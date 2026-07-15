Beyond 2026: το GRDCA παρουσίασε τη σημασία των κέντρων δεδομένων

Η Ελληνική Ένωση Κατασκευαστών & Λειτουργών Κέντρων Δεδομένων (GRDCA) – ο οργανισμός που εκπροσωπεί τους φορείς λειτουργίας data centers, τους παρόχους υπηρεσιών και τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου – συμμετείχε ενεργά στη BEYOND 2026, την κορυφαία διεθνή έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo.

Το GRDCA βρέθηκε στο περίπτερο D22/E21, όπου μέλη της Ένωσης – οι εταιρείες ABB, Cap Ingelec, Digital Realty, IFSAS, Management Force Group, Protasis Energy, Redeplan και Schneider Electric – φιλοξένησαν info desks, προσφέροντας στους επισκέπτες άμεση επαφή με εκπροσώπους της βιομηχανίας data centers στην Ελλάδα.

Παράλληλα, το GRDCA εκπροσώπησε τη φωνή του κλάδου σε τρεις ενότητες του επίσημου προγράμματος της BEYOND 2026:

«The Environmental Dimension of Data Centers» (powered by GRDCA): Το πάνελ, με συντονιστή τον Αλέξανδρο Μπεχράκη, Πρόεδρο GRDCA & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Digital Realty in Greece, και συμμετέχοντες τους Χρήστο Γκοβότσο, Μελετητή (JEPA), Γιώργο Αγγελόπουλο, Subregional Compliance Manager (Digital Realty) και Μανώλη Μπαλτά, Υπεύθυνο Ανάπτυξης & Κατασκευών (ReDePlan), αντιμετώπισε μια διαδεδομένη παρανόηση: τα data centers αντιστοιχούν σήμερα σε λιγότερο από 0,1% της ετήσιας ηλεκτρικής κατανάλωσης στην Ελλάδα – λιγότερο από τη βιομηχανία τσιμέντου, λιγότερο από τον τουρισμό. Το πραγματικό ζητούμενο, υποστήριξαν οι ομιλητές, δεν είναι αν αποτελούν απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά πώς να διαχειριστεί η χώρα την ανάπτυξη που έρχεται. Με την ελληνική αγορά να έχει εκτοξευτεί από 4-5 MW σε 50-70 MW μέσα σε τρία χρόνια, η συζήτηση στράφηκε στη συνεισφορά των σύγχρονων data centers στην ενεργειακή μετάβαση: ως σταθερά, προβλέψιμα φορτία που μπορούν να απορροφούν πλεόνασμα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να υπογράφουν μακροχρόνιες συμβάσεις PPAs με αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Αναλύθηκε επίσης ο παράγοντας της Τεχνητής Νοημοσύνης – τα AI workloads παράγουν έξι έως οκτώ φορές μεγαλύτερη θερμότητα ανά rack από τους παραδοσιακούς servers, οδηγώντας σε νέες τεχνολογίες ψύξης – ενώ επισημάνθηκε το αδειοδοτικό πλαίσιο ως το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό μειονέκτημα της χώρας: projects που αδειοδοτούνται σε 12-18 μήνες σε Ιρλανδία και Σκανδιναβία, στην Ελλάδα μπορούν να αφήνουν επενδυτές σε αναμονή για τρία έως τέσσερα χρόνια.

Fireside Chat με τον Αλέξανδρο Μπεχράκη, Πρόεδρο GRDCA & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Digital Realty in Greece: Ο κ. Μπεχράκης ανέπτυξε το επιχείρημα ότι η πραγματική ευκαιρία για την Ελλάδα δεν είναι απλώς να αποτελεί σημείο διέλευσης υποβρύχιων καλωδίων – τα οποία μεταφέρουν πάνω από το 95% της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης – αλλά να μετατρέψει αυτή τη γεωγραφική θέση σε οικονομική αξία. Ο στόχος, εξήγησε, είναι η δημιουργία ενός «κάθετου διαδρόμου δεδομένων» από την Ανατολική Μεσόγειο, μέσω Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδας, προς Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη – ένας διάδρομος στρατηγικής σημασίας σε μια εποχή που η Ευρώπη αναζητά αξιόπιστες, γεωπολιτικά σταθερές ψηφιακές υποδομές. Αναφέρθηκε επίσης στις θεσμικές προτεραιότητες του GRDCA: εθνικό masterplan για τα data centers, fast-track αδειοδοτήσεις και δομημένο διάλογο μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την ενεργειακή υποδομή.

«Powering Growth: How Data Centers Create Value for Society» (powered by GRDCA): Το πάνελ, με συντονιστή τον Αλέξανδρο Μπεχράκη, Πρόεδρο GRDCA & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Digital Realty in Greece, και συμμετέχοντες τους Νίκο Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο GRDCA & Country Director, Data4 Greece, και Σταμάτη Κασμά, Εκπρόσωπο Microsoft Ελλάδος, ξεκίνησε με ένα ερώτημα που σπάνια απαντάται με στοιχεία: τι σημαίνει πρακτικά αυτή η βιομηχανία για την ελληνική κοινωνία; Σύμφωνα με έρευνα της IDC για την ελληνική αγορά, κάθε 1€ επένδυσης σε data center αποδίδει 8,23€ στην οικονομία – με κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο να δημιουργεί πολλαπλασιαστή ~7,5 θέσεων στις κατασκευές, τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, την ενέργεια, τα logistics, τη νομική και συμβουλευτική υποστήριξη. Μια αγορά που μόλις τρία χρόνια πριν ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη (4-5 MW συνολικά) σήμερα αντιστοιχεί σε 50-70 MW εγκατεστημένης ή υπό κατασκευή ισχύος, με επενδύσεις ύψους περίπου €1 δισ. ήδη σε εξέλιξη. Οι ομιλητές υποστήριξαν ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απλό αποδέκτη αυτής της τάσης: το ανανεώσιμο ενεργειακό προφίλ της χώρας, η γεωγραφία των υποβρύχιων καλωδίων και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο συνθέτουν ένα δομικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που άλλες αγορές δεν μπορούν εύκολα να αντιγράψουν. Το ζητούμενο, υπογράμμισαν, είναι αν η χώρα θα δημιουργήσει τις συνθήκες για να αξιοποιήσει πλήρως ένα δυνητικό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκτιμάται στα €10 δισ. για την επόμενη δεκαετία.

Ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Πρόεδρος του GRDCA & Διευθύνων Σύμβουλος της Digital Realty in Greece, δήλωσε: «Η BEYOND 2026 ήταν η πρώτη έκθεση στην οποία το GRDCA συμμετείχε με αυτό το εύρος παρουσίας, και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Μια αγορά που δεν υπήρχε πριν από τρία χρόνια αντιπροσωπεύει σήμερα σχεδόν €1 δισ. σε επενδύσεις και ένα δυνητικό οικονομικό αποτύπωμα πολλαπλάσιο αυτού. Αλλά τα νούμερα δεν αρκούν από μόνα τους. Χρειάζεται η κοινωνία να κατανοήσει τι σημαίνουν πρακτικά αυτές οι υποδομές – σε θέσεις εργασίας, σε ψηφιακή κυριαρχία, σε ενεργειακή μετάβαση. Αυτή ήταν η συνεισφορά του GRDCA στη BEYOND 2026.»