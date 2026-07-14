Η ζήτηση AI αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος των data centers

Η παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από data centers προβλέπεται να αυξηθεί κατά 26% το 2026, φθάνοντας τις 565 τεραβατώρες το 2026 από 447TWh το 2025, σύμφωνα με τη Gartner. Η εταιρεία αποδίδει την άνοδο στη ζήτηση για υπολογιστικά απαιτητικούς φόρτους εργασίας AI, οι οποίοι αυξάνουν τις ανάγκες των data centers σε ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα, η παγκόσμια ζήτηση ισχύος από data centers εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 27%, φθάνοντας τα 132 γιγαβάτ το 2026 από 104GW το 2025. Η Gartner προβλέπει ότι το μέγεθος θα ανέλθει στα 290GW έως το 2030, αποδίδοντας την εξέλιξη στην κλίμακα και στον ρυθμό με τους οποίους η GenAI αυξάνει τη ζήτηση ενέργειας.

Η AI μεταβάλλει την ενεργειακή ζήτηση

Η ζήτηση για υπολογιστικά απαιτητικούς φόρτους εργασίας AI οδηγεί σε αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης των data centers, ενώ η διαθεσιμότητα ισχύος περιορίζει πλέον τη δυναμικότητα AI, δήλωσε η Linglan Wang, Director Analyst στη Gartner. Η Wang χαρακτήρισε την ασφάλεια ηλεκτρικής τροφοδοσίας των data centers «νέο πεδίο ανταγωνισμού» για την κλιμάκωση της AI και την προστασία των περιθωρίων κέρδους.

Στην πρόβλεψη της Gartner, η επιβάρυνση δεν αφορά μόνο τη συνολική κατανάλωση αλλά και τη σύνθεσή της. Οι AI-optimized servers αναμένεται να αντιστοιχούν στο 31% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των data centers το 2026. Η Gartner τοποθετεί το ποσοστό αυτό στο πλαίσιο της αυξανόμενης υιοθέτησης υποδομών που έχουν βελτιστοποιηθεί για AI.

Οι servers οδηγούν την κατανάλωση υψηλότερα

Η κατανάλωση των AI-optimized servers προβλέπεται να φθάσει τις 175TWh το 2026, από 95TWh το 2025, καταγράφοντας αύξηση 84,2%. Η αντίστοιχη κατανάλωση των συμβατικών servers προβλέπεται να ανέλθει στις 195TWh το 2026, από 193TWh το 2025, με αύξηση 1,2%. Η αύξηση των συμβατικών servers το 2025 είχε διαμορφωθεί στο 0,9%, κατά την ίδια μέτρηση της Gartner.

Για το 2027, η Gartner εκτιμά ότι η κατανάλωση των AI-optimized servers θα φθάσει τις 258TWh το 2027, ξεπερνώντας τις 200TWh των συμβατικών servers. Η πρόβλεψη αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 47,8% για τους AI-optimized servers και 2,4% για τους συμβατικούς. Η Gartner αναφέρει ότι η κατανάλωση των AI-optimized servers θα υπερβεί εκείνη των συμβατικών κατά το συγκεκριμένο έτος.

Η ενέργεια για ψύξη και άλλες υποδομές προβλέπεται να διαμορφωθεί στις 195TWh για ψύξη το 2026, από 159TWh το 2025, με αύξηση 22,6%. Για το 2027, η κατηγορία εκτιμάται στις 243TWh, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Η Gartner περιλαμβάνει στην κατηγορία τόσο την ψύξη όσο και άλλες υποδομές, ξεχωριστά από τους συμβατικούς και τους AI-optimized servers.

Η πρόσβαση στο δίκτυο αποκτά σημασία

Συνολικά, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers προβλέπεται να φθάσει τις 702TWh το 2027, αυξημένη κατά 24,1% σε σχέση με το 2026. Το 2025, η αντίστοιχη συνολική κατανάλωση είχε αυξηθεί κατά 15,5%, ενώ για το 2026 η Gartner προβλέπει αύξηση 26,4%. Η Gartner διευκρινίζει ότι τα επιμέρους μεγέθη ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με τα συνολικά λόγω στρογγυλοποίησης.

Έως το 2030, η Gartner εκτιμά ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers θα ξεπεράσει τις 1.200TWh παγκοσμίως. Η προσφορά των ηλεκτρικών δικτύων δεν θα επαρκεί για τις ανάγκες των μελλοντικών κατασκευών data centers, επηρεάζοντας όλους τους χρήστες τους, αναφέρει η εταιρεία. Η εκτίμηση αυτή αφορά την επάρκεια του δικτύου απέναντι στις ανάγκες μελλοντικής κατασκευής υποδομών data centers.

Οι προτεραιότητες υποδομών και λειτουργιών αλλάζουν

Η Wang δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι υποδομών και λειτουργιών πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε αναβαθμίσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και στην εξασφάλιση πρόσβασης στο δίκτυο. Η τοποθέτηση αφορά τις ενέργειες που, κατά τη Gartner, απαιτούνται για να περιοριστούν οι ενεργειακοί περιορισμοί που συνδέονται με τη μελλοντική ανάπτυξη των data centers.

Η ίδια πρόσθεσε ότι απαιτούνται επενδύσεις σε συστήματα ψύξης υψηλής αποδοτικότητας και σε edge computing. Κατά τη Wang, οι επενδύσεις αυτές μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των ενεργειακών περιορισμών και να στηρίξουν βιώσιμη και κλιμακούμενη ανάπτυξη. Οι παρεμβάσεις παρουσιάζονται από τη Gartner ως προτεραιότητες για τους υπεύθυνους υποδομών και λειτουργιών, όχι ως μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί.