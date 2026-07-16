Ο Πιερρακάκης ανοίγει τη συζήτηση για ενιαία ευρωπαϊκή αγορά φάσματος

Στο τραπέζι της ευρωπαϊκής συζήτησης για το μέλλον της αγοράς τηλεπικοινωνιών φέρνει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, την πρόταση για κοινό συντονισμό των δημοπρασιών φάσματος συχνοτήτων και αξιοποίηση μέρους των σχετικών εσόδων για τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε συνέντευξή του στο Politico υποστηρίζει ότι το σημερινό μοντέλο, όπου κάθε κράτος-μέλος οργανώνει αυτόνομα τις δημοπρασίες και διατηρεί τα έσοδα στους εθνικούς προϋπολογισμούς, διατηρεί τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς και αποδυναμώνει τις προοπτικές ανάπτυξης κοινών τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Το ζήτημα αφορά άμεσα τον κλάδο, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Connect Europe οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν καταβάλει περισσότερα από 50 δις. ευρώ για άδειες φάσματος από το 2020. Η πρακτική αυτή έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική, καθώς εκτιμάται ότι περιορίζει κεφάλαια που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε επενδύσεις για νέα δίκτυα και υπηρεσίες.

Η πρόταση που παρουσιάζει ο κ. Πιερρακάκης προβλέπει το 75% των εσόδων από τις δημοπρασίες να κατευθύνεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο 25% σε επενδυτικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με στόχο τη χρηματοδότηση στρατηγικών έργων.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο συγχρονισμός και η εναρμόνιση των δημοπρασιών θα αποτελούσαν σημαντικό βήμα προς μια πραγματική ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, διευκολύνοντας τη δημιουργία ισχυρότερων ευρωπαϊκών παρόχων και την ανάπτυξη διασυνοριακών ψηφιακών υποδομών.

Ως παράδειγμα αναφέρει την ελληνική δημοπρασία φάσματος του 2020, όταν το 25% των εσόδων διατέθηκε σε επενδυτικό ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) για τη στήριξη του οικοσυστήματος εφαρμογών πέμπτης γενιάς κινητών επικοινωνιών (5G).

Ο πρόεδρος του Eurogroup συνδέει την πρόταση με την ευρύτερη συζήτηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει μέρος των διαπραγματεύσεων για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρει, το επόμενο βήμα είναι η εκπόνηση αναλυτικής μελέτης επιπτώσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί η εφαρμογή του σχεδίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.