετικές υπηρεσίες – από εφαρμογές ride–sharing έως ολόκληρες αεροπορικές εταιρείες – γεγονός που δείχνει ότι οι επιτιθέμενοι εξαπολύουν επιθέσεις σε ευρεία κλίμακα, αντί να επικεντρώνονται σε μία μόνο κατηγορία υπηρεσιών», δήλωσε ο Evgeny Kuskov, Lead Security Researcher της Kaspersky.

Για περισσότερη έμπνευση για τα ταξίδια σας, επισκεφθείτε το Kaspersky Safe Travel Insights, όπου εργαζόμενοι της Kaspersky μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες και προτάσεις για προορισμούς, γεύσεις και δραστηριότητες που αξίζει να ανακαλύψετε στις χώρες τους. Παράλληλα, το project αναδεικνύει τις ψηφιακές απειλές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ταξιδιώτες σε διαφορετικούς προορισμούς – από phishing που σχετίζεται με ταξίδια και απάτες πληρωμών έως μη ασφαλή δημόσια δίκτυα Wi-Fi – και παρέχει πρακτικές συμβουλές για την προστασία τους κατά τον σχεδιασμό, την κράτηση και τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Για να αποφύγετε τις ταξιδιωτικές απάτες, οι ειδικοί της Kaspersky συνιστούν:

Να πραγματοποιείτε κρατήσεις μόνο μέσω των επίσημων ιστοσελίδων ή εφαρμογών. Αποφύγετε να κάνετε κλικ σε συνδέσμους για κρατήσεις ή για «την κράτησή σας» που λαμβάνετε μέσω email, SMS ή μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίθετα, επισκεφθείτε απευθείας την επίσημη ιστοσελίδα ή εφαρμογή της αεροπορικής εταιρείας, της υπηρεσίας μετακίνησης ή της πλατφόρμας κρατήσεων.

Να ελέγχετε προσεκτικά τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας πριν εισαγάγετε στοιχεία πληρωμής. Οι σελίδες phishing που υποδύονται αεροπορικές εταιρείες, υπηρεσίες μετακίνησης ή πλατφόρμες κρατήσεων χρησιμοποιούν συχνά παραπλήσια domains, τα οποία μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν με μια γρήγορη ματιά.

Να είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε προσφορές που φαίνονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές, ιδιαίτερα όταν απαιτούν άμεση ενέργεια ή πληρωμή με ασυνήθιστους τρόπους, όπως μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή δωροκαρτών.

Να χρησιμοποιείτε ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης για τους λογαριασμούς σας σε ταξιδιωτικές και μεταφορικές υπηρεσίες και να ενεργοποιείτε τον πολυπαραγοντικό έλεγχο ταυτότητας (MFA), όπου αυτός είναι διαθέσιμος.

Να κατεβάζετε εφαρμογές ταξιδιωτικών και μεταφορικών υπηρεσιών μόνο από τα επίσημα app stores, ελέγχοντας παράλληλα τις αξιολογήσεις και τα δικαιώματα πρόσβασης που ζητούν πριν από την εγκατάστασή τους.

Να παρακολουθείτε τις κινήσεις του τραπεζικού σας λογαριασμού και των καρτών σας μετά την πραγματοποίηση κρατήσεων και να αναφέρετε άμεσα οποιαδήποτε άγνωστη χρέωση.

Να σαρώνετε QR codes μόνο από αξιόπιστες και επαληθευμένες πηγές. Ελέγχετε προσεκτικά τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και τα στοιχεία πληρωμής πριν προχωρήσετε και αποφύγετε τη λήψη εφαρμογών ή αρχείων μέσω συνδέσμων που περιέχονται σε QR codes, εκτός εάν έχετε επιβεβαιώσει την αξιοπιστία τους. Στο Kaspersky Premium, η λειτουργία Secure QR Scanner ελέγχει τους συνδέσμους που περιέχονται στα QR codes και ειδοποιεί τον χρήστη όταν εντοπίζει συνδέσμους που οδηγούν σε κακόβουλες ή phishing ιστοσελίδες.

Το Kaspersky Premium αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (AI) για την προστασία από απάτες, εντοπίζοντας ιστοσελίδες phishing και δόλιες σελίδες πληρωμών πριν ο χρήστης κοινοποιήσει ευαίσθητα δεδομένα. Η προστασία αυτή συνδυάζει μηχανική μάθηση, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και ελέγχους για πιθανή κλοπή ταυτότητας.

Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi, το VPN που περιλαμβάνεται στο Kaspersky Premium κρυπτογραφεί τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, προσφέροντας επιπλέον προστασία κατά την πρόσβαση σε ταξιδιωτικές υπηρεσίες, email ή άλλους διαδικτυακούς λογαριασμούς.