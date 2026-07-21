Δύο νέα Global Lighthouse για τη Schneider Electric από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, τιμήθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) με δύο νέες διακρίσεις στο πλαίσιο του Global Lighthouse Network για τις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο Ελ Πάσο (ΗΠΑ) και στο Πεκίνο (Κίνα).

Το Global Lighthouse Network είναι μια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που αναγνωρίζει τις κορυφαίες μονάδες παραγωγής και αλυσίδες αξίας που έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις στους τομείς της παραγωγικότητας, της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, της εστίασης στον πελάτη, της βιωσιμότητας και του ανθρώπινου δυναμικού. Η τελευταία ομάδα επιλεγμένων μονάδων υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο το AI μετασχηματίζει τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, επιτρέποντας πιο έξυπνες, πιο ανθεκτικές και πιο βιώσιμες λειτουργίες. Οι μονάδες της Schneider Electric στο Ελ Πάσο και στο Πεκίνο αποτελούν παραδείγματα αυτού του μετασχηματισμού, συνδυάζοντας την ψηφιακή καινοτομία, τη λειτουργική αριστεία και το μετρήσιμο επιχειρηματικό αντίκτυπο.

«Αυτή η αναγνώριση από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αντανακλά τη συνεχή δέσμευσή μας να μετασχηματίσουμε την εφοδιαστική μας αλυσίδα μέσω της συνδυασμένης δύναμης του ανθρώπινου δυναμικού, της ψηφιακής τεχνολογίας και της βιωσιμότητας», δήλωσε ο Mourad Tamoud, Chief Supply Chain Officer της Schneider Electric. «Το Ελ Πάσο και το Πεκίνο καταδεικνύουν πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε προηγμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του AI, για να προσφέρουμε μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας, επιταχύνοντας παράλληλα την απανθρακοποίηση σε όλες τις δραστηριότητές μας και το οικοσύστημά μας.»

Ελ Πάσο, ΗΠΑ – Προώθηση της καινοτομίας με επίκεντρο τον πελάτη και της παραγωγής κατά παραγγελία (Engineer-to-Order)

Η μονάδα του Ελ Πάσο αναγνωρίστηκε ως η πρώτη εγκατάσταση «Engineer-to-Order» (ETO) με την πιστοποίηση «Lighthouse» στο παγκόσμιο δίκτυο της Schneider Electric, με διάκριση στην κατηγορία «Customer Centric», και ως η πρώτη μονάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες που έλαβε αυτή τη διάκριση από το 2021. Η αναγνώριση αυτή υπογραμμίζει την ηγετική θέση της μονάδας στον πελατοκεντρικό τομέα, η οποία επιτυγχάνεται χάρη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις βασισμένες στο AI που ενισχύουν την ευελιξία, την εξατομίκευση και την ανταπόκριση.

Η μονάδα παράγει εξατομικευμένες ηλεκτρικές λύσεις χαμηλής και μέσης τάσης που επιτρέπουν την ασφαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο σε βιομηχανικές, εμπορικές και οικιακές εφαρμογές. Με την ψηφιοποίηση σύνθετων διαδικασιών ETO από την αρχή έως το τέλος, το εργοστάσιο του Ελ Πάσο έχει βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργική διαφάνεια και την ακρίβεια εκτέλεσης, διαχειριζόμενο παράλληλα την αυξημένη εξατομίκευση των προϊόντων. Εν μέσω της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης για data centers, το εργοστάσιο αύξησε το ποσοστό έγκαιρης παράδοσης από 61% σε 97%, μείωσε τους χρόνους παράδοσης έως και 35% και εξάλειψε καθυστερήσεις παραγγελιών αξίας 43 εκατομμυρίων δολαρίων, εφαρμόζοντας λύσεις IoT και προηγμένου AI σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας «Engineer-to-Order». Το εργοστάσιο αξιοποιεί προηγμένες αναλύσεις και συνδεδεμένα συστήματα για να συντονίσει τις λειτουργίες της μηχανικής, της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξασφαλίζοντας ταχύτερη και πιο αξιόπιστη παράδοση εξατομικευμένων λύσεων στους πελάτες.

Αυτό το επίτευγμα καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Schneider Electric επαναπροσδιορίζει τη βιομηχανική απόδοση, θέτοντας τις ανάγκες των πελατών στο επίκεντρο του ψηφιακού της μετασχηματισμού. Ως η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής της Schneider Electric στις Ηνωμένες Πολιτείες, το συγκρότημα του Ελ Πάσο υπογραμμίζει τη συνεχή επένδυση της εταιρείας στην εγχώρια παραγωγή και στις ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες με έδρα τις ΗΠΑ.

Πεκίνο, Κίνα – Προώθηση της end-to-end βιωσιμότητας σε μεγάλη κλίμακα

Η μονάδα του Πεκίνου έχει αναγνωριστεί για τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα της βιωσιμότητας, αποδεικνύοντας πώς οι προηγμένες τεχνολογίες και η καινοτομία μπορούν να προωθήσουν την απανθρακοποίηση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Συνδυάζοντας την κατασκευή κατά παραγγελία (Engineer-to-Order) και τη διακριτή παραγωγή, η μονάδα επικεντρώνεται στην παροχή λύσεων χωρίς SF₆, με την υποστήριξη του EcoStruxure.

Μέσα σε ένα πλαίσιο επιχειρηματικής ανάπτυξης κατά 30%, αυξημένης εσωτερικής ανάθεσης εργασιών και αυστηρότερων απαιτήσεων βιωσιμότητας, η μονάδα εφάρμοσε μια ολοκληρωμένη στρατηγική απανθρακοποίησης από την αρχή έως το τέλος, με σκοπό να υποστηρίξει την επέκτασή της, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της. Με την εφαρμογή περισσότερων από 50 προηγμένων περιπτώσεων χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού προϊόντων χωρίς SF₆, προγραμμάτων απανθρακοποίησης προμηθευτών, βελτιστοποίησης της ενέργειας με τη χρήση AI και πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας για το SF₆, η μονάδα έχει επιτύχει μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς εκπομπών.

Αυτές οι πρωτοβουλίες επέτρεψαν τη μείωση των εκπομπών Scope 1 κατά 65%, την εξάλειψη των εκπομπών Scope 2 και τη μείωση των εκπομπών Scope 3 κατά 43%, βελτιώνοντας παράλληλα την ενεργειακή απόδοση κατά 36%. Μέσω του μετασχηματισμού προς τα πράσινα logistics και της συνεργασίας με το οικοσύστημα, η μονάδα επεκτείνει την απανθρακοποίηση πέρα από τις δικές της δραστηριότητες, με στόχο την αντιμετώπιση των εκπομπών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει την ικανότητα της Schneider Electric να επεκτείνει τη βιώσιμη παραγωγή με απτό, βασισμένο σε δεδομένα αντίκτυπο, υποστηρίζοντας τους στόχους της για «Net Zero» (μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα), ενώ παράλληλα παρέχει λύσεις χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα στους πελάτες της.

Το μέλλον των έξυπνων και βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων

Καθώς οι κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να γίνουν πιο ευέλικτοι, ανθεκτικοί και βιώσιμοι, αυτές οι νέες πιστοποιήσεις «Lighthouse» αποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να προωθηθεί ταυτόχρονα η επιχειρηματική ανάπτυξη, να ικανοποιηθούν οι εξελισσόμενες προσδοκίες των πελατών και να μειωθεί σημαντικά ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, θέτοντας ένα σημείο αναφοράς για το μέλλον των έξυπνων και βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων.