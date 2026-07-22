Η Bolt επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε Σαντορίνη, Μύκονο και Κέρκυρα

Η Bolt, η κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα αστικής κινητικότητας με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και 850 πόλεις παγκοσμίως, επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε τρεις από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και την Κέρκυρα, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης ενόψει της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου στα τέλη Ιουλίου καθώς και τον Αύγουστο. Μέσω συνεργασίας με τοπικούς αδειοδοτημένους οδηγούς και της δυνατότητας προκράτησης διαδρομών, η Bolt διευρύνει το δίκτυό της στην Ελλάδα, προσφέροντας μια εύκολη εμπειρία μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες, σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης και έντονης τουριστικής κίνησης.

«Η επέκταση της παρουσίας μας σε Σαντορίνη, Μύκονο και Κέρκυρα αντανακλά τη δυναμική της ελληνικής αγοράς και την αυξανόμενη ανάγκη για νέες και αναβαθμισμένες επιλογές μετακίνησης. Σε συνέχεια της επιτυχημένης έναρξης λειτουργίας της Bolt στη Χερσόνησο της Κρήτης πέρυσι το καλοκαίρι και στο Ηράκλειο τον Μάιο, στόχος μας είναι να διευρύνουμε σταθερά την παρουσία μας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική επισκεψιμότητα, προσφέροντας υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και την συνολική εμπειρία των επισκεπτών. Συνδέοντας τους επιβάτες με αδειοδοτημένους επαγγελματίες οδηγούς μέσω της πλατφόρμας μας και επενδύοντας διαρκώς σε λύσεις που αναβαθμίζουν την εμπειρία μετακίνησης, στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός προσβάσιμου και αποδοτικού οικοσυστήματος αστικής κινητικότητας, τόσο στις πόλεις όσο και στα νησιά, καθιστώντας τις μετακινήσεις στη χώρα πιο αξιόπιστες και προσανατολισμένες στις ανάγκες του επιβάτη», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαχλιμίντζος, Head of Operations της Bolt για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Bolt συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και στη στήριξη του ελληνικού τουρισμού, προσφέροντας στους επισκέπτες εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστες υπηρεσίες μετακίνησης. Οι επισκέπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να μετακινούνται σε καθένα από τα τρία νησιά, κάνοντας προκράτηση τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την επιθυμητή ώρα έναρξης της διαδρομής τους. Η υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με το ισχύον τοπικό κανονιστικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας αξιόπιστες, ασφαλείς και διαφανείς μετακινήσεις. Η επέκταση στα τρία αυτά νησιά πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης τουριστικής κίνησης και εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε τουριστικούς προορισμούς προς εξυπηρέτηση του παγκόσμιου επιβατικού κοινού που επιλέγει τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές του. Παράλληλα, η Bolt δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τα τοπικά δίκτυα αδειοδοτημένων επαγγελματιών οδηγών, συνδέοντάς τους με μια ευρύτερη πελατειακή βάση και παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να αυξήσουν το εισόδημά τους καθώς και να βελτιώσουν την καθημερινή τους επαγγελματική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Bolt έχει εισαγάγει και τη λειτουργία Flight Tracking για προγραμματισμένες διαδρομές από και προς τα τοπικά αεροδρόμια, υπηρεσία που είναι διαθέσιμη ήδη για διαδρομές από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών καθώς και τα αεροδρόμια των νησιών που δραστηριοποιούμαστε ήδη. Η λειτουργία προσαρμόζει αυτόματα την ώρα παραλαβής βάσει της πραγματικής ώρας άφιξης της πτήσης, περιορίζοντας τον χρόνο αναμονής για επιβάτη και οδηγό και βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία μετακίνησης.

Παράλληλα, η εφαρμογή της Bolt διαθέτει ένα ολοκληρωμένο Safety Toolkit, το οποίο περιλαμβάνει κωδικούς επαλήθευσης διαδρομής, δυνατότητα κοινοποίησης τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο, άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δυνατότητα ορισμού επαφής έκτακτης ανάγκης, καθώς και μηχανισμό αναφοράς επικίνδυνης οδήγησης σε πραγματικό χρόνο. Οι λειτουργίες αυτές ενισχύουν την ασφάλεια των μετακινήσεων και υποστηρίζουν μια ευρύτερη κουλτούρα ασφαλούς αστικής κινητικότητας.

Οι επιβάτες μπορούν εύκολα να κλείσουν τη διαδρομή τους μέσω της εφαρμογής Bolt, η οποία είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS και Android και περιλαμβάνει πλέον και τους νέους προορισμούς.