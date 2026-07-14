Νέες προτάσεις για την προστασία των παγκόσμιων υποθαλάσσιων δικτύων

Η Διεθνής Συμβουλευτική Ομάδα για την Ανθεκτικότητα των Υποθαλάσσιων Καλωδίων ενέκρινε την τελική της έκθεση, παρουσιάζοντας συστάσεις για την ενίσχυση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων που μεταφέρουν πάνω από το 99% της διαηπειρωτικής κίνησης δεδομένων. Η έκθεση προτείνει κοινό πλαίσιο δράσης για την προστασία κρίσιμης ψηφιακής υποδομής.

Τα υποθαλάσσια καλώδια στηρίζουν τις διεθνείς επικοινωνίες, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το υπολογιστικό νέφος, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κυβερνητικές λειτουργίες. Βλάβες από ανθρώπινη δραστηριότητα ή φυσικούς κινδύνους μπορούν να επηρεάσουν βασικές υπηρεσίες και την πρόσβαση πολιτών σε αυτές.

Κίνδυνοι και καθυστερήσεις επισκευών

Η ανάλυση της Συμβουλευτικής Ομάδας εντοπίζει υψηλή έκθεση των καλωδίων σε αλιευτικές δραστηριότητες, αγκυροβολήσεις, φυσικούς κινδύνους και συμφόρηση υποδομών. Πολλές διακοπές είναι τυχαίες, όμως οι επιπτώσεις τους μπορεί να είναι σημαντικές, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένες εναλλακτικές διαδρομές ή εφεδρικά δίκτυα.

Οι χρόνοι αποκατάστασης αυξάνονται σε ορισμένες περιοχές, λόγω σύνθετων διαδικασιών αδειοδότησης, κατακερματισμένων ρυθμιστικών πλαισίων, περιορισμένης διαθεσιμότητας πλοίων επισκευής και επιχειρησιακών περιορισμών. Οι καθυστερήσεις αυτές μπορούν να παρατείνουν τις διακοπές υπηρεσιών και να αυξήσουν το οικονομικό αποτύπωμα μιας βλάβης.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι σημαντικό μέρος της παγκόσμιας κίνησης διέρχεται από περιορισμένο αριθμό θαλάσσιων σημείων διέλευσης και κύριων καλωδιακών διαδρόμων. Η συγκέντρωση αυτή δημιουργεί συστημικές ευπάθειες, καθώς ένα περιστατικό σε τέτοιες περιοχές μπορεί να επηρεάσει τη συνδεσιμότητα πολλών περιοχών ταυτόχρονα.

Προτεραιότητα στις ευάλωτες περιοχές

Ιδιαίτερα εκτεθειμένες παραμένουν οι μικρές νησιωτικές αναπτυσσόμενες χώρες, οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και άλλες υποεξυπηρετούμενες περιοχές, που εξαρτώνται από μικρό αριθμό καλωδιακών συστημάτων. Η Συμβουλευτική Ομάδα εισηγείται στοχευμένη πολιτική υποστήριξη, καινοτόμα χρηματοδοτικά μοντέλα, περιφερειακή συνεργασία και ενίσχυση τεχνικών δυνατοτήτων.

Στις προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η στενότερη συνεργασία κυβερνήσεων και κλάδου, η απλούστευση των ρυθμιστικών και αδειοδοτικών διαδικασιών, η καλύτερη αναγνώριση και παρακολούθηση κινδύνων και η αύξηση της γεωγραφικής ποικιλίας των διαδρομών. Η ενίσχυση της εφεδρείας προβάλλεται ως βασικό στοιχείο μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας.

Η έκθεση προτείνει ακόμη την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, με πρόσβαση σε πλοία επισκευής και εξειδικευμένο εξοπλισμό, σαφείς διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και συντονισμό μεταξύ κυβερνήσεων, παρόχων και ναυτιλιακών αρχών. Οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και οι περιβαλλοντικές πιέσεις εξετάζονται ως παράγοντες που επηρεάζουν τις παράκτιες εγκαταστάσεις, τη σταθερότητα του βυθού και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό δικτύων.

Η ολοκλήρωση διετούς προγράμματος

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας Καλωδίων, ίδρυσαν τη Συμβουλευτική Ομάδα το 2024. Στις εργασίες της συμμετείχαν κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκοί φορείς, ενώ οι τρεις ομάδες εργασίας ασχολήθηκαν με την έγκαιρη εγκατάσταση και επισκευή, την παρακολούθηση κινδύνων και τη γεωγραφική διαφοροποίηση της συνδεσιμότητας.

Η έγκριση των εκθέσεων ολοκληρώνει το διετές πρόγραμμα εργασίας της Ομάδας. Η τελική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου, στο πλαίσιο του WSIS Forum 2026 στη Γενεύη. Η γενική γραμματέας της ITU, Ντορίν Μπόγκνταν-Μάρτιν, δήλωσε ότι η διαδικασία προσφέρει έναν πρακτικό οδικό χάρτη για τη διατήρηση αξιόπιστων υποθαλάσσιων δικτύων.

Η συμπρόεδρος της Ομάδας και πρόεδρος της πορτογαλικής ANACOM, Σάντρα Μαξιμιάνο, ανέφερε ότι η επόμενη πρόκληση είναι η μετατροπή της συνεργασίας σε διαρκή ανθεκτικότητα. Ο Νιγηριανός υπουργός Μπόσουν Τιτζάνι χαρακτήρισε τις συστάσεις ορόσημο για ισχυρότερη διεθνή συνεργασία και κοινή ευθύνη.