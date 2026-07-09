Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το εθνικό εφαρμοστικό πλαίσιο του κανονισμού για την ΤΝ

Ξεκίνησε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), με τη συμμετοχή των αρμόδιων επιστημονικών, θεσμικών και παραγωγικών φορέων. Το νομοσχέδιο θεσπίζει το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του AI Act, θέτοντας τις βάσεις για την ασφαλή, αξιόπιστη και ανθρωποκεντρική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα.

Με το νέο νομοσχέδιο η χώρα αποκτά ένα σύγχρονο και συνεκτικό εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act). Το πλαίσιο αυτό διασφαλίζει την ασφαλή, αξιόπιστη και ανθρωποκεντρική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωρούν στην έγκαιρη θέσπιση του αναγκαίου εθνικού εφαρμοστικού πλαισίου, επιλέγοντας να προετοιμαστεί εγκαίρως για την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού και να διαμορφώσει ένα σταθερό περιβάλλον εμπιστοσύνης για πολίτες, δημόσια διοίκηση και επιχειρήσεις.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει, μεταξύ άλλων:

τον ορισμό της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως κεντρικής αρχής εποπτείας της αγοράς και εθνικού σημείου επαφής για την εφαρμογή του AI Act,

τον ορισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ως κοινοποιούσας αρχής,

τη δημιουργία Κέντρου Συντονισμού και Τεχνογνωσίας Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποστήριξη των αρμόδιων αρχών και την ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας,

τη σύσταση Ρυθμιστικού Δοκιμαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Regulatory Sandbox), ώστε κυρίως νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να δοκιμάζουν καινοτόμες εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες, με την υποστήριξη της Πολιτείας,

τη δημιουργία ενιαίου μηχανισμού υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών,

τη θέσπιση συστήματος αποτελεσματικών διοικητικών κυρώσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης

τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης του Δημοσίου, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών,

καθώς και την ενίσχυση του ρόλου του Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το προτεινόμενο εθνικό σχέδιο νόμου βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου (risk-based approach) σε ευθυγράμμιση τη φιλοσοφία του AI Act. Εισάγει μηχανισμούς εποπτείας αναλογικούς ως προς τον βαθμό κινδύνου κάθε εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, χωρίς να ανακόπτει την τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία.

Η κατάθεση του νομοσχεδίου αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία ήδη υλοποιείται μέσω της σύστασης της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων και της προώθησης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών για την ΤΝ και τη διακυβέρνηση δεδομένων στη χώρα.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ελλάδα ενισχύει τη θεσμική της ετοιμότητα για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο που συνδυάζει την καινοτομία με την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία των δικαιωμάτων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.