Νέο ψηφιακό εργαλείο για τη δημόσια υγεία από ΗΔΥΚΑ

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Αθήνα η Ημερίδα για το έργο Health Monitoring, που υλοποιείται από την ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ σε συνεργασία με τη NOVA ICT και την Performance Technologies, ως αναδόχους του έργου. Η εκδήλωση ανέδειξε τις δυνατότητες της νέας ψηφιακής υποδομής για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων υγείας, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, της έρευνας και της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων.

Στην Ημερίδα παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας ο κ. Κωνσταντίνος Γκογκόσης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας. Στη συνέχεια, στην υλοποίηση του έργου και στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η ΗΔΥΚΑ αναφέρθηκε η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υγείας της ΗΔYΚΑ ΜΑΕ, κα. Ιωάννα Σαλαγιάννη. Τις βασικές πτυχές του έργου παρουσίασαν ο Senior Project Manager της NOVA ICT, κ. Δημήτρης Κατσίρης και ο Cloud Success Manager της Performance Technologies, κ. Χάρης Τσέβης.

Το έργο δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει μια διαχρονική πρόκληση του συστήματος υγείας: την ύπαρξη μεγάλου όγκου δεδομένων που μέχρι σήμερα παρέμεναν κατανεμημένα σε διαφορετικούς φορείς και πληροφοριακά συστήματα. Μέσω του Health Monitoring, τα δεδομένα αυτά μπορούν πλέον να αξιοποιούνται συνδυαστικά, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση της δημόσιας υγείας και τις ανάγκες του πληθυσμού.

Στην υλοποίηση του έργου και τους στόχους του αναφέρθηκε η κα Ελπίδα Φωτιάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οριζόντιων Δράσεων Ηλεκτρονικής Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υγείας της ΗΔYΚΑ ΜΑΕ και στη συνέχεια της εκδήλωσης τα στελέχη του αναδόχου παρουσίασαν τις βασικές πτυχές του έργου και δέκα σενάρια χρήσης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου και αναδεικνύουν τις δυνατότητες της συνδυαστικής ανάλυσης δεδομένων. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν εφαρμογές που αφορούν την εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου στον πληθυσμό, τη μελέτη της επίδρασης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, την αξιολόγηση εμβολιαστικών προγραμμάτων, την παρακολούθηση της χρήσης αντιβιοτικών και την υποστήριξη δράσεων πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου.

Κεντρικός πυλώνας του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μιας σύγχρονης πλατφόρμας επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων υγείας, η οποία λειτουργεί σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους και επιτρέπει την ασφαλή διαχείριση πληροφοριών από πολλαπλές πηγές. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας (European Health Data Space – EHDS), η ΗΔΥΚΑ αναλαμβάνει τον ρόλο του εθνικού φορέα διαχείρισης πρόσβασης σε δεδομένα υγείας (Health Data Access Body – HDAB), δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και διαφανή αξιοποίηση δεδομένων για σκοπούς δημόσιας υγείας και έρευνας.

Ακολούθησε συζήτηση με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και διακυβέρνηση δεδομένων υγείας» με συμμετέχοντες την κα. Ιωάννα Σαλαγιάννη και εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας τον κ. Βασίλη Κουτσιουρή, Διευθυντή του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας και την κα. Ασημίνα Μπουμπάκη, Εθνική Εμπειρογνώμονας για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας και Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων και τεκμηριωμένων δεδομένων που μπορούν να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό πολιτικών υγείας, την αποτελεσματικότερη κατανομή πόρων και την έγκαιρη αντιμετώπιση προκλήσεων δημόσιας υγείας. Παράλληλα, το έργο δημιουργεί νέες δυνατότητες για την επιστημονική έρευνα και την αξιολόγηση παρεμβάσεων υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Όπως παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όλα τα δεδομένα αξιοποιούνται σε ανωνυμοποιημένη μορφή, με πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα καθίσταται δυνατή η εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση με θέμα «Δευτερογενής χρήση δεδομένων υγείας» , όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και συγκεκριμένα ο κ. Αναστάσιος Σαμουηλίδης, Δικηγόρος και Υπεύθυνος Δημοσίων Υποθέσεων της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ο κ. Κώστας Αθανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο κ. Χάρης Βαβουρανάκης, Ορθοπεδικός Χειρουργός και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ και ο κ. Γεώργιος Πατρίκιος, Επικεφαλής Τμήματος Δημόσιου Τομέα και Partner στη Δικηγορική Εταιρεία Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες.

O Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κ. Κωνσταντίνος Γκογκόσης, ανέφερε: «Το έργο Health Monitoring αποτελεί μια σημαντική υποδομή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας υγείας, καθώς μετατρέπει τα διαθέσιμα δεδομένα σε πολύτιμη γνώση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Μέσα από την ασφαλή, διαλειτουργική και διαφανή αξιοποίηση των πληροφοριών, ενισχύεται η δυνατότητα παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού, αξιολόγησης των πολιτικών υγείας και αποτελεσματικότερου σχεδιασμού των υπηρεσιών. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών υποδομών αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο και ανθεκτικό σύστημα υγείας προς όφελος των πολιτών.»

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υγείας της ΗΔYΚΑ ΜΑΕ, κα. Ιωάννα Σαλαγιάννη, δήλωσε: «Το έργο Health Monitoring θεμελιώνει μια νέα κουλτούρα βασισμένη στα δεδομένα, καθώς αξιοποιεί τον μεγάλο όγκο δεδομένων ως εργαλείο γνώσης, πρόληψης και βελτίωσης της Δημόσιας Υγείας. Πρόκειται για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης πλατφόρμας επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων υγείας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας, η ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και διαφανή αξιοποίηση δεδομένων για σκοπούς Δημόσιας Υγείας και Έρευνας στο ρόλο του τεχνολογικό φορέα διαχείρισης πρόσβασης σε δεδομένα υγείας.»

Ο Senior Project Manager της NOVA ICT, κ. Δημήτρης Κατσίρης, πρόσθεσε: «Η χώρα διέθετε επί χρόνια πολύτιμα δεδομένα υγείας, τα οποία παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα. Μέσω του έργου Health Monitoring, αξιοποιήσαμε σύγχρονες τεχνολογίες και τη δύναμη της συνδυαστικής ανάλυσης δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, μετατρέποντας την πληροφορία σε γνώση με ουσιαστική αξία για το σύστημα υγείας και τους πολίτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών επιτρέπει την εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων για την πορεία των ασθενειών και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών, καθώς και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την έγκαιρη πρόβλεψη πιθανών εξελίξεων σε νοσήματα ή συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, με βάση ιστορικά και στατιστικά στοιχεία. Το αποτέλεσμα μεταφράζεται σε καλύτερη πρόληψη, έγκαιρες παρεμβάσεις και πιο στοχευμένες πολιτικές υγείας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα του συστήματος υγείας να κατανέμει αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους του, να σχεδιάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις δράσεις του και να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις προς όφελος των πολιτών. Για τη Nova ICT, η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.»

Ο Cloud Success Manager της Performance Technologies, κ. Χάρης Τσέβης, σημείωσε: «Τα δεδομένα αποτελούν σήμερα έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πόρους για τα σύγχρονα συστήματα υγείας. Με το έργο Health Monitoring δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να αξιοποιεί τη δύναμη των δεδομένων με ασφαλή, διαφανή και τεκμηριωμένο τρόπο, υποστηρίζοντας τη λήψη καλύτερων αποφάσεων για τη δημόσια υγεία. Η συνεργασία της ΗΔΥΚΑ, της NOVA ICT και της Performance Technologies αποδεικνύει ότι όταν συνδυάζονται η τεχνογνωσία, η καινοτομία και ένα κοινό όραμα, μπορούν να υλοποιηθούν έργα με πραγματικό και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα για τους πολίτες και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.»

Το έργο Health Monitoring αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας στην Ελλάδα και ενισχύει τη δυνατότητα της χώρας να αξιοποιεί τα δεδομένα ως εργαλείο γνώσης, πρόληψης και βελτίωσης της δημόσιας υγείας. Μέσα από τη συνεργασία της ΗΔΥΚΑ, της NOVA ICT και της Performance δημιουργούνται οι βάσεις για ένα πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και τεκμηριωμένο σύστημα υγείας προς όφελος των πολιτών.