Η Gartner βλέπει κίνδυνο 234 δισ. δολαρίων για το enterprise SaaS

Έως 234 δισ. δολάρια δαπανών για λογισμικό επιχειρησιακών εφαρμογών βρίσκονται εκτεθειμένα στις αλλαγές που φέρνει το agentic AI έως το 2030, σύμφωνα με την Gartner. Το ποσό αντιστοιχεί, κατά την εταιρεία ερευνών και τεχνολογικών insights, σε περίπου 20% των δαπανών για enterprise application software-as-a-service, καθώς οι AI agents αρχίζουν να παρεμβάλλονται ανάμεσα στους χρήστες και στις παραδοσιακές εφαρμογές.

Η εξέλιξη συνδέεται με το λεγόμενο agentic arbitrage, δηλαδή τη δυνατότητα των AI agents να εκτελούν εργασίες σε πολλαπλά συστήματα, μειώνοντας την ανάγκη των χρηστών να αλληλεπιδρούν με πολλά διαφορετικά interfaces. Για τους προμηθευτές enterprise software, η μετατόπιση αυτή επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο χτίζεται, τιμολογείται και καταναλώνεται το λογισμικό, καθώς η αξία μετακινείται από την εμπειρία χρήστη προς την εκτέλεση αποτελεσμάτων.

Το agentic AI αλλάζει τα οικονομικά

«Το agentic AI αλλάζει τα οικονομικά του λογισμικού», δήλωσε ο George Brocklehurst, Managing Vice President της Gartner, σημειώνοντας ότι τα agentic συστήματα παραδίδουν απευθείας αποτελέσματα, παρακάμπτοντας εφαρμογές που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο user experience. Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή καθιστά το λογισμικό λιγότερο ορατό στον χρήστη και σπάει τη σύνδεση ανάμεσα στην αύξηση χρηστών και στην αύξηση εσόδων για πολλούς προμηθευτές enterprise software.

Η Gartner εκτιμά ότι η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει και θα οδηγήσει σε αναδιαμόρφωση της αγοράς SaaS. Ο Brocklehurst τη συνέδεσε με έναν νέο ορισμό του «Saaspocalypse», όχι ως καταστροφή του SaaS, αλλά ως μεταμόρφωση της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υφιστάμενοι παίκτες αντιμετωπίζουν πιέσεις στα παραδοσιακά μοντέλα τους, ενώ οι νεότεροι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών αποκτούν χώρο για νέα μοντέλα ανάπτυξης.

Οι αγοραστές ζητούν μετρήσιμα αποτελέσματα

Οι αναλυτές της Gartner αναφέρουν ότι οι προσδοκίες των εταιρικών αγοραστών αλλάζουν. Η έμφαση μετατοπίζεται από την αγορά περισσότερων εργαλείων ή dashboards προς λύσεις που προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Ο Brocklehurst σημείωσε ότι η προσθήκη περισσότερων λειτουργιών AI συχνά αυξάνει το κόστος, χωρίς να βελτιώνει απαραίτητα το αποτέλεσμα, καθώς η ουσιαστική αξία απαιτεί συστήματα με βαθιά θεσμική μνήμη και διαρκές πλαίσιο για τον πελάτη.

Ορισμένοι προμηθευτές προσφέρουν ήδη agentic λύσεις που εκτελούν αυτόνομα ολοκληρωμένες ροές εργασίας, συντονίζουν διαδικασίες σε διαφορετικά συστήματα και συγκρατούν γνώση και context πελατών. Η Gartner σημειώνει ότι αυτό σήμερα απαιτεί συνήθως σημαντική εμπλοκή υπηρεσιών. Καθώς οι οργανισμοί υιοθετούν τέτοια συστήματα, το user interface χάνει τη θέση του ως βασικό σημείο διαφοροποίησης και η αγορά legacy SaaS μπορεί να πιεστεί τόσο από υφιστάμενους παίκτες όσο και από νέες οριζόντιες agentic πλατφόρμες.

Πίεση στα seat-based μοντέλα εσόδων

Για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, οι υφιστάμενοι προμηθευτές λογισμικού θα πρέπει, κατά την Gartner, να μετακινηθούν από την αξία που βασίζεται στο interface προς την αξία που βασίζεται στο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ενσωμάτωση agentic δυνατοτήτων στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών και διατήρηση γνώσης ειδικής για κάθε πελάτη, όχι μόνο δεδομένων. Η αλλαγή αυτή θέτει σε πίεση τα seat-based μοντέλα και τα legacy dashboards που στήριξαν μεγάλο μέρος της ανάπτυξης του SaaS.

Την ίδια ώρα, η μετατόπιση δημιουργεί ευκαιρίες για προμηθευτές που αναπτύσσουν υπηρεσίες και πλατφόρμες για agentic ροές εργασίας σε πολλαπλά πεδία. Οι AI-native startups και οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να λειτουργήσουν ως agentic layer πάνω από τα υπάρχοντα enterprise συστήματα, να παραδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα αντί για λειτουργίες και να βοηθούν τους οργανισμούς να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες τους γύρω από το AI. Κατά τον Brocklehurst, μπορούν έτσι να διεκδικήσουν τόσο υφιστάμενες δαπάνες όσο και πρόσθετους προϋπολογισμούς που συνδέονται με υψηλότερη απόδοση επένδυσης.